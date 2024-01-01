التسعير
استكشف خيارات تسعير IBM MaaS360 للعثور على الخيار الذي يناسب احتياجات منظمتك
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رسم توضيحي للهاتف المحمول والجهاز اللوحي والكمبيوتر المحمول وسماعة رأس الواقع الافتراضي باستخدام MaaS360 للحفاظ على أمان الأجهزة.
خطط التسعير

*الأسعار المعروضة إرشادية، وقد تختلف حسب الدولة، ولا تشمل أي ضرائب أو رسوم مطبقة، وتخضع لتوفُّر المنتج المعروض في المنطقة. 
تقييم الخطة
المكانة في المجال

حصلت MaaS360 على جوائز من TrustRadius وG2: "الأكثر شهرةً" لعام 2024 من TrustRadius وجائزة "Leader" من G2.

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الحواشي

1تستند نتائج أداة عائد الاستثمار إلى إجاباتك وتقرير The Total EconomicImpact TM of IBM Maas360، وهي دراسة بتكليف من Forrester Consulting، بتاريخ نوفمبر 2023، نيابة عن IBM. تنزيل التقرير هنا. توفر Forrester أداة عائد الاستثمار لأغراض توضيحية فقط للمساعدة في تحديد ما إذا كان سيتم اعتبار maas360 حلاً تجاريًا. ستختلف النتائج الفعلية بناء على تكوينات العميل وظروفه، ومن ثَمَّ لا يمكن تقديم النتائج المتوقعة بشكل عام. 

²The Total Economic Impact™ Of IBM MaaS360، دراسة تم إجراؤها بواسطة Forrester Consulting، بتاريخ نوفمبر 2023، نيابة عن IBM. تنزيل التقرير هنا. استنادًا إلى النتائج المتوقعة لمنظمة مركبة تم تصميم نموذجها من 4 من عملاء IBM ممن تم إجراء مقابلات شخصية معهم. ولكن تختلف النتائج الفعلية بناءً على تكوينات العميل وظروفه، ومن ثَمَّ لا يمكن توفير النتائج المتوقعة بشكل عام.