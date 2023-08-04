تتطلب ديمقراطية البيانات الابتعاد عن البنية التقليدية "للبيانات المخزنة"، والمصممة لتخزين البيانات الثابتة. في الماضي، كان يُنظر إلى البيانات على أنها معلومات يجب الاحتفاظ بها احتياطيًا، ولا تُستدعى إلا في أثناء التفاعلات مع العملاء أو تنفيذ البرامج. اليوم، أصبحت طريقة استخدام الشركات للبيانات أكثر مرونة؛ حيث يستخدم الموظفون الملمين بالبيانات البيانات عبر مئات التطبيقات، ويحللون البيانات من أجل تحسين صناعة القرار، ويصلون إلى البيانات من مواقع عديدة.

تستخدم ديمقراطية البيانات بنية بيانات مناسبة للغرض ومصممة لتناسب طريقة عمل الشركات اليوم، في الوقت الفعلي. وهي موزعة بين السحابة والبيئات المحلية على حد سواء، ما يسمح باستخدامها وتنقلها على نطاق واسع عبر السحابات والتطبيقات والشبكات، بالإضافة إلى مخازن البيانات الثابتة. تهدف البنية المصممة لديمقراطية البيانات إلى أن تكون مرنة ومتكاملة وعملية وآمنة لتمكين استخدام البيانات والذكاء الاصطناعي على نطاق واسع. فيما يلي بعض الأمثلة على أنواع البُنى المناسبة تمامًا لديمقراطية البيانات.

نسيج البيانات

بُنى نسيج البيانات مصممة لربط منصات البيانات بالتطبيقات التي يتفاعل عليها المستخدمون مع المعلومات لتسهيل الوصول إلى البيانات في المؤسسة واستهلاك بيانات الخدمة الذاتية. ومن خلال الاستفادة من خدمات البيانات وواجهات برمجة التطبيقات، يمكن لنسيج البيانات أيضًا أن يجمع البيانات من الأنظمة القديمة وبحيرات البيانات ومستودعات البيانات وقواعد بيانات SQL، ما يوفر رؤية شاملة لأداء الشركة.

تُعرّف البيانات داخل نسيج البيانات باستخدام البيانات الوصفية ويمكن تخزينها في بحيرة البيانات، وهي بيئة تخزين منخفضة التكلفة تضم مخازن كبيرة للبيانات المنظمة وشبه المنظمة وغير المنظمة من أجل تحليلات الأعمال والتعلم الآلي والاستخدامات الأخرى الواسعة.

شبكة البيانات

ثمة نهج آخر لديمقراطية البيانات يستخدم شبكة البيانات، وهي بنية غير مركزية تنظم البيانات حسب مجال عمل محدد. ويستخدم الرسوم البيانية المعرفية ودلالات الألفاظ وتقنية الذكاء الاصطناعي/التعلم الآلي لاكتشاف الأنماط في أنواع مختلفة من البيانات الوصفية. ثم يطبق هذه المعارف لأتمتة دورة حياة البيانات وتنسيقها. وبدلاً من التعامل مع عمليات الاستخراج والتحويل والتحميل (ETL) داخل بحيرة البيانات، تحدد شبكة البيانات البيانات كمنتج في مستودعات متعددة، كل منها له مجاله الخاص لإدارة مسار بياناته.

تمامًا مثل بنية الخدمات المصغرة التي تقترن فيها الخدمات البسيطة ببعضها، تستخدم شبكة البيانات نطاقات وظيفية لتعيين المعلمات حول البيانات. وذلك يتيح للمستخدمين عبر المؤسسة التعامل مع البيانات كمنتج يسهل الوصول إليه على نطاق واسع. على سبيل المثال، قد يكون لفرق التسويق والمبيعات وخدمة العملاء نطاقاتهم الخاصة، ما يوفر المزيد من الملكية لمنتجي مجموعة بيانات معينة، مع السماح في الوقت نفسه بالمشاركة بين الفرق المختلفة.

لا تتعارض بنية نسيج البيانات وشبكة البيانات مع بعضهما؛ بل يمكن استخدامهما ليكمل كل منهما الآخر. على سبيل المثال، يمكن لنسيج البيانات أن يجعل شبكة البيانات أقوى لأنه يمكنه أتمتة العمليات الرئيسية، مثل إنشاء منتجات البيانات بشكل أسرع، وفرض الحوكمة العالمية، وتسهيل تنسيق الجمع بين منتجات البيانات المتعددة.

اقرأ المزيد: مقارنة بين نسيج البيانات وشبكة البيانات: أيهما الأنسب لك؟