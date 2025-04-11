ما هو هجوم القوة الغاشمة؟

تُعد هجمات القوة الغاشمة تهديدًا خطيرًا للأمن السيبراني لأنها تستهدف أضعف حلقة في الدفاعات الأمنية: كلمات المرور التي يختارها الإنسان والحسابات ضعيفة الحماية.
يمكن أن يؤدي هجوم القوة الغاشمة الناجح إلى وصول فوري غير مصرح به، ما يسمح للمهاجمين بانتحال شخصية المستخدم أو سرقة البيانات الحساسة أو التسلل إلى الشبكة بشكل أكبر. بالإضافة إلى ذلك، وعلى عكس عمليات الاختراق الأكثر تعقيدًا، تتطلب هجمات القوة الغاشمة قدرًا ضئيلاً من المهارة التقنية، فما عليك سوى المثابرة والموارد.
أحد المخاطر الرئيسية لهجوم القوة الغاشمة هو أن الحساب الواحد المخترق يمكن أن يكون له تأثير متتالي. على سبيل المثال، إذا فرض المجرمون الإلكترونيون بيانات اعتماد أحد المسؤولين، يمكنهم استخدامها لاختراق حسابات مستخدمين آخرين.
حتى حساب المستخدم العادي، بمجرد الوصول إليه، قد يكشف عن معلومات التعريف الشخصية أو يعمل كحجر أساس للوصول إلى مزيد من الامتيازات. تبدأ العديد من اختراقات أمن البيانات وحوادث برامج الفدية باستخدام المهاجمين للقوة الغاشمة لاختراق حسابات الوصول عن بُعد—مثل بروتوكول سطح المكتب البعيد (RDP) أو تسجيلات الدخول عبر VPN. بمجرد دخولهم، قد يقوم المهاجمون بنشر برنامج ضار أو برامج الفدية أو ببساطة قفل النظام.
تشكل هجمات القوة الغاشمة أيضًا مصدر قلق لأمن الشبكة نظرًا لأن حجم محاولات الهجوم قد يكون صاخبًا. يمكن أن تطغى ضوضاء الشبكة الكبيرة على أنظمة المصادقة أو تعمل كستار دخان لمزيد من الهجمات الإلكترونية الصامتة.
مؤخرًا، لاحظ الباحثون حملة عالمية لهجمات القوة الغاشمة تستغل ما يقرب من 3 ملايين عنوان IP فريد لاستهداف الشبكات الافتراضية الخاصة (VPN) وجدران الحماية، مما يسلط الضوء على مدى ضخامة وتوزع هذه الهجمات.
عادة ما يؤدي سيل من محاولات كلمة مرور المستخدم الفاشلة إلى إبلاغ المدافعين، ولكن لدى المهاجمين طرق لإخفاء نشاطهم. باستخدام الروبوتات أو شبكات الروبوتات—شبكة من أجهزة الكمبيوتر المخترقة—يمكن للمهاجمين توزيع المحاولات عبر مصادر مختلفة، مثل حسابات وسائل التواصل الاجتماعي. هذا يجعل محاولات تسجيل الدخول الخبيثة تمتزج مع سلوك المستخدم العادي.
بالإضافة إلى شدتها، من المهم ملاحظة أن هجمات القوة الغاشمة غالبًا ما تسير جنبًا إلى جنب مع تكتيكات أخرى. على سبيل المثال، قد يستخدم المهاجم التصيد الاحتيالي للحصول على بيانات اعتماد حساب واحد، ثم يستخدم القوة الغاشمة للحصول على بيانات اعتماد حساب آخر. أو قد يستخدم نتائج هجوم القوة الغاشمة (كلمات المرور المسروقة) لإجراء عمليات تصيد أو احتيال في مكان آخر.