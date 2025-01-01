تعيق الممارسات غير الفعالة، وانعدام الرؤية بين الميدان والمكتب الخلفي، والعمليات الورقية التي عفا عليها الزمن إدارة الخدمة الميدانية بكفاءة. يمكن أن تؤثر هذه التحديات على صافي أرباحك وتؤدي إلى زيادة التكاليف وانخفاض جودة البيانات وانخفاض معدلات الإصدارات الأولى (FTFRs).
مع برنامج ibm maximo maximo لإدارة الخدمة الميدانية، يمكنك تعزيز ميدانية العمليات من خلال الجدولة المتقدمة والإرسال الذكي والوصول المحمول إلى معلومات حساس الأصل. يُمكّن هذا الحل فرق الصيانة والإرسال من العمل معًا بسلاسة وسهولة ويتيح للفنيين حل المشكلات بسرعة وكفاءة، مع تحسين رضا العملاء.
استكشف إيبام ماكسيمو لمعرفة كيف يمكن أن تساعد بيانات إنترنت الأشياء (IOT) وبيانات التحليل والذكاء الاصطناعي في تبسيط العمليات الأصلية.
يمكنك تقليل العمليات اليدوية وزيادة الإنتاجية من خلال الرؤية الفورية للعمليات لاتخاذ قرارات مستنيرة وتحديد مجالات التحسين.
خصص الموارد المناسبة للمهام المناسبة في الوقت المناسب لتقليل التأخير وتحسين الإنتاجية.
تحسين المسارات والجداول الزمنية وتخصيص الموارد لإكمال مهام الصيانة في الوقت المناسب وبكفاءة.
قم بتزويد الفنيين بمعلومات عن الوصول بعد حساس الأصل ومساعدة خبير حتى يتمكنوا من حل المشكلات بسرعة وكفاءة.
تقديم خدمة أسرع وأكثر موثوقية من خلال الاستجابة السريعة للمخاوف أو التأخيرات غير المتوقعة.