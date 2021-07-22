اقرأ هذه المدونة الآن حول المساعدة التي يمكن أن تقدمها لك IBM Cloud فيما يتعلق بالأمان والخصوصية التي تناسب احتياجاتك على وجه التحديد.
اقرأ تقرير Leadership Compass الصادر عن KuppingerCole المعني بتقييم حلول CNAPP.
تعرَّف على كيفية تحقيق أهداف الامتثال الأمني باستمرار على مستوى أحمال التشغيل والتطبيقات.
أثناء الاستخدام، أثناء التنقل، أثناء الراحة.
تحكّم في سحابتك.
حافظ على نظامك الأساسي.
تأمين السحابة وتبسيط أحمال التشغيل
تستعين شركة الطاقة هذه والتي تتخذ من فرنسا مقرًا لها بشركة IBM لتسريع عملية تطوير المنصة والانتقال إلى السوق بشكل أسرع.
من خلال الخدمات القابلة للتخصيص المتوفرة على منصة IBM Cloud، تقدم شركة برمجيات الهاتف المحمول عروضًا سريعة ومبتكرة على مستوى العالم.