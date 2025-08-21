حلول أمن السحابة

لا يقتصر دمج السحابة في برنامج الأمن المؤسسي الموجود لديك على مجرد إضافة بعض عناصر التحكم أو الحلول النقطية الإضافية. يتطلب الأمر إجراء تقييم لمواردك واحتياجات عملك لإعداد نهج جديد لثقافتك واستراتيجية أمن السحابة التي تعتمد عليها. لإدارة برنامج أمن شامل على سحابة متعددة هجينة، تحتاج إلى إنشاء رؤية وتحكم. يمكن أن تساعدك منتجات وخبراء ®IBM Security في دمج عناصر التحكم المناسبة وتنظيم نشر أحمال التشغيل وإنشاء إدارة فعالة للتهديدات.