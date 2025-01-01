تستند أسعار برنامج IBM Verify إلى الاستخدام الفعلي، ما يُتيح لك إضافة مستخدمين أو أو إزالتهم، أو حتى حالات استخدام المنتج، ضمن Verify وفقًا لاحتياجاتك الخاصة.

تُستخدَم وحدات الموارد لقياس الاستخدام الديناميكي لمؤسستك بين كل من القوى العاملة والمستهلكين وحالات استخدام المنتج.