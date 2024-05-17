عصر جديد في ذكاء الأعمال: التغلب على انخفاض معدل الاعتماد لجعل اتخاذ القرارات الذكية متاحًا للجميع

مع تطلعنا إلى المستقبل، من المتوقع أن تُعيد سهولة الاستخدام والتخصيص تعريف مسار ذكاء الأعمال.

1. التأكيد على سهولة الاستخدام

الجيل الجديد من أدوات ذكاء الأعمال يكسر الحواجز التي كانت تجعل التحليلات المتقدمة للبيانات مقتصرة على علماء البيانات فقط. فمع واجهات أبسط تتضمن واجهات محادثة، تجعل هذه الأدوات التفاعل مع البيانات سهلًا كما لو كنت تُجري محادثة.

هذا التكامل في سير العمل اليومي يجعل التحليل المتقدم للبيانات بسيطًا مثل التحقق من بريدك الإلكتروني. وهذا التحوُّل يُسهم في تمكين الوصول إلى البيانات ويُتيح لجميع أعضاء الفريق استخراج الرؤى من البيانات، بغض النظر عن مهاراتهم التقنية.



على سبيل المثال، تخيَّل مدير مبيعات يريد الاطِّلاع بسرعة على أحدث أرقام الأداء قبل اجتماع. فبدلًا من التنقل عبر البرامج المعقدة، يسأل مدير المبيعات أداة ذكاء الأعمال: "ما إجمالي مبيعاتنا الشهر الماضي؟" أو "كيف كان أداؤنا مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي؟".

يفهم النظام الأسئلة ويقدِّم إجابات دقيقة في ثوانٍ، تمامًا كما لو كانت محادثة. تساعد سهولة الاستخدام هذه على ضمان أن يتمكن كل عضو في الفريق، وليس فقط خبراء البيانات، من التعامل مع البيانات بفاعلية واتخاذ قرارات مستنيرة بسرعة.

2. تعزيز التخصيص

يعمل التخصيص على تغيير الطريقة التي تعرض بها منصات ذكاء الأعمال البيانات وتتفاعل معها. وهذا يعني أن النظام يتعلم من طريقة تعامل المستخدمين معه، ويتكيف ليلائم تفضيلات كل فرد ويلبي الاحتياجات المحددة لأعمالهم.

على سبيل المثال، قد تعرض لوحة المعلومات أهم المقاييس لمدير التسويق بطريقة مختلفة عن مشرف الإنتاج. لا يقتصر الأمر على دور المستخدم فحسب، بل يشمل أيضًا ما يحدث في السوق وما تُشير إليه البيانات التاريخية.

كما أن التنبيهات في هذه الأنظمة أكثر ذكاءً. وبدلًا من إخطار المستخدمين بكل التغييرات، تركِّز الأنظمة على التغييرات الأكثر أهمية استنادًا إلى أهميتها السابقة. يمكن لهذه التنبيهات أن تتكيف حتى عند تغيُّر ظروف الأعمال، ما يضمن حصول المستخدمين على أكثر المعلومات صلة دون الحاجة إلى البحث عنها بأنفسهم.

من خلال دمج فهم عميق لكلٍّ من المستخدم وبيئة أعماله، يمكن لأدوات ذكاء الأعمال تقديم رؤًى دقيقة تلبي الاحتياجات في الوقت المناسب. وهذا يجعل هذه الأدوات فعَّالة للغاية في تمكين اتخاذ قرارات مستنيرة بسرعة وثقة.