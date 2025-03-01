حلول تسجيل الدخول الموحد

يمكنك تبسيط وتأمين الوصول إلى جميع تطبيقاتك باستخدام بيانات اعتماد واحدة لتسجيل الدخول. يُتيح برنامج IBM Verify إمكانية التحكم المركزي في الوصول والمصادقة الفائقة والخدمة الذاتية للمستخدمين. سهّل عملية الوصول إلى تطبيقات السحابة والتطبيقات المحلية وتطبيقات الهاتف محمول بضغطة زر واحدة ضمن جلسة مصادقة، من المنصة الموحدة لتسجيل الدخول الموحد (SSO).
استخدم الموصلات المُعدة مسبقًا لتطبيقات SaaS الشائعة من أجل تبسيط عملية التكامل في بيئتك وإعداد تسجيل الدخول الموحد للتطبيقات في دقائق. يمكن للمستخدمين الوصول إلى التطبيقات باستخدام بيانات اعتماد واحدة، ما يعزز الإنتاجية.
يمكنك بسهولة إعداد تطبيقات السحابة المخصصة غير الموجودة في الحافظة لإدارة SSO والتحكم فيها باستخدام نماذج مُعدة مسبقًا لتطبيقات SAML 2.0 أو OpenID Connect (OIDC). اتبع التعليمات خطوة بخطوة لتبسيط عملية التكامل.
استخدم الوكيل العكسي لحل IBM Application Gateway من أجل توسيع نطاق SSO والتحكم في الوصول إلى تطبيقات الويب المحلية الموثوق بها من خلال إدخالها في SaaS. يمكنك إدارة هذه التطبيقات كما تفعل مع أي تطبيقات أخرى على لوحة معلومات SSO.
يمكنك إنشاء SSO وسياسات وصول مخصصة للموارد المحمية بواسطة برنامج Verify. حدِّد كيفية وصول المستخدمين إلى التطبيقات، وكذلك ما إذا كانت المصادقة متعددة العوامل (MFA) مطلوبة.
استخدم مجموعة متنوعة من مصادر الهوية لمصادقة SSO، بما في ذلك خيارات تسجيل الدخول على وسائل التواصل الاجتماعي مثل Google و Apple و LinkedIn و ZenKey، لتوفير إمكانيات وصول سلسة للمستهلكين.
دعم الإدارة الشاملة للمجموعات والأدوار استنادًا إلى وظائف سمات المستخدم المحددة مسبقًا. يمكنك تطبيق سمات مخصصة على ملفات تعريف المستخدمين باستخدام أدوات خارجية لضمان إمكانية وصول المستخدمين إلى SSO بناءً على الصلاحيات المناسبة فحسب.