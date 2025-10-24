الثقة حسب التصميم: تضمين الحوكمة في الذكاء الاصطناعي في Banco do Brasil

يتسارع تبنّي الذكاء الاصطناعي في مختلَف الصناعات - لكن المخاطر تزداد أيضًا. على وجه الخصوص، تعمل المؤسسات المالية في بيئات عالية المخاطر، حيث يُقاس ثمن الفشل بفقدان الثقة والغرامات التنظيمية،



وفقًا لبحث أجرته IBM:

%73 من قادة تكنولوجيا المعلومات يشعرون بالقلق بشأن النتائج المتحيزة.

يشعرون بالقلق بشأن النتائج المتحيزة. %79 يشعرون بالقلق بشأن الثغرات الأمنية في أنظمة الذكاء الاصطناعي.

في أنظمة الذكاء الاصطناعي. أقل من 30% من رؤساء المخاطر (CROs) والمدراء الماليين (CFOs) يشعرون بأن مؤسساتهم تتعامل مع مخاطر الامتثال بشكل كافٍ.

يزيد التعقيد المتأصل في إدارة أنظمة الذكاء الاصطناعي من حدة هذه المخاوف. تعمل المؤسسات اليوم ضمن بيئات متعددة الأطراف تشمل مسؤولي الامتثال ومديري المخاطر وقادة تكنولوجيا المعلومات وعلماء البيانات. وغياب التوثيق الموحَّد -إلى جانب الطابع اليدوي لعمليات الرقابة- يجعل من الصعب توسيع نطاق مبادرات الذكاء الاصطناعي بكفاءة.

في الوقت نفسه، تتطور أطر العمل التنظيمية مثل قانون الذكاء الاصطناعي في الاتحاد الأوروبي وISO 42001 وNIST AI RMF بسرعة، ما يتطلب تكيُّفًا مستمرًا. علاوةً على ذلك، يُبرز السلوك الغامض لنماذج الذكاء الاصطناعي الحاجة إلى عمليات وتقنيات مبسَّطة تعزز القدرة على التفسير والتدقيق - ما يساعد على معالجة مخاوف مجالس الإدارة وتجنُّب أو تقليل الغرامات المكلفة الناتجة عن عدم الامتثال.

يوضِّح هذا السياق أن الحوكمة ضرورة استراتيجية.