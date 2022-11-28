إذا كنت قائد عمليات أو قائد موثوقية، فأنت بحاجة إلى فهم كيف ومتى تفشل المؤسسة الأصلية، حتى تتمكن من اتخاذ إجراءات فورية وتقليل مخاطر حساس العمليات. يعزز أداء إدارة الأصول (أداء الأصول (أداء مراقبة التطبيقات (APM)) إدارة الأصول الرؤى مع الأتمتة المستهدفة والتحليلات والذكاء الاصطناعي.
استخدام القدرات مثل مدعوم بالذكاء الاصطناعي مراقبة عن بعد ورؤية الكمبيوتر الصيانة والتنبؤية, يساعدك أداء أداء التطبيق ات (APM) مع IBM®Maximo® تطبيق مجموعة أدوات مراقبة التطبيقات (APM) مع ®Maximo® التطبيق على تقليل أعمال الإصلاح غير المخطط لها، وإدارة المخاطر، وتقليل فشل المعدات وإطالة العمر الافتراضي دون تكاليف غير ضرورية.
اكتشف كيف يمكنك تحسين موثوقية الأصل مع إدارة أداء الأصول.
استكشف إيبام ماكسيمو لمعرفة كيف يمكن أن تساعد بيانات إنترنت الأشياء (IOT) وبيانات التحليل والذكاء الاصطناعي في تبسيط العمليات الأصلية.
شارك في العرض التوضيحي التفاعلي لـ (APM) لمعرفة كيف يمكنك تحسين عملياتك وزيادة قيمة الأصل.
مراقبة حساس الأصل والعمليات عن بُعد مع مراقبة مدعوم بالذكاء الاصطناعي عن بُعد على نطاق المؤسسة. تجميع حالة التشغيل وبيانات معلومات حالة التشغيل ومعلومات تكنولوجيا المعلومات مع معلمات العملية عبر المستودعات لتوفير رؤية على مستوى المؤسسة في الأداء وتلقي تنبيهات أقل وأكثر دقة وزيادة الرؤى.
استخدم منصة إنترنت الأشياء (IOT) ومنصة الذكاء الاصطناعي للمساعدة في التنبؤ بوقت حدوث التدهور أو الفشل. ربط عوامل مثل بيانات الأداء الأصلية التاريخية والآنية وسجلات الصيانة وتقارير التفتيش والبيانات البيئية.
قم بتحويل نهجك من خلال قيادة الإجراءات بناءً على السلامة الحالية للأصل. مراقبة عوامل مثل الحالة والتكلفة والأداء والعمر الإنتاجي المتبقي. تحديد طرق التسجيل، وتحديد أولويات مجالات التركيز و ®بدء أنشطة الصيانة الصيانة.
تحسين الصيانة الأصلية الصيانة والاستبدال الأصلية والاستراتيجية الأصلية على أساس المخاطر والأهمية. تحديد كيفية إدارة عمليات الفحص والصيانة بشكل أفضل، وتحسين عمليات الإصلاح والعمليات المخزنة، وتحديد أولويات قرارات الاستبدال مقابل الإصلاح.
تستخدم شركتا داونر وIBM الصيانة الوقائية الذكية للحفاظ على حركة الركاب على أنظمة السكك الحديدية الخفيفة والثقيلة في أستراليا بأمان وموثوقية وراحة واستدامة أكبر.
تستخدم شركة GRE ®Maximo لتحليل بيانات المستشعرات من 188,000 الأصل على مستوى العالم في حركة نحو الصيانة القائمة على الحالة التي تستند إلى الصيانة القائمة على الحالة التي يتم تشغيلها حسب وقت التشغيل الفعلي أو الحرارة الزائدة أو الاهتزاز.
باستخدام ®Maximo Monitor، شهدت شركة Novate تحسنًا بنسبة 30% في جودة المنتج من خلال معرفة كيفية أداء الأصل في الوقت الفعلي.
يمكنك تبسيط عمليات الفحص من خلال عمليات الفحص السلسة والآلية الأصلية، التي تعتمد على البيانات في الوقت الفعلي والذكاء الاصطناعي.
مدة التشغيل التشغيل التشغيلية الأكبر والأكثر كفاءة مع العمليات الصيانة الاستراتيجية التي تستخدم الأتمتة والتنقل وبيانات إنترنت الأشياء (IOT) والذكاء الاصطناعي.
يبث الاستدثامة في إدارة الأصول الخاصة بك عن طريق تسخير ®قوة البيانات والذكاء الاصطناعي مع IBM® Maximo® Application Suite.