نمذجة السلاسل الزمنية هي استخدام خوارزميات التعلم الآلي والأساليب الإحصائية لتحليل نقاط البيانات التي تتغير على مدار فترة زمنية.

تختلف مجموعات البيانات المتسلسلة الزمنية عن مجموعات البيانات الأخرى في أنها لا تتكون من نقاط بيانات مستقلة وغير ذات صلة. في حين أن العديد من مجموعات البيانات تستند إلى ملاحظات فردية، فإن مجموعات بيانات السلاسل الزمنية يتم تمييزها بطوابع زمنية وتتبع المتغيرات عبر الزمن، مما يخلق تبعيات بين نقاط البيانات. والتبعيات هي علاقات بين نقاط البيانات التي تؤثر فيها قيمة إحداها على قيمة أخرى.

في نمذجة السلاسل الزمنية أحادية المتغير، يكون الزمن هو المتغير المستقل الوحيد. وتعتمد جميع المتغيرات الأخرى على القيم السابقة. حيث تقدم نمذجة السلاسل الزمنية متعددة المتغيرات المزيد من المتغيرات المستقلة، مثل الأحوال الجوية أو المعلومات الديموغرافية.