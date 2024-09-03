قد تهيمن النماذج اللغوية الكبيرة (LLMs) على العناوين الرئيسية، لكن فئة مختلفة من الذكاء الاصطناعي يمكن أن تغيّر الطريقة التي تتنبأ بها الشركات بالمستقبل. تسهم نماذج السلاسل الزمنية المدمجة والفعّالة في إحداث تحول في عمليات التنبؤ في مختلف الصناعات.

يجسد TinyTimeMixer (TTM) من IBM هذا الاتجاه. ومع أقل من مليون مَعْلمة فقط، يقدّم TTM تنبؤات قوية من دون متطلبات القدرة الحوسبية الكبيرة التي تحتاج إليها النماذج الأكبر حجمًا.

يقول IBM Technical Strategist، Joshua Noble: "يمكن أن يكون التنبؤ أداة قوية إذا استُخدم بالشكل الصحيح." ويضيف: "إن القدرة على التنبؤ بالطلب والإيرادات والتكاليف وتعطّل الأجهزة أو تغيّرات السوق تمثّل جميعها أصلًا قويًا لأي نشاط تجاري مهما كان حجمه."

شهد قطاع الذكاء الاصطناعي في الآونة الأخيرة زيادة في الاهتمام بنماذج لغوية أصغر وأكثر كفاءة. وتهدف هذه النماذج المدمجة إلى تقديم أداء مماثل للنماذج الأكبر، مع احتياج أقل للقدرة الحوسبية والذاكرة. فعلى سبيل المثال، حظيت Mistral AI بالاهتمام عبر نموذجها Mixtral 8x7B، الذي يعتمد نهج نماذج الخبراء المتعددين لتحقيق أداء عالٍ مع عدد مَعْلمات محدود نسبيًا.

ويعكس هذا الاتجاه نحو "الذكاء الاصطناعي الخفيف" تركيزًا متزايدًا على النشر العملي وسهولة الوصول، بما قد يسهم في إتاحة تقنيات الذكاء الاصطناعي أمام نطاق أوسع من التطبيقات والأجهزة.