رسم توضيحي لإدارة دورة حياة الأصول

برامج وحلول إدارة دورة حياة الأصول (ALM)

إدارة الأصول من الجيل التالي مدعومة بتقنية IBM Maximo

تنزيل تقرير IDC
وحِّد عمليات الأصول

استكشف IBM Maximo Application Suite
بسِّط عمليات إدارة العقارات والمرافق

استكشف ممجوعة IBM TRIRIGA Application Suite
قم بقياس بيانات الاستدامة واتخذ الإجراءات بناءً عليها

استكشف IBM Envizi ESG Suite
استفد من مجموعات البيانات البيئية والجغرافية المكانية

استكشف IBM Environmental Intelligence
زيادة الإنتاجية وإدارة العمليات والأصول إدارةً فعّالة من حيث التكلفة

تتزايد التكاليف الناجمة عن فترات التعطل غير المخطط لها، ويؤثر نقص المهارات سلبًا في الإنتاجية، كما أن إدارة نظام معقد من الأصول لتحقيق النجاح  التشغيلي قد يمثل مهمة شاقة، ما يبرز الحاجة إلى إدارة أصول استباقية وشاملة .​

إدارة دورة حياة الأصول  هي نهج إستراتيجي للمنظمات للحفاظ على تشغيل الأصول بسلاسة طوال عمرها الافتراضي. يوفر حل إدارة دورة حياة الأصول من IBM قدرات موحدة للتخطيط للأصول وتشغيلها وصيانتها وتحسين أدائها داخل المنظمات باستخدام تقنيات مدعومة بالذكاء الاصطناعي.​
القيمة التي يمكن أن تحققها الأعمال باستخدام IBM Maximo

تتوقع IDC أن تتمكن المنظمات من تحقيق انخفاض بنسبة 47% في فترات التعطل غير المخطط لها، وزيادة بنسبة 17% في متوسط العمر الافتراضي للأصل، وزيادة بنسبة 26% في إنتاجية الفنيين وغيره الكثير، وذلك بفضل قدرات إدارة الأصول الأكثر تقدمًا.
حالات الاستخدام
إدارة الصيانة

تمتع بإدارة الأصول بدءًا من مرحلة التثبيت ووصولاً إلى مرحلة التصرف فيها وقم بأتمتة سير العمل لتقليل فترات التعطل والمخاطر والتكاليف المرتبطة بها، مع تحسين الإنتاجية.
إدارة الخدمة الميدانية​ ​

قدِّم تجربة خدمة ميدانية استثنائية من خلال الجدولة المتقدمة، وإرسال معلومات الأصول الحساسة والوصول إليها عبر الأجهزة المحمولة.​
إدارة أداء الأصول

حلِّل البيانات المختلفة لتحديد الأعطال المحتملة وتأثيراتها، ما يتيح اتخاذ تدابير استباقية لتخفيف آثار المخاطر وزيادة الموثوقية.​
فحص الأصول

راقب عمليات الإنتاج ونفِّذ إجراءات ضمان الجودة وعمليات التفتيش لضمان الامتثال والحد من العيوب.​

المنتجات

تقدم IBM مجموعة من المنتجات لإدارة أنواع مختلفة من الأصول والعمليات لتقليل المخاطر والتكاليف والأثر البيئي مع تعزيز إنتاجية القوى العاملة.​

IBM Maximo Application Suite IBM TRIRIGA Application Suite IBM Envizi ESG Suite IBM Environmental Intelligence IBM MRO Inventory Optimization
IBM Maximo Application Suite هي واحدة من أكثر مجموعات حلول إدارة دورة حياة الأصول شمولاً واعتمادًا على نطاق واسع في العديد من الصناعات. IDC تنزيل تقرير IDC

أبرز العملاء

وفرت هيئة النقل في لندن (Transport of London) 21 مليون جنيه إسترليني على مدار 10 سنوات عندما وحدت جهود الصيانة باستخدام برنامج IBM Maximo.​ اقرأ المزيد
الصناعات

تساعد IBM المنظمات في العديد من الصناعات على تحسين إدارة دورة حياة أصولها.

الطاقة ومرافق الخدمات
توليد الطاقة النقل/التوزيع المياه/الصرف الصحي

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النفط والغاز
الاستكشاف/الاستخراج النقل/التخزين/التوزيع التكرير/التحويل

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التصنيع
السيارات الطيران إلكترونيات السلع الاستهلاكية المعبأة علوم الحياة

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النقل
الطيران المطارات الأسطول السكك الحديدية

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الحكومة
الحكومة المحلية البنية التحتية العامة

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