مصطلح التشفير مشتق من الكلمات اليونانية التي تعني "الكتابة المُخفاة" وهو علم إخفاء المعلومات المرسلة بحيث لا يمكن قراءتها إلا من قِبل المتلقي المقصود. واستخدامات التشفير لا حصر لها. بدءًا من المصادقة اليومية للرسائل من طرف إلى طرف على WhatsApp، والتوقيعات الرقمية العملية على النماذج القانونية، والتشفير الذي يستنزف وحدة المعالجة المركزية والذي يستخدم في تعدين العملة المشفرة ، أصبح التشفير جانبًا أساسيًا من العالم الرقمي ومكونًا أساسيًا للأمن الإلكتروني الحساس لحماية البيانات الحساسة من المتسللين والمجرمين الإلكترونيين الآخرين.

يعود تاريخ ممارسة التشفير إلى العصور القديمة، حيث يُنسب أحد أقدم الأمثلة على ذلك إلى يوليوس قيصر نفسه. تُعدّ أنظمة التشفير الحديثة أكثر تقدمًا بكثير ولكنها لا تزال تعمل بطرق مماثلة. تبدأ معظم أنظمة التشفير برسالة غير مشفرة تُعرف بالنص العادي، والتي يتم بعد ذلك تشفيرها إلى شفرة غير قابلة للفك تُعرف بالنص المشفر باستخدام مفتاح تشفير واحد أو أكثر. ثم يتم إرسال هذا النص المشفر إلى المستلم. إذا تم اعتراض النص المشفر، وكانت خوارزمية التشفير قوية، فإن النص المشفر يكون عديم الفائدة لأي متنصت غير مصرح له لأنه لن يتمكن من فك الشفرة. وعلى الرغم من ذلك، سيتمكن المستلم المقصود من فك تشفير النص بسهولة، على افتراض أن لديه مفتاح فك التشفير الصحيح.

قبل التعمق أكثر، دعونا نلقِ نظرة على المزايا الرئيسية لأطر عمل التشفير القوي: