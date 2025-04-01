يُتيح لك حل الكشف عن تهديدات الهوية والاستجابة لها (ITDR) وإدارة الوضع الأمني للهوية (ISPM) المقدم من شركة IBM إمكانية الاطلاع الشامل على نشاط المستخدمين عبر البيئة الهجينة لصومعة أدوات إدارة الهوية وإمكانيات الوصول (IAM) المستخدمة عبر تطبيقات السحابة والبرمجيات كخدمة (SaaS) والتطبيقات المحلية. يوفر حل IBM Verify Identity Protection وظيفة ISPM ووظيفة ITDR للحفاظ على أمان مؤسستك من خلال:
يُعزز حل IBM Verify Identity Protection حلول الأمن الإلكتروني الحالية من خلال تحليل وتوفير معلومات عملية حول مخاطر الهوية والتي تُعد ضرورية للعمليات الأمنية لديك، وهو حل يسهل نشره من دون أي وكلاء أو عملاء ومصمم للعمل على أي سحابة أو شبكة.
سجَّلت تكاليف اختراق أمن البيانات ارتفاعًا غير مسبوق. احصل على رؤى حول كيفية تقليل التكاليف.
فهو يكتشف الثغرات الأمنية المتعلقة بالهوية مثل الأصول الخفية والحسابات المحلية غير المصرح بها وغياب المصادقة متعددة العوامل (MFA) واستخدام تطبيقات SaaS غير المصرح بها عبر أي سحابة أو منصة ويُمكّن من معالجتها.
فهو يوفر إمكانات متطورة للكشف عن التهديدات والاستجابة لها (ITDR) مع إجراء
تحليل سياقي مُفصل يُحدد المخاطر والتهديدات والهجمات في الوقت الفعلي، عبر الأدوات المختلفة التي تُنشئ البنية التحتية للهوية، بما في ذلك مقدمو خدمات هوية السحابة (IdPs)، والأدلة المحلية أو الهجينة، وحلول المصادقة متعددة العوامل (MFA)، وتسجيل الدخول الموحد (SSO)، وحلول إدارة إمكانيات الوصول المميز (PAM) وغير ذلك الكثير.
فهو يكشف عن عمليات التكوين غير الصحيحة التي تزيد من الثغرات الأمنية والناجمة عن الأخطاء البشرية، والانحرافات الخطيرة عن السياسات، وقلة استخدام أدوات الهوية مثل المصادقة متعددة العوامل والوصول المميز وإدارة الهوية وإمكانيات الوصول (IAM).