تُشكّل إدارة المخزونات الضخمة في الصناعات كثيفة الأصول تحدياتٍ كبيرة. فمع وجود كتالوج ضخم من قطع الغيار وآلاف المنتجات الفريدة التي يجب تتبعها، قد يكون الحفاظ على مستويات المخزون المثلى مع تلبية توقعات الصيانة والخدمة أمرًا شاقًا. وغالبًا ما يؤدي هذا التعقيد إلى فائض في المخزون أو نقص حرج في قطع الغيار الأساسية، ما يرفع التكاليف ويخفض مستويات الخدمة.
يعد حل IBM Maximo Inventory Optimization أحد الحلول القائمة على الخدمات السحابية ويعالج المشكلات المتعلقة بإدارة المخزونات المطلوبة للصيانة والإصلاح وعمليات التشغيل (MRO). فمن خلال الاستفادة من الذكاء الاصطناعي في التوقعات والتنبؤ بمعدلات الاستخدام، نجح هذا الحل في الجمع بين التحليلات الإحصائية والتحليلات الإرشادية والأتمتة وخوارزميات التحسين. وبالتالي تمكنت هذه الأداة من اتخاذ قرارات مدروسة في الوقت الفعلي لتحقيق التوازن بين التكلفة والمخاطر وتحسين المخزونات المطلوبة للصيانة والإصلاح والعمليات.
تحسين عمليات الشراء من خلال تحديد المخزون الناقص والمخزون الزائد والمخزون بطيء الحركة أو المخزون المتقادم المحتمل.
مراجعة وحدات البيانات التاريخية للحصول على رؤى قابلة للتنفيذ استناداً إلى الأهمية ومدة التأخير وغير ذلك.
تقليل المخاطر وتقليل التكاليف من خلال تحسين مستويات المخزون ونقاط إعادة الطلب باستمرار باستخدام خوارزميات مدعومة بالذكاء الاصطناعي.
التكامل مع أي تطبيق لإدارة أصول المؤسسات وتخطيط موارد المؤسسات (ERP) لتحقيق الفعالية من حيث التكلفة مع تحقيق الفائدة للأعمال.
أتمتة تحسين المخزون
بفضل التحسين المؤتمت المستمر للمخزون المطلوب لسلسلة توريد عمليات الصيانة والإصلاح والعمليات، ستحصل على توصيات إرشادية لمستويات المخزون مع مراعاة مدى درجة أهمية الأصول.
القضاء على المخزون الزائد
يمكنك تحديد مخزون قطع الغيار غير الضرورية وتقليل الفائض من المواد غير الحساسة مع مزامنة العرض مع الطلب وأداء الأصول.
ضمان توفر قطع الغيار الحساسة
احصل على صورة دقيقة ومفصلة لمستويات مخزون الصيانة والإصلاح والعمليات وحدد المخزون المحتمل نفاده، وتوقع الاستخدام المستقبلي باستخدام الذكاء الاصطناعي لضمان دوام توفر قطع الغيار المطلوبة.
يمكنك تقليل تكلفة شراء مخزون قطع الغيار وإدارتها؛ فيما يتعلق بأصول توليد الطاقة ونقلها وتوزيعها، مع تمكين أعلى مستويات الموثوقية.
يمكنك إدارة دورات الطلب المتقلبة، وزيادة الموثوقية وزيادة صيانة خطوط الإنتاج والجداول الزمنية في الوقت المناسب من خلال اتخاذ أفضل القرارات المتعلقة بالتخزين.
يمكنك خفض تكاليف مخزون الصيانة والإصلاح والعمليات من خلال تقليل المخزون الذي يقل عليه الطلب، ومشاركة قطع الغيار عالية الأهمية في مختلف المناطق الجغرافية للحفاظ على استمرار عمليات التعدين على مدار الساعة.
تبسيط إدارة مخزون سلسلة التوريد وتعزيز الامتثال للوائح السلامة والبيئة في عمليات التكرير والاستكشاف والإنتاج.
يمكنك تتبع أوامر العمل المتعلقة بالأصول بشكل أفضل وتقليل التكاليف التشغيلية وتبسيط عمليات الصيانة باستخدام برنامج مخصص لصيانة وإصلاح ومتابعة عمليات وسائل النقل.
يبدأ السعر من
6,300 دولار أمريكي سنويًا لكل باقة أساسية
السعر المعروض تقريبي، وقد يختلف باختلاف الدولة، ولا يشمل أي ضرائب أو رسوم جمركية سارية، ويعادل السعر المكافئ في MAS Saas AppPoints. للحصول على أكثر من خيار من إصدار Essentials Edition، اختر إصدار MAS Saas Real Estate and Facilities Standard Edition.
قدرات متقدمة مع رؤية في الوقت الفعلي تقريبًا، وخيارات تحليل موسعة وإمكانيات إعداد التقارير.
السعر المعروض تقريبي، وقد يختلف باختلاف الدولة، ولا يشمل أي ضرائب أو رسوم جمركية سارية، ويعادل السعر المكافئ في MAS Saas AppPoints. للحصول على أكثر من خيار من إصدار Essentials Edition، اختر إصدار MAS Saas Real Estate and Facilities Standard Edition.
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