يُعيد AI تعريف قواعد المخاطر الإلكترونية استكشِف ساحة المعركة الجديدة بين المهاجمين والمدافعين

حلول التشفير

حماية البيانات وتعزيز الخصوصية والامتثال التنظيمي من خلال حلول التشفير.

استكشف Guardium Data Encryption
عالم يراقب البيانات على الشاشة محاط بأجهزة طبية.
خلفية أرجوانية

الذكاء الاصطناعي الذكي يبدأ بأمن وحوكمة أكثر ذكاءً

انضمّ إلى هذه المحادثة مع أحد قادة الأمن الإلكتروني في مؤسسة رعاية صحية مُدرجة ضمن أكبر 20 شركة على قائمة Fortune للاطلاع على أفضل الممارسات في تأمين الذكاء الاصطناعي.

سجل في ندوة الإنترنت
حماية البيانات الحساسة

عندما يتم الوصول إلى بيانات مؤسستك الحساسة أو تخزينها أو نقلها عبر بيئات هجينة ومتعددة السُحُب، فهي تتطلب حماية استثنائية لضمان سلامتها. تجمع حلول التشفير من IBM بين التقنيات والاستشارات وتكامل الأنظمة وخدمات الأمن المُدارة للمساعدة على ضمان مرونة التشفير، والأمان الكمّي، وحوكمة قوية، وسياسات فعّالة لإدارة المخاطر.

5 تحولات ذهنية لتعزيز نمو الأعمال

انتقل من التركيز على الإنتاجية إلى تحقيق الأداء مع الذكاء الاصطناعي الوكيل. ومع تعطيل الاضطرابات لأساليب العمل التقليدية، لم يعد أمام الرؤساء التنفيذيين سوى المجازفة بالمجهول. 

احصل على الرؤى
الفوائد
الحفاظ على سلامة البيانات والخصوصية والسرية

الحصول على خبرات وتقنيات التوقيع الرقمي ومشاركة البيانات بين أطراف غير موثوق بها. إتاحة البحث والحوسبة على البيانات المُشفَّرة باستخدام التشفير الكامل المُتجانِس، وإثباتات المعرفة الصفرية، واستبدال البيانات برموز، وخوارزميات تشفير آمنة كمّيًا، وغيرها.
دمج التشفير في عمليات التطوير

احرص على أن تختار فرقُ عمليات التطوير لديك مكتباتِ تشفير تلتزم بممارسات برمجة، بما ينسجم مع أفضل ممارسات DevSecOps ومع دورة حياة تطوير برمجيات مُحكَمة الأمان.
بناء استراتيجية ومرونة التشفير لديك

اعتمد استراتيجية للتشفير وإدارة المفاتيح في بيئات متعددة السُحُب، مع أتمتة إدارة دورة حياة المفاتيح والشهادات، ثم وسِّع نطاقك إلى استخدام تقنيات تشفير أكثر تقدمًا. وبما أنك تحتفظ بصورة شاملة عن منظومة التشفير المُطبَّقة، فستكون مستعدًا لاستبدال ما يلزم أو إيقافه عند الحاجة.
تشمل حلول التشفير مجموعة من العروض الرئيسية
  • تقييم مخاطر الحوسبة الكمية: فهم التأثير عند الانتقال إلى حلول التشفير الآمنة للحوسبة الكمية.
  • إدارة مفاتيح السحابة: تقييم سياسات التشفير وإجراءاته وحوكمته في عمليات النشر الهجينة ومتعددة السحابات.
  • أتمتة دورة حياة الشهادة: إنشاء وتوسيع البنى التحتية للمفاتيح العامة عبر جميع المنصات.
  • خدمات التشفير المُدارة: توحيد التشفير وإدارة المفاتيح في البيئات الهجينة متعددة السحابات.
الخدمات ذات الصلة خدمات التشفير المتماثل

اكتشاف عيوب تطبيقاتك الأعلى خطورة وتحديد أولوياتها لمعرفة العيوب التي يجب التركيز عليها أولًا.

 استكشف خدمات التشفير المتماثل خدمات أمن البيانات

اكتشف بيانات مؤسستك وتطبيقاتها الأكثر حساسية وحددها وقم بحمايتها من التهديدات الداخلية والخارجية.

 استكشف خدمات أمن البيانات خدمات أمن التطبيق

بناء ونشر وتطوير التطبيقات بشكل آمن عبر تحويل DevOps إلى DevSecOps.

 استكشف خدمات أمن التطبيقات
حلول ذات صلة حلول أمن البيانات وحمايتها
احمِ بيانات مؤسستك عبر بيئات السحابة الهجينة، ولبِّ لوائح الخصوصية وبسّط التعقيدات التشغيلية.
حلول أمن السحابة
الانتقال بثقة إلى البيئات الهجينة ومتعددة السحابات من خلال دمج الأمان في كل مرحلة من مراحل رحلتك السحابية.
حلول خصوصية البيانات
تقديم تجارب موثوق بها للعملاء من خلال نهج شامل ومرن لحماية الخصوصية يعتمد على مبادئ الثقة الصفرية وحماية مثبتة الفاعلية لخصوصية البيانات.
زميلان يعملان معًا في غرفة الخادم.
استحوذت شركة IBM على شركة Polar Security لتعزيز قدرات Guardium. اقرأ المزيد
الخطوات التالية

حدِّد موعدًا لاستشارة فردية مجانية لمدة 30 دقيقة لمعرفة المزيد عن حلول التشفير من IBM.

 اقرأ صحيفة البيانات