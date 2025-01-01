تحسين مخزون الصيانة والإصلاح والعمليات (MRO)

تحديد الحجم المناسب لمستويات مخزون الصيانة والإصلاح والعمليات باستخدام خوارزميات وتحليلات مدعومة بالذكاء الاصطناعي
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رسم توضيحي لنظرة عامة على تحسين مخزون الإنشاءات باستخدام IBM Maximo Application Suite

مخزون الصيانة والإصلاح والعمليات المدعوم بالذكاء الاصطناعي: وقت تعطل أقل، مزيد من التوفير

تُشكّل إدارة المخزونات الضخمة في الصناعات كثيفة الأصول تحدياتٍ كبيرة. فمع وجود كتالوج ضخم من قطع الغيار وآلاف المنتجات الفريدة التي يجب تتبعها، قد يكون الحفاظ على مستويات المخزون المثلى مع تلبية توقعات الصيانة والخدمة أمرًا شاقًا. وغالبًا ما يؤدي هذا التعقيد إلى فائض في المخزون أو نقص حرج في قطع الغيار الأساسية، ما يرفع التكاليف ويخفض مستويات الخدمة.

يعد حل IBM Maximo Inventory Optimization أحد الحلول القائمة على الخدمات السحابية ويعالج المشكلات المتعلقة بإدارة المخزونات المطلوبة للصيانة والإصلاح وعمليات التشغيل (MRO). فمن خلال الاستفادة من الذكاء الاصطناعي في التوقعات والتنبؤ بمعدلات الاستخدام، نجح هذا الحل في الجمع بين التحليلات الإحصائية والتحليلات الإرشادية والأتمتة وخوارزميات التحسين. وبالتالي تمكنت هذه الأداة من اتخاذ قرارات مدروسة في الوقت الفعلي لتحقيق التوازن بين التكلفة والمخاطر وتحسين المخزونات المطلوبة للصيانة والإصلاح والعمليات.

 ما هو MRO؟ قراءة ملخص الحل والميزات الرئيسية
رؤية واضحة للمخزون

تحسين عمليات الشراء من خلال تحديد المخزون الناقص والمخزون الزائد والمخزون بطيء الحركة أو المخزون المتقادم المحتمل.
رؤى لاتخاذ القرارات الصحيحة

مراجعة وحدات البيانات التاريخية للحصول على رؤى قابلة للتنفيذ استناداً إلى الأهمية ومدة التأخير وغير ذلك.
خفض تكلفة المخزون

تقليل المخاطر وتقليل التكاليف من خلال تحسين مستويات المخزون ونقاط إعادة الطلب باستمرار باستخدام خوارزميات مدعومة بالذكاء الاصطناعي.
التكامل مع مصادر البيانات المتعددة

التكامل مع أي تطبيق لإدارة أصول المؤسسات وتخطيط موارد المؤسسات (ERP) لتحقيق الفعالية من حيث التكلفة مع تحقيق الفائدة للأعمال.
تعرف على كيفية عمل حل تحسين مخزون الصيانة والإصلاح والعمليات (MRO) لتشغيل الفيديو (5:36 دقيقة)

ما يمكنك فعله

أتمتة تحسين المخزون تخلص من المخزون الزائد تعيين مدى توفر قطع الغيار الحساسة

تطبيقات الصناعة

الطاقة ومرفق الخدمة التصنيع التعدين النفط والغاز النقل
خيارات التسعير لمنصّة SaaS Essentials  تحسين المخزون MAS السحابي 

 

يبدأ السعر من

 6,300  دولار أمريكي  سنويًا لكل باقة أساسية

  • نقاط التطبيق Inventory Optimization: يبدأ السعر من 225
  • التطبيقات متاحة في Inventory Optimization
  • خيارات نشر البرمجيات كخدمة إضافي، اختيار منطقة AWS المفضلة (الولايات المتحدة وألمانيا)، بيئة غير إنتاجية إضافية
  • القدرة والنشر بيئة إنتاج واحدة قيمة مخزون تصل إلى 25 مليون دولار أمريكي أو ما يصل إلى 10000 سجل عناصر
  • بيئة النشر: سحابة.

السعر المعروض تقريبي، وقد يختلف باختلاف الدولة، ولا يشمل أي ضرائب أو رسوم جمركية سارية، ويعادل السعر المكافئ في MAS Saas AppPoints. للحصول على أكثر من خيار من إصدار Essentials Edition، اختر إصدار MAS Saas Real Estate and Facilities Standard Edition.

 طلب عرض أسعار Standard  Inventory Optimization MAS Saas 

قدرات متقدمة مع رؤية في الوقت الفعلي تقريبًا، وخيارات تحليل موسعة وإمكانيات إعداد التقارير.

 

  • نقاط التطبيق Inventory Optimization: يبدأ من 275
  • التطبيقات متاحة في Inventory Optimization
  • خيارات نشر البرامج كخدمة آلية تحديد الوصول ومستأجري الإنتاج، اختيار منطقة AWS المفضلة (الولايات المتحدة وألمانيا)، متوفرة في Inventory Optimization
  • السعة والنشر: غير محدود
  • سحابة النشر

السعر المعروض تقريبي، وقد يختلف باختلاف الدولة، ولا يشمل أي ضرائب أو رسوم جمركية سارية، ويعادل السعر المكافئ في MAS Saas AppPoints. للحصول على أكثر من خيار من إصدار Essentials Edition، اختر إصدار MAS Saas Real Estate and Facilities Standard Edition.

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