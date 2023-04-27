متوسط وقت الإصلاح (MTTR)، والذي يشار إليه أحيانًا بمتوسط الوقت اللازم للإصلاح، هو مقياس يُستخدم لقياس متوسط الفترة الزمنية اللازمة لإصلاح نظام أو معدّة بعد تعرضها لعطل.
ويشمل MTTR الفترة من لحظة حدوث العطل وحتى استعادة النظام أو المعدّة لوظيفتها الكاملة. يشمل ذلك الفترة الزمنية المستغرقة في اكتشاف العطل، وتشخيص المشكلة، وإصلاحها. يُعد MTTR مقياسًا مهمًا للمراقبة، لأنه يقيّم مدى توافر الأنظمة والمعدات وموثوقيتها، وشدة الحوادث، وفعالية جهود الإصلاح. ويمكن أن يؤدي متوسط وقت الإصلاح المرتفع إلى توقف غير مخطّط له بشكل كبير. ومن خلال تتبع MTTR، يمكن للمؤسسات تحديد المجالات التي تحتاج إلى تحسين عملياتها فيها، وتحديد الأنماط الخاصة بحالات الفشل، واتخاذ قرارات حول كيفية تحسين استراتيجيات الصيانة لديها.
وغالبًا ما يُستخدم MTTR جنبًا إلى جنب مع متوسط الوقت بين الأعطال (MTBF)، وهو متوسط الفترة الزمنية التي يعمل خلالها النظام أو العنصر قبل حدوث العطل. وهو مقياس مرتبط يمكن أن يساعد في تحديد المجالات المحتملة لتحسين موثوقية النظام. ويُشار إلى MTBF أحيانًا بصيغة أخرى هي MTTF (متوسط الوقت حتى حدوث العُطل).
كما يُستخدم MTTR جنبًا إلى جنب مع معدل الأعطال، وهو قياس لعدد حالات الأعطال خلال فترة زمنية محددة. ولا يرتبط معدل الأعطال بمدة التشغيل أو التوافر التشغيلي، بل يعكس فقط معدل حدوث الأعطال.
يُحسب متوسط وقت الإصلاح (MTTR) من خلال أخذ إجمالي وقت الإصلاح الناتج عن عطل معيّن، ثم تقسيمه على العدد الإجمالي للإصلاحات التي تم تنفيذها خلال فترة محددة. معادلة حساب MTTR هي:
MTTR = إجمالي الوقت المستغرق في الإصلاحات ÷ عدد الإصلاحات
وللحصول على قياس دقيق لمتوسط وقت الإصلاح (MTTR)، من المهم تتبّع الوقت المستغرق لاكتشاف العطل. وكذلك الوقت المستغرق في تشخيص المشكلة والوقت اللازم لمعالجتها. ويساعد ذلك المؤسسات في تحديد المجالات التي تحتاج إلى تحسين عملياتها وتقليل الوقت اللازم لإصلاح المعدات أو الأنظمة، مما يزيد في نهاية المطاف من توافرها وموثوقيتها.
لنفترض أن خط التصنيع لدى إحدى الشركات تعرّض لأعطال ميكانيكية استلزمت ثلاث ساعات من أعمال الإصلاح قبل حل المشكلة. وخلال الشهر نفسه، تم إجراء عمليتَي إصلاح للمعدات بسبب مشكلات مختلفة.
لحساب MTTR لخط التصنيع خلال ذلك الشهر، نستخدم المعادلة التالية:
وبما أن MTTR يعني "إجمالي الوقت المستغرق في الإصلاحات" مقسومًا على "عدد الإصلاحات".
إذًا، MTTR = 3 ساعات ÷ عمليتَي إصلاح
MTTR = 1.5 ساعة
وبذلك يكون MTTR لخط التصنيع خلال ذلك الشهر ساعة ونصف. ومن خلال تتبّع MTTR عبر العمليات اليومية، يمكن للشركة تحديد الاتجاهات، وتحسين عمليات الإصلاح، وتقليل فترات التعطّل، مما يسهم في تحسين النتائج المالية.
يستخدم مديرو الصيانة مجموعة من المعادلات لفهم حالة عملياتهم. ويعتمدون بشكل متزايد على أنظمة إدارة الصيانة المحوسبة (CMMS) للحصول على هذه المعلومات بسهولة وبصورة أكثر انتظامًا.
يُعد تحليل شجرة الأعطال (FTA) أسلوبًا لتحليل أسباب فشل الأنظمة من خلال إنشاء تمثيل رسومي لمسارات الأعطال التي قد تؤدي إلى حدوث الفشل. ويُستخدم غالبًا لتحديد أوضاع الفشل الحرجة وتطوير استراتيجيات لتقليل MTTR.
يُعد تحليل السبب الجذري (RCA) نهجًا منظمًا لتحديد الأسباب الأساسية للمشكلة أو الفشل. ويتضمن التحقيق في الأعراض، وتحديد الأسباب المباشرة، وتتبعها للوصول إلى السبب الأساسي.
يُعد تحليل أنماط الفشل والتأثيرات (FMEA) نهجًا منظمًا لتحديد وتقييم أوضاع الفشل المحتملة. ويتضمن تحليل العواقب المحتملة لكل وضع فشل، وتطوير استراتيجيات لمنع حدوثه أو التخفيف من آثاره.
يُعد متوسط وقت الإصلاح (MTTR) مؤشر أداء رئيسيًا (KPI) مهمًا يمكن أن يوفر العديد من الفوائد للمؤسسات، بما في ذلك:
تقليل فترة التعطل: يساعد MTTR المؤسسات على تقليل فترة التعطّل من خلال تحديد مجالات التحسين في عملية الإصلاح. ومن خلال تتبّع MTTR بمرور الوقت، يمكن للمؤسسات تحديد الأنماط والاتجاهات في أوقات الإصلاح واتخاذ خطوات لتحسين توافر النظام.
تحسين موثوقية النظام: يساعد MTTR المؤسسات على تحديد العناصر أو الأنظمة المعرّضة للفشل واتخاذ خطوات لتعزيز موثوقيتها وقابليتها للصيانة. من خلال تقليل عدد الحوادث في فترة معينة، يمكن للمؤسسات تقليل وقت الإصلاح وزيادة مدة التشغيل.
تقليل تكاليف الإصلاح: من خلال تتبّع MTTR وتحديد مجالات التحسين، يمكن للمؤسسات خفض تكاليف الإصلاح عبر تحسين كفاءة عملية الإصلاح. وقد يشمل ذلك تبسيط إجراءات الإصلاح، وتدريب الفنيين على التقنيات الجديدة، وتقليل الحاجة إلى الإصلاحات الطارئة المكلفة.
تعزيز رضا العملاء: من خلال تقليل فترة التعطّل وتحسين موثوقية النظام، يمكن للمؤسسات تعزيز رضا العملاء. ويمكن أن يؤدي ذلك إلى زيادة ولاء العملاء، وتكرار التعاملات، والإحالات الإيجابية.
دعم صناعة القرار القائمة على البيانات: يوفر MTTR مقياسًا قائمًا على البيانات لتمكين المؤسسات من تتبّع كفاءة عمليات الإصلاح. ويمكن استخدام هذه البيانات لتحديد مجالات التحسين، واتخاذ قرارات قائمة على البيانات بشأن صيانة المعدات أو استبدالها، وقياس فعالية تحسين العمليات بمرور الوقت.
يمكن أن يكون حساب MTTR صعبًا لعدة أسباب، من بينها:
تحديد ما يُعدّ "إصلاحًا": هل يجب أن يبدأ حساب الوقت عند بدء الفني العمل على النظام، أم بعد تحديد المشكلة والاستعداد لبدء الإصلاح؟ وقد يؤثر تحديد نقطتي البداية والنهاية لحساب MTTR على دقة هذا المقياس. يُعدّ التوثيق الدقيق لأوقات الإصلاح أمرًا ضروريًا أيضًا لحساب MTTR، لكن التوثيق غير الكامل أو غير الدقيق قد يجعل من الصعب وضع مقاييس موثوقة.
محدودية توفر البيانات: في بعض الحالات، قد تكون البيانات المتاحة لحساب MTTR بدقة محدودة. فعلى سبيل المثال، إذا كان النظام أو العنصر نادر الأعطال، فقد لا تتوفر نقاط بيانات كافية لحساب متوسط وقت الإصلاح.
تباين أوقات الإصلاح: يمكن أن يختلف الوقت اللازم لإصلاح نظام أو عنصر وفقًا لطبيعة المشكلة وشدّتها. فعلى سبيل المثال، قد تُحل مشكلة بسيطة بسرعة، بينما قد تتطلب المشكلة الأكثر تعقيدًا تحقيقًا معمقًا واستكشافًا للأخطاء وإصلاحها، مما يزيد وقت الإصلاح بشكل كبير. وفي بعض الصناعات، قد لا توجد عمليات موحّدة لإصلاح المعدات أو معالجة المشكلات. وهذا قد يصعّب تحديد أوقات إصلاح متسقة عبر أنظمة أو عناصر مختلفة.
فترة التعطل غير المخطط لها: يمكن أن تجعل فترات التعطل غير المخطط لها حساب حساب MTTR بدقة أمرًا صعبًا. فعند تعطل نظام أو عنصر بشكل غير متوقع، قد يحدث تأخير في تحديد المشكلة وجدولة الإصلاحات، مما يطيل وقت الإصلاح ويزيد من قيمة MTTR.
وتتطلب حسابات MTTR جمع بيانات دقيقة، وتعريفات واضحة، وعمليات موحّدة لتجاوز هذه التحديات وإنتاج مقاييس موثوقة.
يتطلب تحسين متوسط وقت الإصلاح (MTTR) نهجًا منهجيًا لتحديد الأسباب الأساسية للأعطال ومعالجتها وتقليل الوقت الإجمالي اللازم لإصلاحها. فيما يلي بعض الخطوات التي يمكن أن تتخذها المؤسسات لتحسين MTTR:
توحيد عمليات الإصلاح: يمكن أن يساعد وضع إجراءات إصلاح موحّدة في ضمان تنفيذ الإصلاحات بطريقة متسقة وفعّالة. يمكن أن يشمل ذلك توثيق الإجراءات، وإعداد قوائم مرجعية، وتوفير التدريب للفنيين.
تحسين إجراءات استكشاف الأخطاء وإصلاحها: يمكن لاستكشاف الأخطاء وإصلاحها بشكل فعّال أن يساعد في تحديد السبب الأساسي للمشكلة بسرعة، مما يقلّل الوقت اللازم لإصلاحها. ويمكن أن يساعد تزويد الفنيين بالأدوات والتقنيات الرقمية الخاصة باستكشاف الأخطاء وإصلاحها في تقليص الوقت المطلوب لتحديد المشكلة.
تحسين الوصول إلى قطع الغيار: يسهِم ضمان توفر قطع الغيار بسهولة في تقليل الوقت اللازم لإصلاح النظام أو العنصر. وقد يشمل ذلك الاحتفاظ بمخزون من القطع شائعة الاستخدام، وبناء علاقات مع المورّدين، وتطبيق نظام لتتبّع استخدام القطع وتجديدها.
استخدام تقنيات الصيانة التنبؤية والوقائية: يمكن لبرامج الصيانة، بما في ذلك تقنيات مثل تحليل الاهتزازات وتحليل الزيت، أن تساعد في تحديد المشكلات المحتملة قبل أن تتحوّل إلى مهام صيانة غير مخطّط لها. كما يمكن لأنظمة التنبيه اكتشاف الحالات الشاذة قبل أن تتحول إلى حوادث.
تطبيق نظام إدارة الصيانة المحوسبة (CMMS): يمكن لنظام CMMS مساعدة المؤسسات في تتبّع جداول فرق الصيانة، وأوامر العمل، وسجل الإصلاحات، مما يسهّل تحديد مجالات التحسين وقياس فعالية تحسين العمليات بمرور الوقت.
إجراء تحليل السبب الأساسي (RCA): يساعد إجراء تحليل RCA في تحديد الأسباب الأساسية للأعطال ووضع استراتيجيات لمنع حدوثها. من خلال معالجة السبب الأساسي للمشكلة، يمكن للمؤسسات تقليل احتمالية حدوث أعطال مستقبلية، ووضع معايير، وتحسين MTTR.
مراقبة MTTR وقياسه باستمرار: تساعد مراقبة MTTR وقياسه باستمرار في تمكين المؤسسات من وضع خطوط أساس، وتحديد مجالات التحسين، ومتابعة التقدم المُحرز بمرور الوقت. ويمكن استخدام هذه البيانات لوضع أهداف للتحسين وقياس مدى فعالية تحسينات العمليات بمرور الوقت.
يُعد متوسط وقت الإصلاح (MTTR) مقياسًا أساسيًا تستخدمه العديد من المؤسسات في مجموعة واسعة من الصناعات. تشمل أبرز حالات استخدام MTTR ما يلي:
يمكن استخدام MTTR لتتبّع الوقت اللازم لإصلاح المعدات والآلات في منشآت التصنيع.
وغالبًا ما يُستخدم MTTR في قطاع المرافق لتتبّع الوقت المطلوب لإصلاح معدات توزيع الطاقة واستعادة الخدمة للعملاء بعد انقطاع التيار.
ويُعد MTTR مقياسًا مهمًا في مجال تكنولوجيا المعلومات لقياس الوقت اللازم لاستعادة توافر النظام بعد وقوع حادث أو انقطاع.
ويُستخدم MTTR أيضًا في قطاعات الرعاية الصحية لتتبّع الوقت اللازم لإصلاح المعدات والأجهزة الطبية.
