ما تخصيص دركليه الكامن (LDA)؟

ما الأدوات أو المقاييس المتاحة لمساعدة المستخدم على ضبط نموذج تخصيص دركليه الكامن (LDA)؟ بالنسبة إلى الجدد في نمذجة المواضيع، قد يكون من المحبط معرفة أنه لا يوجد مقياس أداء واحد أو حتى مجموعة من مقاييس الأداء المعتمدة في الأدب.

النوعي. صدق أو لا تصدق، التقييم النوعي ليس أمرًا غير شائع، لا سيما في التطبيقات الواقعية. قد يتضمن ذلك غالبًا فحص أهم خمس أو عشر كلمات رئيسية لكل موضوع. ثم تُستخدم هذه الكلمات بعد ذلك لتقييم الموضوعات وفقًا لمدى قدرة المستخدمين البشر على تفسيرها.8 هذا النوع من "التدقيق البصري"، إذا صح التعبير، يتطلب سعة المعرفة المتخصصة في المجال ومعرفة المستندات المدرجة.9

التماسك. يُعد تماسك الموضوعات أحد الطرق الكمية الشائعة لتقييم الموضوعات التي أُنشئت. تعكس درجة تماسك الموضوع عدد مرات ظهور الكلمات الأكثر احتمالاً مع بعضها في موضوع معين في المستندات نفسها عبر المجموعة. وبشكلٍ أكثر تحديدًا، فهي تحسب معدل تكرار ظهور كل زوج من الكلمات التي تُعد من ضمن أهم عدد من سلاسل الكلمات في الموضوع مع بعضهما مقابل معدل تكرار كل كلمة على حدة عبر المجموعة. وذلك يهدف إلى تحديد مدى تماسك موضوع معين. تعكس درجة التماسك الإجمالية للنموذج متوسط درجة تماسك كل موضوع على حدة. ففي الواقع، تشير هذه النتيجة الإجمالية إلى متوسط درجة تماسك الموضوعات داخل نموذج معين. يُقيّم التماسك - كما هو واضح من اسمه - النماذج فقط على حسب مدى تماسك موضوعاتها. كما ينبغي أن تحافظ الموضوعات على درجة من التميز، إلا إنه لا يوجد حاليًا مقياس كمي لقياس ذلك.10

تُظهر الأبحاث الحديثة أن المقاييس الكمية - مثل مقياس درجة التماسك - لا يمكن الاعتماد عليها في تقييم نماذج الموضوعات. ويرجع ذلك جزئيًا إلى غموض الهدف التقييمي المزعم المتمثل في قابلية التفسير—ما الذي يجعل النموذج ونتائجه قابلة للتفسير؟11 وعلاوة على ذلك، قد لا تكون المقاييس الآلية المصممة للأنظمة القديمة مناسبة للأنظمة الحديثة. وهذه المشكلة تزداد تعقيدًا بسبب انعدام الشفافية في العديد من التجارب المنشورة التي تمنع تعميم طرق التقييم على مجموعات بيانات أو مجالات أخرى.12 وقد لجأت الأبحاث مؤخرًا إلى تطبيقات الذكاء الاصطناعي، وخصوصًا النماذج اللغوية الكبرى (LLMs)، كوسيلة لتصميم نماذج LDA وتقييمها لتحقيق الهدف من البحث.13 ورغم أن هذه الطريقة حققت نتائج مبهرة، إلا إنه لا بد من إجراء المزيد من الأبحاث.