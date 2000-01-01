تواجه فرق الأمن اليوم العديد من التحديات—المتسللين المتمرسين، وسطح الهجوم المتوسع، وانفجار البيانات وتعقيد البنية التحتية المتزايد—مما يعيق قدرتهم على حماية البيانات، وإدارة وصول المستخدم، والكشف السريع عن تهديدات أمن الذكاء الاصطناعي والاستجابة لها.
توفر ®IBM Security حلولاً تحويلية مدعومة بالذكاء الاصطناعي تَحسّن استخدام وقت المحللين—من خلال تسريع اكتشاف التهديدات والتخفيف منها باستخدام الذكاء الاصطناعي، وتسريع الاستجابات، وحماية هوية المستخدم ومجموعات البيانات—مع إبقاء فرق الأمن الإلكتروني على إطلاع وتحكم كامل.
وإدارة المخاطر الأمنية والامتثال لبيانات الذكاء الاصطناعي الحساسة ونماذج الذكاء الاصطناعي باستخدام Guardium AI Security
يمكن لأدوات الذكاء الاصطناعي تحديد البيانات الظلية ومراقبة الخلل في الوصول إلى البيانات وتنبيه المتخصصين في الأمن السيبراني بشأن التهديدات المحتملة من قِبل الجهات الخبيثة التي تصل إلى البيانات أو المعلومات الحساسة—مما يوفر وقتاً ثميناً في اكتشاف المشكلات ومعالجتها في الوقت الفعلي.
يمكن لتحليل المخاطر المدعوم بالذكاء الاصطناعي إنتاج ملخصات للحوادث للتنبيهات عالية الدقة، وأتمتة الاستجابات للحوادث، مما يسرع من تحقيقات التنبيهات والفرز بنسبة 55% في المتوسط. كما تساعد تقنية الذكاء الاصطناعي أيضاً في تحديد الثغرات الأمنية عبر مختلف منصات التهديد والدفاع ضد مجرمي الإنترنت والجرائم الإلكترونية.
يمكن أن تساعد نماذج الذكاء الاصطناعي في تحقيق التوازن بين الأمان وتجربة المستخدم من خلال تحليل مخاطر كل محاولة تسجيل دخول والتحقق من المستخدمين من خلال البيانات السلوكية، وتبسيط الوصول للمستخدمين الذين تم التحقق منهم وتقليل تكلفة الاحتيال بنسبة تصل إلى 90%. كما تساعد أنظمة الذكاء الاصطناعي في منع التصيد الاحتيالي والبرامج الضارة والأنشطة الخبيثة الأخرى، مما يضمن مستوى عالٍ من الأمن داخل أنظمة الأمان.
تسخّر هذه الخدمات الحلول المدعومة بالذكاء الاصطناعي لتحديد الحوادث الأمنية والاستجابة لها بسرعة. وباستخدام خوارزميات الذكاء الاصطناعي المتقدمة، فإنها توفر الكشف الاستباقي عن التهديدات والاستجابة للحوادث، وتنسيق الدفاعات ضد التهديدات الإلكترونية والمتسللين، وبالتالي حماية البيانات الحساسة.
IBM Guardium هي منصة أمن البيانات التي توفر رؤية كاملة طوال دورة حياة البيانات وتساعد على تلبية احتياجات الامتثال للبيانات. تتميز بميزة الكشف عن القيم المتطرفة بالذكاء الاصطناعي المدمجة استنادًا إلى عوامل خطر متعددة، مع وظائف توفر للمؤسسات مراقبة فائقة للبيانات وتحديدًا أسرع لتهديدات البيانات.
ينشر IBM QRadar SIEM الذكاء الاصطناعي لتوفير تقنيات متقدمة لاكتشاف التهديدات والتحقيق فيها والاستجابة لها. تم إنشاؤه على أساس مفتوح المصدر، وهو يُمَكّن محللي الأمن من خلال الأتمتة واستعلامات التهديدات المُحسّنة، مما يُمكّنهم من العمل بسرعة وكفاءة ودقة أكبر عبر أدوات الأمن الخاصة بهم.
يستخدم IBM Verify تطورات الذكاء الاصطناعي لتوفير تحليل متعمق لكل من إدارة الهوية والوصول (IAM) للمستهلكين والقوى العاملة (IAM). فهو يحمي المستخدمين والتطبيقات، ويعمل بكفاءة داخل المؤسسة وخارجها على حد سواء، من خلال منهجية البرمجيات كخدمة (SaaS) السحابية الأصلية والسلسة.
يسهّل MaaS360، الذي يستفيد من قدرات الذكاء الاصطناعي، إدارة أجهزة المؤسسة وأمنها. ويوفر رؤية واسعة النطاق وتحكمًا في مختلف الأجهزة والمنصات. من خلال التصحيح التنبؤي، وإنفاذ السياسات القائمة على المخاطر، وإجراءات الأجهزة السياقية، مما يعزز الوضع الأمني العام.
تستخدم خدمات IBM Security Managed Security الاكتشاف والاستجابة (MDR) إجراءات آلية يبدأها عنصر بشري لتوفير الرؤية وإيقاف التهديدات عبر الشبكات ونقاط النهاية. باستخدام نهج موحد مدعوم بالذكاء الاصطناعي، يمكن لصائدي التهديدات اتخاذ إجراءات حاسمة والاستجابة للتهديدات بشكل أسرع.
تستخدم Trusteer الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي لإرساء ثقة الهوية الرقمية. من خلال تحليل نقاط البيانات المختلفة وسلوك المستخدم، يمكنه التمييز بدقة بين المستخدمين الشرعيين والممثلين الضارين المحتملين، مما يوفر أمانًا سلسًا لا يؤثر على تجربة المستخدم.
مجموعة أدوات متكاملة لحوكمة الذكاء الاصطناعي، تغطي دورة حياته بالكامل لضمان إدارة المخاطر والامتثال تساعد هذه الأدوات في فهم البيانات الحساسة وتصنيفها وحمايتها، مما يضمن الامتثال للأنظمة والقوانين.
توفر Sutherland تجارب عملاء رائعة لعملائها من خلال مجموعة من الاستشارات والخدمات وتنفيذ حلول البرامج الخاصة والبرامج المملوكة لجهات خارجية، وعروض البرمجيات كخدمة (SaaS) والمنصة كخدمة (PaaS)، بما في ذلك تنفيذ الذكاء الاصطناعي لتعزيز أمن البيانات.
قامت Credico، وهي شركة خدمات احترافية، الامتثال بنسبة 100% لسياسة الأجهزة اللوحية وتعزيز أمن نقاط النهاية باستخدام IBM MaaS360 – وهو حل إدارة نقاط النهاية الموحدة (UEM) مدعوم بالذكاء الاصطناعي، مما سمح لها بإدارة 2000-3000 جهاز لوحي لمجموعة متنوعة من مكاتب المبيعات المستقلة (ISOs) المنتشرة في جميع أنحاء الولايات المتحدة وكندا وما بعدها.
لتحسين حماية بيانات المرضى والتطبيقات والامتثال للوائح التنظيمية، قامت United Family Healthcare بنشر منصة عمليات أمنية مدعومة بالذكاء الاصطناعي زادت من الرؤية وسرعت من وقت الكشف والاحتواء والاستجابة لهجمات الفدية من خلال استخدام الذكاء الاصطناعي.
اكتشِف كيف يمكنك حماية موظفيك وبياناتك من الهجمات الإلكترونية. اكتسِب رؤى أعمق فيما يتعلق بأساليب المهاجمين وتوصيات لحماية مؤسستك بشكل استباقي.
أظهرت الأبحاث أن المؤسسات التي طبقت الذكاء الاصطناعي والأتمتة الأمنية بالكامل شهدت انخفاضًا في تكاليف انتهاكات البيانات بمتوسط 3 ملايين دولار أمريكي.
تعرف على عناصر الذكاء الاصطناعي للمؤسسات بما في ذلك الثقة والشفافية والحوكمة.