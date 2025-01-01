إدارة الخدمة الميدانية باستخدام حزمة تطبيقات IBM Maximo Application Suite 
تحسين الجداول الزمنية للفنيين، والموارد والأداء لتحسين خدمة ميدانية استثنائية ورضا العملاء
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رسم توضيحي لبيانات الصيانة الاستراتيجية الصورية التي تستخدم بيانات الأتمتة والتنقل وإنترت الأشياء (IOT) وبيانات الذكاء الاصطناعي
تبسيط خدمة ميدانية انسيابية العمليات لزيادة الكفاءة 

تعيق الممارسات غير الفعالة، وانعدام الرؤية بين الميدان والمكتب الخلفي، والعمليات الورقية التي عفا عليها الزمن إدارة الخدمة الميدانية بكفاءة. يمكن أن تؤثر هذه التحديات على صافي أرباحك وتؤدي إلى زيادة التكاليف وانخفاض جودة البيانات وانخفاض معدلات الإصدارات الأولى (FTFRs).

مع برنامج ibm maximo maximo لإدارة الخدمة الميدانية، يمكنك تعزيز ميدانية العمليات من خلال الجدولة المتقدمة والإرسال الذكي والوصول المحمول إلى معلومات حساس الأصل. يُمكّن هذا الحل فرق الصيانة والإرسال من العمل معًا بسلاسة وسهولة ويتيح للفنيين حل المشكلات بسرعة وكفاءة، مع تحسين رضا العملاء. 
قم بجولة في ®ماكسيمو

استكشف إيبام ماكسيمو لمعرفة كيف يمكن أن تساعد بيانات إنترنت الأشياء (IOT) وبيانات التحليل والذكاء الاصطناعي في تبسيط العمليات الأصلية.
استكشف دليل إدارة الخدمة الميدانية
المزايا
تبسيط العمليات الميدانية 

يمكنك تقليل العمليات اليدوية وزيادة الإنتاجية من خلال الرؤية الفورية للعمليات لاتخاذ قرارات مستنيرة وتحديد مجالات التحسين. 

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تحسين استخدام الموارد

خصص الموارد المناسبة للمهام المناسبة في الوقت المناسب لتقليل التأخير وتحسين الإنتاجية.

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تقليل التكاليف وتحسين الربحية

تحسين المسارات والجداول الزمنية وتخصيص الموارد لإكمال مهام الصيانة في الوقت المناسب وبكفاءة.
زيادة معدلات التشغيل لأول مرة ومدة التشغيل

قم بتزويد الفنيين بمعلومات عن الوصول بعد حساس الأصل ومساعدة خبير حتى يتمكنوا من حل المشكلات بسرعة وكفاءة.

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تعزيز رضا العملاء 

تقديم خدمة أسرع وأكثر موثوقية من خلال الاستجابة السريعة للمخاوف أو التأخيرات غير المتوقعة. 
حل إدارة الخدمة الميدانية
تحسين جدولة الصيانة والخدمة  ®يوفر برنامج Maximo Scheduler تمثيلاً مرئيًا لمواردك لتخطيط عمل الصيانة وترتيب أولوياته بكفاءة. قم بأتمتة الجدولة وتعيين المهام وإدارة القوى العاملة بدقة مع بيانات في الوقت الفعلي والتحليلات للاستخدام الأمثل للموارد.
إرسال العمل إلى طواقم العمل المناسبة دون عناء   تمكّنك عمليات الإرسال المتقدمة ®Maximo من تصور الجداول الزمنية والمهام، ومراقبة حالة العمل والتكيف مع عدم توفر العمالة في اللحظة الأخيرة أو أوامر العمل الطارئة، مما يحافظ على سير العمليات الميدانية بسلاسة. 
تمكين فنيي خدمة ميدانية التمكين  ®يزود Maximo الفنيين بمهام ذات أولوية على أجهزتهم المحمولة بناءً على الموقع والتوافر والمهارات. يمكن للفنيين تخطيط القطع والأدوات وتحسينها والوصول إلى مساعدة خبير عن بُعد لتقليل وقت الحل وزيادة معدلات الاستجابة السريعة.  
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