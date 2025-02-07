صمِّم إستراتيجية البيانات الخاصة بك في ست خطوات

إن فهم جودة بيانات المنظمة وكيفية تدفقها – أو عدم تدفقها – بين مختلف مجالات الأعمال سيمكِّنك من كشف قيمة أعمال غير مستغلة.



استمر في التواصل مع الأطراف المعنية بالتزامن مع تطور معالم استراتيجية البيانات التي ستستخدمها. واجعل أولوياتهم ونقاط التحدي لديهم حاضرة على الدوام في صميم قراراتك.



تحديد حالات الاستخدام الأكثر إقناعًا



يقول Tony Giordano، الذي يقود جهود إستراتيجية البيانات والاستشارات ومشاريع التحوّل في IBM: "مواءمة البيانات المناسبة مع أهداف العمل تبدأ وتنتهي بسؤال واحد: ما هي مشكلة العمل التي تسعى إلى معالجتها؟"



وأثناء بحثك عن حالة استخدام مقنعة، احرص على أن تكون النتائج المتوقعة واضحة وقابلة للتحقيق. يدرك كبار مسؤولي البيانات الرائدين ما الذي يدفع أعمالهم، ومدى أهمية ربط البيانات والتحليلات بالنتائج ذات الأولوية.¹

حماية استثماراتك

ارتقِ باستراتيجية البيانات الخاصة بك إلى المستوى التالي من خلال الاستفادة من البنية التحتية، والتقنية، والمهارات المتوفرة لديك. تعرّف على النظام البنائي التقني في منظمتك لتحديد أين وكيف يمكن لبياناتك أن تسهم في تحقيق نتائج الأعمال. عندما تفهم بياناتك حقًا، يمكنك تحديد بنية البيانات القديمة التي لا تتماشى مع استراتيجية أعمالك، والاستفادة بشكل أفضل من المبادرات الممولة، وتحديد مجالات التحسين.