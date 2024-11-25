ما المقصود بالانتشار العكسي؟

الانتشار العكسي، المعروف بـ "انتشار الخطأ العكسي"، عبارة عن طريقة أنيقة لحساب الكيفية التي تؤثر بها التغييرات- الحاصلة في أي من أوزان أو تحيزات الشبكة العصبية- في دقة تنبؤات النموذج، فهو ضروري لاستخدام التعلم الخاضع للإشراف أو التعلم شبه الخاضع للإشراف أو التعلم الخاضع للإشراف الذاتي من أجل تدريب الشبكات العصبية.

على الرغم من أنه تم اقتراح معادلات وأسلاف للانتشار العكسي بشكل مستقل في سياقات مختلفة تعود إلى ستينيات القرن الماضي، إلا أن David E. Rumelhart وGeoffrey Hinton وRonald J. Williams نشروا لأول مرة خوارزمية التعلم الرسمي. وقد قدمت ورقتهم البحثية التي صدرت عام 1986 بعنوان "تعلم التمثيلات عن طريق الانتشار العكسي للأخطاء" اشتقاق خوارزمية الانتشار العكسي كما هي مستخدمة ومفهومة في سياق التعلم الآلي الحديث.

منطق الانتشار العكسي هو أن طبقات الخلايا العصبية في الشبكات العصبية الاصطناعية هي في الأساس سلسلة من الوظائف الرياضية المتداخلة. أثناء التدريب، تتداخل هذه المعادلات المترابطة في دالة أخرى: "دالة الخسارة" التي تقيس الفرق (أو "الخسارة") بين المخرجات (أو "الحقيقة الأساسية") المطلوبة لمدخل معين والمخرجات الفعلية للشبكة العصبية.

لذلك يمكننا استخدام "قاعدة السلسلة"، وهو مبدأ حساب التفاضل والتكامل الذي يعود تاريخه إلى القرن السابع عشر، لحساب المعدل الذي تساهم به كل خلية عصبية في الخسارة الإجمالية. عند القيام بذلك، يمكننا حساب تأثير التغييرات على أي متغير—أي على أي وزن أو تحيز—داخل المعادلات التي تمثلها تلك الخلايا العصبية.

من الناحية الرياضية، تعمل عملية الانتشار العكسي بشكل عكسي من المخرجات لحساب "تدرج" دالة الخسارة بكفاءة: متجه المشتقات لكل معادلة في الشبكة. يخبر هذا التدرج خوارزميات التحسين مثل "النزول الاشتقاقي" عن المعادلات التي يجب تعديلها، والاتجاه الذي يجب ضبطه فيه، لتقليل الخسارة.

هذه العمليات الثلاث المتشابكة — دالة الخسارة التي تتبع خطأ النموذج عبر المدخلات المختلفة، والانتشار العكسي لهذا الخطأ لمعرفة كيفية إسهام أجزاء مختلفة من الشبكة في الخطأ، وخوارزميات النزول الاشتقاقي التي تضبط ترجيحات النموذج وفقًا لذلك — هي كيف "تتعلم" نماذج التعلم العميق. على هذا النحو، يعد الانتشار العكسي أمرًا أساسيًا لتدريب نماذج الشبكات العصبية، بدءًا من الإدراك الحسي متعدد الطبقات الأساسي إلى بنيات الشبكات العصبية العميقة المعقدة المستخدمة في الذكاء الاصطناعي التوليدي.