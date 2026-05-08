ماذا تعني الهوية في عصر الذكاء الاصطناعي الوكيل: رؤى من مؤتمر Think 2026

هذا الأسبوع في مؤتمر Think 2026، اجتمع قادة تكنولوجيا المعلومات والأعمال لمناقشة الهوية في عصر الذكاء الاصطناعي الوكيل، وكان أحد المواضيع واضحاً جداً. الذكاء الاصطناعي الوكيل يعيد تشكيل طريقة عمل المؤسسات، لكن إدارة الهوية والوصول (IAM) التقليدية لم يتم بناؤها مطلقًا لتناسب الوكلاء والهويات غير البشرية (NHIs) التي تقود هذا التغيير الآن.
سواء انضممت إلينا في بوسطن أو تلتقي معنا من بعيد، إليك أهم النقاط التي استخلصها قادة الهوية والأمن الصادرة عن مؤتمر Think.
الجانب الإيجابي المحتمل هائل. وفقا لمعهد IBM لقيمة الأعمال، يتوقع 53% من المديرين التنفيذيين أن يغير الذكاء الاصطناعي نماذج الأعمال في الصناعات القائمين عليها بحلول عام 2030. وتتوقع المؤسسات التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي أولاً تحقيق مكاسب في الإنتاجية بنسبة 70%، وزيادة في سرعة زمن الدورة بنسبة 74% وزيادة في سرعة تسليم المشروعات بنسبة 67%.
لكن أنظمة إدارة الهوية والوصول (IAM) التقليدية لم تكن مصممة لهذا الغرض - في الواقع، 92% من المؤسسات غير واثقة من أن أدوات إدارة الهوية والوصول (IAM) القديمة الخاصة بها قادرة على إدارة المخاطر التي تأتي مقترنة بالهويات غير البشرية ووكلاء الذكاء الاصطناعي1. صُممت هذه الأنظمة للبشر الذين يسجلون الدخول ويعقدون الجلسات ويتم مراجعتها كل ثلاثة أشهر، وليس للوكلاء الذين يعملون بشكل مستقل ومستمر وبسرعة الآلة.
وفي الوقت نفسه، تشهد الهويات غير البشرية ازدهاراً كبيراً. ويوجد الآن ما بين 45 إلى 90 هوية غير بشرية لكل هوية بشرية في بيئات المؤسسات2، وتزداد النسبة مع كل عملية نشر لوكيل جديد. معظم المؤسسات ليس لديها رؤية حقيقية بشأن الوكلاء الذين يعملون، أو من قام بنشرهم، أو ما هي الصلاحيات الممنوحة لهم.
إنها مشكلة تنظيمية تقريبًا بقدر ما هي مشكلة تكنولوجية. يتم إنشاء وإدارة الهويات غير البشرية بشكل كبير من قبل فرق التطوير، بينما لا تزال فرق الأمن والمديرين التنفيذيين لأمن المعلومات يركزون على البشر. في استطلاع حديث أجرته IBM شمل 1100 محترف في المجال، قال ما يقارب ثلاثة أرباعهم إن فرق المنصة والتطوير لديهم لا تعمل بشكل جيد مع فرق الأمان. وهذا يعني أن انفجار الذكاء الاصطناعي الوكيل يحدث عبر فجوة داخلية لم يتم سدها.
استجابة IBM: التحكم في كل إجراء. هذا الأسبوع فقط، كشفت IBM النقاب عن Vault 2.0، الذي يحدث الأمن القائم على الهوية على نطاق واسع ليناسب عصر الوكلاء، وحل Verify and Vault موحد، والذي يمثل الاستجابة الشاملة من IBM لتأمين كل من البشر والهويات غير البشرية في جميع أنحاء المؤسسة.
كانت صياغة IBM عبر مؤتمر Think 2026 متسقة: تحتاج إلى تطبيق الهوية والوصول والسياسات بشكل مستمر أثناء وقت التشغيل. يتضمن ذلك استبدال الثقة الثابتة بالتحقق المستمر حتى تتمكن من تأمين بيئتك اليوم وتوسيع نطاق ما يأتي بعد ذلك بثقة.
لتحقيق ذلك، توصي IBM بخمسة إجراءات ضرورية يجب على المؤسسات التي تنشر وكلاء في الإنتاج أخذها في الاعتبار.
بدون التحقق المستمر، يعمل الوكلاء على ثقة مفترضة، مما يؤدي إلى خلق نقاط عمياء مع تغير السلوك بمرور الوقت.
يجب تسجيل كل وكيل بهويته الفريدة والآمنة من الناحية التشفيرية منذ لحظة دخوله مرحلة الإنتاج حتى لا يكون هناك وكلاء مجهولون يعملون في بيئتك. تحقق من هوية من يتصرف وما يحاول القيام به في كل تفاعل، مع تفويض وموافقة ومسار قابل للتدقيق. إذا لم تتمكن من ربط النقاط، فلا يمكنك الوثوق بالنتيجة.
الوصول المستمر هو أصل تزايد الامتيازات، وتمدد بيانات الاعتماد، والتعرض غير المقصود في الأنظمة التي تعتمد على الوكلاء.
ولهذا السبب نقترح تزويد الوكلاء بشكل استباقي بإمكانية وصول ديناميكية قصيرة الأجل ومحددة النطاق حسب المهمة، والتي تنتهي صلاحيتها تلقائيًا. يساعد هذا في تجنب العديد من المشكلات الشائعة التي تُرى في بيئات المؤسسات اليوم، وخاصة الوصول المفرط - أي العملاء الذين لديهم أذونات القراءة والكتابة وتعديل المخطط التي لا يحتاجون إليها.
ما يتم توفيره ليس دائمًا ما يتم استخدامه. هذه هي مشكلة الميل الأخير - الفجوة بين الوكيل وأي شيء يحاول الوصول إليه، سواء كان ذلك قاعدة بيانات أو واجهة برمجة تطبيقات أو منصة برمجيات كخدمة. يساعد فرض وقت التشغيل على سد هذه الفجوة قبل أن تصبح محفوفة بالمخاطر. يتم فرض التفويض في كل استدعاء لواجهة برمجة التطبيقات واستدعاء الأدوات، ما يضمن أن يعكس الوصول الاستخدام الفعلي، وليس القرارات السابقة.
إن الاستقلالية بدون مساءلة تخلق مخاطر تشغيلية ومخاطر تتعلق بالامتثال لا داعي لها. ولا يمكن للذكاء الاصطناعي الوكيل أن يتغاضى عن متطلبات الامتثال.
ما تحتاجه هو إثبات السيطرة: كل إجراء من الوكيل مرتبط بقرار بشري مع إمكانية تتبع كاملة عبر الأنظمة ومهام سير العمل. وهذا يعني التدقيق الكامل، والتصديق الكامل، والتتبع الكامل للبيانات: من طلب المستخدم الأصلي إلى كيفية تفويضه، وكيف يتصرف الوكيل، وكيف يؤثر ذلك على النظام في المراحل اللاحقة.
تخلق الأدوات المجزأة فجوات، والفجوات هي المكان الذي تتسرب فيه بيانات الاعتماد وتنهار السياسات. قم بإدارة بيانات الاعتماد والوصول والهوية من خلال مستوى التحكم الذي يمتد عبر السحابة، والأنظمة المحلية، والأنظمة الهجينة.
يعد إصدار Vault Enterprise 2.0 في مؤتمر Think 2026 خطوة كبيرة إلى الأمام بالنسبة إلى المؤسسات التي تتطلع إلى تحديث أمنها القائم على الهوية على نطاق واسع.
تشمل التحديثات الرئيسية ما يلي:
كل هذه التحديثات تتوافق مباشرة مع متطلبات الأمان في وقت التشغيل التي تم مشاركتها أعلاه. عدم وجود بيانات اعتماد طويلة الأمد يعني عدم وجود امتيازات دائمة؛ وإدارة دورة الحياة الآلية هي ما يجعل الوصول المؤقت في الوقت المناسب يعمل بسرعة الآلة.
يتماشى Vault 2.0 أيضاً مع نهج IBM الأوسع نطاقاً للهوية في عصر الوكلاء - حيث تتعامل منصة IBM Verify مع الهويات البشرية وتتعامل Vault مع الهويات غير البشرية - مما يمنح فرق الأمن رؤية واحدة منسقة عبر كليهما.
بالنسبة للمنظمات التي تبدأ في نشر أنظمة الوكلاء، يعد Vault 2.0 الطبقة الأساسية اللازمة لتعزيز الأمان القائم على الهوية.
أبرز مثال على نموذج أمن وقت التشغيل في IBM جاء في جلسة في مؤتمر Think بعنوان "تفعيل أمن وقت التشغيل للذكاء الاصطناعي الوكيل"، والتي أدارها Bob Kalka، القائد العالمي لدى IBM Security، وTyler Lynch، المدير التنفيذي للتكتولوجيا الميداني لشركة IBM.
استعرضت Kalka وLynch كيفية ربط كل إجراء من إجراءات الوكيل بالهوية التي تم التحقق منها في وقت التشغيل، ثم عرضا ذلك بشكل مباشر.
بعد ذلك، رحبوا بالعميل Shailesh Shenoy، العميد المساعد لتكنولوجيا المعلومات في كلية Albert Einstein College of Medicine، للحديث عن تجربته في استخدام الحلول في بيئة خاضعة للوائح تنظيمية شديدة.
عرض Lynch عرضًا توضيحيًا لتطبيق مصرفي مع وكيل يتصرف نيابةً عن مستخدم قام بتسجيل الدخول، ولكن فقط بعد موافقة المستخدم صراحةً على التفويض من خلال تطبيق IBM Verify.
كان رمز الوصول محدودًا ومقيدًا بالجلسة. في منتصف المعاملة، بدأ النظام المصادقة خارج النطاق عبر CIBA، وهو معيار OAuth 2 للتحقق من القنوات الخلفية التي يبدأها العميل—وهو ما وصفه Lynch بأنه "مفاتيح المرور للوكلاء".
وخلف الكواليس، أصدرت HashiCorp Vault أسرارًا في الوقت المناسب، وتم تحديد نطاق اتصال قاعدة البيانات نفسها إلى صفوف المستخدم الخاصة. حتى لو كان الوكيل قد تم حقنه بموجِّه، فلا يمكن أن يكون قد وصل إلى بيانات مستخدم آخر.
ثم قدم Shenoy منظورًا قائمًا على النشر. وصف مؤسسته — وهي كلية طب بحثية في برونكس تضم أكثر من 250 مليون دولار من التمويل البحثي — بأنها "على أعتاب الخطر تماماً."
تُدار الهوية البشرية بشكل جيد. تمثل الهوية غير البشرية الحدود الجديدة، والمخاطر كبيرة. يمكن لوكيل الذكاء الاصطناعي الذي يمر دون رقابة في مختبر البحث أن يصبح بهدوء وكيلاً يتخذ قرارات بشأن بيانات المرضى — دون أن يتمكن أحد من تتبع كيفية وصوله إلى هناك.
قال: "وكلاء الذكاء الاصطناعي مثل الموظفين، مثل مساعدي البحث". "يجب أن تكون هناك مساءلة تقع على عاتق رئيس المختبر، رئيس العمل. ليس لدينا ذلك اليوم."
لهذا السبب بدأ العمل مع IBM. واليوم، تستخدم كلية Albert Einstein برنامجي IBM Verify وHashiCorp Vault معاً - برنامج تحقق للجانب البشري، وVault للجانب المتعلق بالتطبيق - لوضع الهويات غير البشرية تحت سيطرة منسقة قبل أن يتوسع الذكاء الاصطناعي الوكيل بشكل أكبر في جميع أرجاء المؤسسة.
نصيحته للقادة الآخرين مباشرة: "هذا أمر يجب أن نتعامل معه — لا أن ندفن رؤوسنا في الرمال. لن أنتظر حتى يسألني أحدهم. لن أنتظر جهة تنظيمية. هذا هو النظام الصحيح، وهذا ما نحتاج إلى القيام به".
للتعمق أكثر، شاهد الندوة على الإنترنت عند الطلب التي يقدمها Bob Kalka وTyler Lynch بعنوان "إدارة الهوية والوصول (IAM) بشكل عملي: فرض أقل امتياز وقابلية تدقيق لوكلاء الذكاء الاصطناعي."
1 تحالف أمن السحابة، يناير 2026.
2 Entro Labs, 2026.