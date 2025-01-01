تحتوي شركة ibm maas360 على Watson أدوات مدمجة الذكاء الاصطناعي لمساعدتك على اتخاذ قرارات إدارية أسرع وأكثر استنارة. التعرف بسرعة على التهديدات التي تتعرض لها أجهزتك المحمولة واكتساب الرؤى لتحسين الإدارة وإنتاجية المستخدم. يمكنك أيضًا استخدام مدعوم مدعوم مدعوم مدعوم مدعوم مدعوم روبوت المحادثة والمساعد الصوتي لتزويد الموظفين بدعم زمني شبه حقيقي للمهام الشائعة.
قم بإعداد أجهزة شركتك بسهولة وفائدة فورية من زيادة عائد الاستثمار.
أكثر من 1.5 مليون شخص مستشاري الاستشاري عن ثغرات الأجهزة.
2 دقائق في المتوسط وقت الإعداد.
تقليل وقت تهيئة الجهاز بنسبة 90%.1
عند استخدام عروض IBM Cloud، يمكن لشركتك التوسع والتكيف بسرعة مع احتياجات العمل المتغيرة دون المساس بمستويات الأمان أو الخصوصية أو المخاطر. تعرف على المزيد عن IBM Cloud الأمان. يفي هذا العرض بمعايير الامتثال التالية ومعايير الامتثال العالمية، اعتمادًا على الإصدار الذي تختاره.
للتعرف على الامتثال والشهادات لإصدار عرض معين، راجع سحابية أمن البيانات والخصوصية الخاصة بالخدمة.
¹ الأثر الاقتصادي الإجمالي™ لـ ™ ™ ibm maas360، دراسة أجرتها شركة Forrester Consulting، نوفمبر 2023، بالنيابة عن IBM. قم بتنزيل التقرير من هنا. استنادًا إلى النتائج المتوقعة لمجموعة مركّبة من 4 عملاء تمت مقابلتهم IBM ستختلف النواتج الفعلية بناءً على تكوينات العميل وظروفه، وبالتالي، لا يمكن توفير النواتج المتوقعة بشكل عام.