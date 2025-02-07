صمِّم إستراتيجية البيانات الخاصة بك في ست خطوات

يُعد وجود إستراتيجية بيانات أمرًا ضروريًا لكل حالة استخدام، ولكن التطور السريع للذكاء الاصطناعي (AI) عزز بشكل كبير من أهمية وجود إستراتيجية محددة المعالم.
جميع قدرات الذكاء الاصطناعي قائمة على البيانات، لذا قد تفترض أن إستراتيجية بيانات واحدة جاهزة للذكاء الاصطناعي تصلح لكل حالات استخدام الذكاء الاصطناعي. ولكن الذكاء الاصطناعي التقليدي والذكاء الاصطناعي التوليدي لهما متطلبات بيانات مختلفة. ولتحقيق أقصى استفادة من الذكاء الاصطناعي التوليدي، ستحتاج إلى استراتيجية بيانات تساعدك على إدارة البيانات غير المنظمة..
يبدأ ذلك بفهم مشهد بياناتك: أصول بياناتك، والبنية التحتية للبيانات، واستخدام البيانات الحالي في عمليات أعمالك. كما ستحتاج إلى ترسيخ ثقافة الإلمام بالبيانات داخل المنظمة، وتعزيز قدرات الأفراد من خلال إتاحة البيانات للجميع وتحسين الفهم الأساسي للذكاء الاصطناعي. قد لا تكون هذه المهمة من الأسهل، لكنها مهمة وأساسية ويمكن تحقيقها. سيساعدك إطار العمل التالي على وضع استراتيجية البيانات المناسبة لتحقيق أهداف الأعمال في منظمتك وتحقيق النجاح من خلال الذكاء الاصطناعي.
اجتمع مع القيادات العليا للحصول على فهم واضح لأهم أهداف المنظمة وأولوياتها. ستمكنك هذه الحوارات من طرح الأسئلة الجوهرية وتحديد أفضل مسار لاستراتيجية البيانات التي ستُطبّقها.
ما هي مبادرات الأعمال التي ينبغي إعطاؤها الأولوية؟
هل توجد مخاوف تتعلق ببيانات المنظمة قد تُعيق تبنّي الذكاء الاصطناعي؟
ما هي التحديات التي تحول دون تحقيق أهدافنا ذات الأولوية؟
ما هي مجالات المشكلات التي يمكن تحسينها من خلال الوصول الأفضل إلى البيانات عالية الجودة؟
كيف تقيس مدى نجاحك ونجاح فرقك؟
إن فهم جودة بيانات المنظمة وكيفية تدفقها – أو عدم تدفقها – بين مختلف مجالات الأعمال سيمكِّنك من كشف قيمة أعمال غير مستغلة.
استمر في التواصل مع الأطراف المعنية بالتزامن مع تطور معالم استراتيجية البيانات التي ستستخدمها. واجعل أولوياتهم ونقاط التحدي لديهم حاضرة على الدوام في صميم قراراتك.
تحديد حالات الاستخدام الأكثر إقناعًا
يقول Tony Giordano، الذي يقود جهود إستراتيجية البيانات والاستشارات ومشاريع التحوّل في IBM: "مواءمة البيانات المناسبة مع أهداف العمل تبدأ وتنتهي بسؤال واحد: ما هي مشكلة العمل التي تسعى إلى معالجتها؟"
وأثناء بحثك عن حالة استخدام مقنعة، احرص على أن تكون النتائج المتوقعة واضحة وقابلة للتحقيق. يدرك كبار مسؤولي البيانات الرائدين ما الذي يدفع أعمالهم، ومدى أهمية ربط البيانات والتحليلات بالنتائج ذات الأولوية.¹
حماية استثماراتك
ارتقِ باستراتيجية البيانات الخاصة بك إلى المستوى التالي من خلال الاستفادة من البنية التحتية، والتقنية، والمهارات المتوفرة لديك. تعرّف على النظام البنائي التقني في منظمتك لتحديد أين وكيف يمكن لبياناتك أن تسهم في تحقيق نتائج الأعمال. عندما تفهم بياناتك حقًا، يمكنك تحديد بنية البيانات القديمة التي لا تتماشى مع استراتيجية أعمالك، والاستفادة بشكل أفضل من المبادرات الممولة، وتحديد مجالات التحسين.
تحديد العوائق والفجوات
بمجرد تحديد أهدافك النهائية والحصول على دعم القيادة، يمكنك تحديد العوائق التي تحول دون بناء تجربة حقيقية تضع البيانات في صدارة الأولويات. عادةً ما تكمن حالات الانعزال في جوهر التحديات المتعلقة بتكامل البيانات، وإدارتها، ومهام سير العمل. في الواقع، يرى 81٪ من قادة تكنولوجيا المعلومات أن حالات انعزال البيانات تُعيق جهود التحول الرقمي التي يقومون بها.²
يجب ألا يشكّل الوصول إلى البيانات عائقًا.
ينبغي أن يتمكن المستخدمون من الوصول إلى البيانات التي تحقق نتائج ملموسة وفعالة. ولا ينبغي لهم أن ينشغلوا بمكان وجود هذه البيانات أو ما إذا كانت خاضعة للحوكمة والامتثال. ومن المفترض أن يتمكنوا من استخدام البيانات التي يحتاجونها بكل ثقة.
التفكير التصميمي في إعداد استراتيجية البيانات
يساعد نهج "التفكير التصميمي" على الكشف عن نقاط الضعف في المؤسسة وتحديدها، ما يحقق قيمة إستراتيجية عبر العديد من حالات الاستخدام أو أقسام العمل أو الفرق الفردية. تساعد هذا العملية على إنشاء حلول ممكنة ضمن دورة مستمرة من الملاحظة والتفكير والإبداع، وتتعامل مع المشاكل والحلول باعتبارها حلقة نقاش دائمة.
المواهب والمهارات في مجال الجرد
لا يمكنك هندسة تغييرات البيانات بمفردك. تأكد من أن منظمتك توفّر تدريبًا مستمرًا لمواكبة وتيرة تطور الذكاء الاصطناعي السريعة وقطاع تكنولوجيا المعلومات بشكل عام. كشفت دراسة استقصائية أجراها معهد IBM Institute for Business Value أن 85٪ من كبار مسؤولي البيانات يوسّعون برامج التدريب، و77٪ يعيدون تأهيل الموظفين الداخليين، و70٪ يستقطبون مواهب جديدة لتعزيز الإلمام بالبيانات عبر المنظمة.³
إعطاء الأولوية للحوكمة
في عصر الذكاء الاصطناعي التوليدي، يجب عليك تقديم حوكمة شاملة. إن مواكبة عناصر البيانات الحساسة والخاضعة للتنظيم أمر ضروري لتشغيل الأنظمة دون أخطاء التكرار، أو عمليات البحث غير الموثوقة، أو انتهاكات الخصوصية. حدد من يمتلك، ويدير، ويضع سياسات البيانات في الوقت الحالي، وما إذا كانت تلك الحوكمة تؤثر في الأمن أو الخصوصية أو الامتثال. احرص على أن تحصل الأطراف المعنية على حقوق اتخاذ القرار، وإطار عمل واضح للمساءلة، والموارد الخارجية اللازمة لإدارة البيانات بفعالية.
حدد الحالة المستهدفة لبياناتك
يقول Giordano: "العديد من بيئات البيانات قديمة، ونادرًا ما تمتلك المرونة اللازمة للتطور في البيئة الرقمية الحالية". تتطلب بنية البيانات الحديثة إدارة وحوكمة وتأمينًا لضمان جودة بيانات متسقة. كما تتطلب مرونة للتطور بالتوازي مع قنواتك الرقمية.
قيّم مدى تقدمك نحو تحقيق أهدافك
رغم أن قادة البيانات يُتوقع منهم قيادة التغيير التحويلي، فإن نجاحهم يُقاس غالبًا بناءً على أهداف أعمال تكتيكية قصيرة الأجل. وفقًا لاستطلاع رأي أجرته AWS، أفاد 74٪ من كبار مسؤولي البيانات (CDOs) أن نجاحهم يُقاس بناءً على إنجازاتهم المرتبطة بالأعمال أو بشكل متساوٍ بين أهداف الأعمال والتقنية، في حين أفاد 3٪ فقط إن نجاحهم يُقاس حصريًا وفق إنجازاتهم التقنية.⁴
ركز على أهدافك المتعلقة بالبيانات. واستفد من الرؤى التي يقدمها مستخدمو البيانات لديك أثناء بحثك عن أفضل السبل لتسريع قيمة الأعمال باستخدام الذكاء الاصطناعي.
تحديد سياسة لإدارة البيانات
يعتمد إطار الحوكمة القوي على جودة البيانات، وخصوصية البيانات، وأمن البيانات. وتُسهم طبقة البيانات التعريفية والحوكمة لجميع البيانات والتحليلات ومبادرات الذكاء الاصطناعي في تعزيز مستوى الرؤية والتعاون داخل المنظمة، بغض النظر عن مكان وجود البيانات. وستعمل سياسة إدارة البيانات الخاصة بك على تشكيل السلوك المتعلّق بجودة البيانات وخصوصيتها وأمنها وإدارتها، كما تُظهر كيف يساهم الذكاء الاصطناعي في تبسيط جهودك التنظيمية.
تحديد المدافعين عن البيانات
ابحث في منظمتك عن الأشخاص المتحمسين للتأثير الذي يمكن أن تُحدثه البيانات على عملهم. هؤلاء هم شركاء نجاحك. احرص على إشراكهم في الاجتماعات المنتظمة وجهود توحيد المعايير.
يمكنك العثور على شركاء النجاح ضمن فرق البيانات لديك — من خلال إشراك مهندسي البيانات، أو مهندسي بنية البيانات، أو علماء البيانات الذين يعملون على بناء نماذج الذكاء الاصطناعي. كما يُعد قادة خطوط الأعمال (LOB) الذين تعتمد فرقهم على تحليل البيانات مرشحين ممتازين. ومن المرجّح أن لديهم خبرة في استخدام التقنيات الحديثة للمساعدة في تحسين عمليات الأعمال وتعزيز قيمة بياناتهم.
ضبط إيقاع العمل
لكي تترسخ استراتيجية البيانات والذكاء الاصطناعي، تحتاج المنظمات غالبًا إلى إعادة تشكيل ثقافتها لتدور حول مفاهيم وبيئات جديدة.
ابدأ بوضع أهداف قابلة للتحقيق بسرعة، وذات قيمة، وقابلة للتطبيق. شكّل فريقًا متعدد التخصصات لتحقيق هذه الأهداف. حدد دورات عمل قصيرة تتضمن مراحل قابلة للتنفيذ تساعدك على إثبات النتائج. وأخيرًا، تأكّد من أن الإدارة العليا، وفرق التقنية، ومستخدمي الأعمال جميعهم يركزون على تحقيق الهدف نفسه.
جمع المكاسب الصغيرة
يمكن أن تساعدك حالات الاستخدام الصغيرة والقابلة للتكرار في إثبات قيمة استثماراتك في البيانات والذكاء الاصطناعي بسرعة. لا داعي لبدء العمل على أصعب التحديات منذ البداية. تمنحك حالات الاستخدام المؤثرة ولكن البسيطة فرصة لجمع رؤى مهمة حول التقنية وتحقيق انتصارات مبكرة. استثمر في البرامج التجريبية خلال المراحل الأولى من تبنّي الذكاء الاصطناعي لاكتساب الخبرة التي تحتاج إليها لتحسين الإنجازات الأكبر في المستقبل.
إنشاء كتالوج بيانات مركزي
يقوم الكتالوج المركزي بتخزين الرؤى ومشاركتها، مما يتيح استهلاك البيانات بطريقة مبسطة. وفي الكتالوج، يتم تعزيز البيانات بأشكالها الأصلية والمنسقة مع توفير تخزين ملائم للغرض منها. وتتجاوز أدوات الوصول إلى البيانات التطبيقات أو العمليات الفردية لتقييم كيفية استهلاك البيانات والمعرفة الناتجة عنها. يمكّن هذا المستوى من التفاصيل المستخدمين من اتخاذ قرارات في الوقت الفعلي تراعي بيانات كل جزء من أجزاء المنظمة.
تمكين مستهلكي البيانات من تبني الاستخدام
استخدم إطار عمل إدارة البيانات الجديد لتشجيع تبنّي الاستخدام على مستوى المؤسسة بالكامل. وبهذه الطريقة، ستطور طرق التواصل في مؤسستك، وتحسّن سير العمل الرئيسي، وتعزز الأمن والاستفادة من نماذج أعمال جديدة، واقتناص فرص السوق، وتعزيز الكفاءات التشغيلية.
الإظهار والتحدث
ستشكّل حالات الاستخدام التي تعتمدها مصدرًا مهمًا للتمكين. كما أشار مقال نُشر مؤخرًا في Harvard Business Review، فإن كبار مسؤولي البيانات وقادة الذكاء الاصطناعي يحققون نجاحًا أكبر عندما "يجعلون البيانات مسؤولية الجميع."⁵ لذلك، استفِد من إمكانية أن تشمل حالات الاستخدام مجالات مثل علم البيانات، والتحليلات التشغيلية، والتحوّل الرقمي، وذكاء الأعمال، ومبادرات الذكاء الاصطناعي التوليدي الجديدة، وغير ذلك — مما يتيح لعدة فرق الاستفادة من البيانات لإحداث فرق حقيقي في المنظمة.
توظيف المواهب (وإعادة تأهيلها)
إن سد فجوة المهارات يتطلب التفكير خارج نطاق استراتيجيات التوظيف والتدريب التقليدية. وفي ظل سعي الشركات لسد احتياجاتها من المواهب، يعمد الكثير منها إلى تعديل متطلبات التعليم والخبرة لمجرد شغل الوظائف الشاغرة. وعندما لا يكون التوظيف أو التدريب كافيًا، فكّر في كيفية استفادة منظمتك من الذكاء الاصطناعي والأتمتة لسد فجوات المهارات.
أسِّس شراكات قوية عبر المنظمة
تتمثل مهمتك، في المقام الأول، كقائد للبيانات في مساعدة مؤسستك على اتخاذ القرارات اكثر حكمة بشأن جمع البيانات وإدارتها واستخدامها. وأثناء عملك على بناء الشراكات وتعزيزها على كل المستويات، احرص على أن تكون متقبلاً للتعليقات والتعاون.
لأنك ستحصل على نتائج رائعة خلال عملك على تطوير مؤسسة تضع البيانات في المقام الأول. وكلما تغلغلت رؤيتك في جميع أنحاء المؤسسة، كلما كان بإمكانك "الانطلاق" بمجرد دعم ثقافة تحفز الناس على التعلم وتولي أدوار جديدة.
إن منظمتك تقف خلفك موحّدة لتدعمك. وبينما تعزّز التقنيات الحالية وتُدخل حلولًا جديدة لتيسير الوصول إلى البيانات، تذكّر أنك لا تكتفي بتحقيق الكفاءة أو توليد رؤى جديدة — بل تُسهم أيضًا في بناء ثقافة شغوفة بالاستفادة القصوى من إمكانات البيانات.
¹ Turning data into value, IBM Institute for Business Value, April 2023.
² 85% of IT Leaders See AI Boosting Productivity..., Salesforce, January 2024.
³ 2023 Chief Data Officer Study, IBM Institute for Business Value, March 2023.
⁴ CDO Agenda 2024, AWS, Thomas H. Davenport, Randy Bean, & Richard Wang, October 2023.
⁵ Why Chief Data and AI Officers are…, Randy Bean & Allison Sagraves, June 2023