ما المقصود بإجهاد التنبيه؟

إجهاد التنبيه هو حالة من الإجهاد الذهني والتشغيلي الناتجة عن عدد هائل من التنبيهات، كثير منها منخفض الأولوية أو زائف النتائج الإيجابية أو غير قابل للتنفيذ.



أصبح إجهاد التنبيه مصدر قلق متزايدًا في قطاعات مثل الرعاية الصحية، والأمن الإلكتروني والمالية، رغم أنه يمتد إلى أي مؤسسة تعتمد على المراقبة المستمرة في الوقت شبه الفعلي. عادةً ما يحدث خلال ساعات العمل الطويلة والمواقف التي تتسم بضغط شديد. غالبًا ما تَصدُر التنبيهات عن أنظمة المراقبة، وأدوات الأمن، ومنصات دعم اتخاذ القرارات السريرية.

إجهاد التنبيه ليس تحديًا تنظيميًا فحسب، بل هو أيضًا تحدٍ نفسي. تُظهر الأبحاث أن التحفيز المفرط المزمن (مثل التنبيهات المستمرة) قد يدفع الدماغ إلى حالة رد فعل، ما يجعل معالجة المعلومات بشكل مدروس أكثر صعوبة.

عندما يتعرض المحترفون مثل ممارسي الأمن الإلكتروني أو الأطباء لإشارات متكررة غير عاجلة، يبدؤون في تجاهلها.1 ويمكن أن يكون هذا التبلُّد الإدراكي مميتًا في وحدة العناية المركزة (ICU) وكارثيًا في مركز العمليات الأمنية (SOC).

إذا تم تجاهل المشكلات ذات الأولوية العالية أو الحرجة، فقد يؤدي ذلك إلى تأخير الاستجابة وتآكل الثقة في إدارة التنبيهات وأنظمة الأمن. سواء أكانت بيانات القياس عن بُعد من أجهزة مراقبة المرضى أم معلومات التهديدات من جدران الحماية، فإن كثرة الضوضاء تؤدي حتمًا إلى الصمت - مع نتائج قد تكون كارثية.