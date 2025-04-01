يُتيح لك حل الكشف عن تهديدات الهوية والاستجابة لها (ITDR) وإدارة الوضع الأمني للهوية (ISPM) المقدم من شركة IBM إمكانية الاطلاع الشامل على نشاط المستخدمين عبر البيئة الهجينة لصومعة أدوات إدارة الهوية وإمكانيات الوصول (IAM) المستخدمة عبر تطبيقات السحابة والبرمجيات كخدمة (SaaS) والتطبيقات المحلية. يوفر حل IBM Verify Identity Protection وظيفة ISPM ووظيفة ITDR للحفاظ على أمان مؤسستك من خلال:

رصد جميع تدفقات الوصول باستمرار عبر جميع التطبيقات.

اكتشاف الثغرات الأمنية التي كانت مخفية في السابق ومعالجتها، مثل الوصول الخفيّ والأصول المُعرضة للخطر والهويات المخترقة وتطبيقات SaaS المجهولة وغياب المصادقة متعددة العوامل وغير ذلك الكثير.

مراقبة أنظمة الهوية، وجمع التهديدات، والربط بين

كل من الثغرات الأمنية والهجمات النشطة والكشف عنهما.

يُعزز حل IBM Verify Identity Protection حلول الأمن الإلكتروني الحالية من خلال تحليل وتوفير معلومات عملية حول مخاطر الهوية والتي تُعد ضرورية للعمليات الأمنية لديك، وهو حل يسهل نشره من دون أي وكلاء أو عملاء ومصمم للعمل على أي سحابة أو شبكة.