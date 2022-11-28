إذا كنت قائد عمليات أو قائد موثوقية، فأنت بحاجة إلى فهم كيف ومتى تفشل المؤسسة الأصلية، حتى تتمكن من اتخاذ إجراءات فورية وتقليل مخاطر حساس العمليات. يعزز أداء إدارة الأصول (أداء الأصول (أداء مراقبة التطبيقات (APM)) إدارة الأصول الرؤى مع الأتمتة المستهدفة والتحليلات والذكاء الاصطناعي.

استخدام القدرات مثل مدعوم بالذكاء الاصطناعي مراقبة عن بعد ورؤية الكمبيوتر الصيانة والتنبؤية, يساعدك أداء أداء التطبيق ات (APM) مع IBM®Maximo® تطبيق مجموعة أدوات مراقبة التطبيقات (APM) مع ®Maximo® التطبيق على تقليل أعمال الإصلاح غير المخطط لها، وإدارة المخاطر، وتقليل فشل المعدات وإطالة العمر الافتراضي دون تكاليف غير ضرورية.