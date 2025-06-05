الموسمية هي سمة من سمات بيانات السلاسل الزمنية التي يوجد فيها نمط متكرر يعتمد على فاصل زمني منتظم، مثل تغير فصول السنة. على سبيل المثال، تبيع منصة التجارة الإلكترونية المزيد من النظارات الشمسية في فصلي الربيع والصيف والمزيد من الأوشحة في الخريف والشتاء. وتستهلك البيوت عادةً كميات أكبر من الكهرباء أثناء النهار مقارنة بالليل.
تُعد الاختلافات الموسمية المعتمدة على الوقت مفيدة عند التنبؤ بالقيم المستقبلية باستخدام نماذج التنبؤ. بينما أدوات عرض مصور للبيانات كالمخططات والرسوم البيانية فتصور الموسمية على أنها تذبذب متكرر، غالبًا في شكل موجة جيبية.
أثناء تحليل بيانات السلاسل الزمنية، تكشف عملية التحلل عن أي موسمية موجودة في البيانات، بالإضافة إلى الاتجاهات والتشويش. فالاتجاهات العامة تعني حدوث زيادات أو نقصان طويل الأجل في قيم البيانات، بينما يشير التشويش إلى الاختلافات العشوائية التي لا تتبع الأنماط التي يمكن التنبؤ بها. بينما التشويش غالبًا ما ينشأ من الأخطاء والقيمة الخارجية.