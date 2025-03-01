حلول تسجيل الدخول الموحد

يمكنك التحكم في الوصول إلى تطبيقات السحابة والبيئة المحلية من مكان واحد
جرِّب مجانًا احجز عرضًا توضيحيًا مباشرًا
رسم توضيحي لتسجيل الدخول والسحابة ولوحة المعلومات والمدينة متصلة بخط

شاهد عمليًّا كيف تعزز قدرات التنسيق الخاصة ببرنامج Verify تجربة المستخدم

 

 

استكشف العرض التوضيحي التفاعلي
تخلص من مشكلات كلمات المرور

يمكنك تبسيط وتأمين الوصول إلى جميع تطبيقاتك باستخدام بيانات اعتماد واحدة لتسجيل الدخول. يُتيح برنامج IBM Verify إمكانية التحكم المركزي في الوصول والمصادقة الفائقة والخدمة الذاتية للمستخدمين. سهّل عملية الوصول إلى تطبيقات السحابة والتطبيقات المحلية وتطبيقات الهاتف محمول بضغطة زر واحدة ضمن جلسة مصادقة، من المنصة الموحدة لتسجيل الدخول الموحد (SSO).

 
قراءة تقرير إدارة الهوية والوصول للعملاء (IAM) لعام 2024 الصادر عن Kuppingercole
السمات الرئيسية
Product UI for IBM Security Verify - Single sign-on - Connect SaaS apps
اربط تطبيقات البرمجيات كخدمة (SaaS) بسرعة  

استخدم الموصلات المُعدة مسبقًا لتطبيقات SaaS الشائعة من أجل تبسيط عملية التكامل في بيئتك وإعداد تسجيل الدخول الموحد للتطبيقات في دقائق. يمكن للمستخدمين الوصول إلى التطبيقات باستخدام بيانات اعتماد واحدة، ما يعزز الإنتاجية.

 الموصلات المُعدة مسبقًا
Product UI for IBM Security Verify - Single sign-on - Custom app templates
استخدم نماذج التطبيقات المخصصة

يمكنك بسهولة إعداد تطبيقات السحابة المخصصة غير الموجودة في الحافظة لإدارة SSO والتحكم فيها باستخدام نماذج مُعدة مسبقًا لتطبيقات SAML 2.0 أو OpenID Connect (OIDC). اتبع التعليمات خطوة بخطوة لتبسيط عملية التكامل.

 تخصيص تطبيقات السحابة
Product UI for IBM Security Verify - Single sign-on - Protect on-prem
حماية التطبيقات المحلية

استخدم الوكيل العكسي لحل IBM Application Gateway من أجل توسيع نطاق SSO والتحكم في الوصول إلى تطبيقات الويب المحلية الموثوق بها من خلال إدخالها في SaaS. يمكنك إدارة هذه التطبيقات كما تفعل مع أي تطبيقات أخرى على لوحة معلومات SSO.

 IBM Application Gateway
استكشاف المزيد من الميزات
إدارة سياسات الوصول  

يمكنك إنشاء SSO وسياسات وصول مخصصة للموارد المحمية بواسطة برنامج Verify. حدِّد كيفية وصول المستخدمين إلى التطبيقات، وكذلك ما إذا كانت المصادقة متعددة العوامل (MFA) مطلوبة.
إدارة مصادر الهويات

استخدم مجموعة متنوعة من مصادر الهوية لمصادقة SSO، بما في ذلك خيارات تسجيل الدخول على وسائل التواصل الاجتماعي مثل Google و Apple و LinkedIn و ZenKey، لتوفير إمكانيات وصول سلسة للمستهلكين.
تبسيط إدارة المستخدمين

دعم الإدارة الشاملة للمجموعات والأدوار استنادًا إلى وظائف سمات المستخدم المحددة مسبقًا. يمكنك تطبيق سمات مخصصة على ملفات تعريف المستخدمين باستخدام أدوات خارجية لضمان إمكانية وصول المستخدمين إلى SSO بناءً على الصلاحيات المناسبة فحسب.
اتخِذ الخطوة التالية

جرّب برنامج Verify بدون أي تكلفة أو تحدث إلى خبير.

 

 جرِّب مجانًا