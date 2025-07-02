يربط التوليد المعزز بالاسترجاع (RAG) النموذج اللغوي الكبير بمصدر خارجي للبيانات لتوسيع قاعدة معارفه. عندما يُرسِل المستخدم استعلامًا، يبحث نظام RAG في قاعدة البيانات المزدوجة عن المعلومات ذات الصلة، ثم يدمج ذلك مع الاستعلام لمنح LLM مزيدًا من السياق عند إنشاء استجابة.

يستخدم نظام RAG التضمينات لتحويل قاعدة البيانات أو مصدر الرمز أو معلومات أخرى في قاعدة بيانات متجهات قابلة للبحث. ترسم التضمينات كل نقطة بيانات رياضيًا في مساحة متجهات ثلاثية الأبعاد. للعثور على البيانات ذات الصلة، يقوم نموذج استرجاع المعلومات في نظام RAG بتحويل استعلامات المستخدم إلى تضمينات ويحدِّد موقع التضمينات المماثلة في قاعدة بيانات المتجهات.

تتَّبِع أنظمة RAG عادةً التسلسل القياسي نفسه:

المطالبة: يُرسِل المستخدم مطالبة إلى واجهة المستخدم، مثل روبوت المحادثة المدعوم بالذكاء الاصطناعي. الاستعلام: يقوم نموذج استرجاع المعلومات بتحويل المطالبة إلى تضمين ويستفسر من قاعدة البيانات عن بيانات مماثلة. الاسترجاع: يقوم نموذج الاسترجاع باسترجاع البيانات ذات الصلة من قاعدة البيانات. الإنشاء: يجمع نظام RAG البيانات التي تم استرجاعها مع استعلام المستخدم ويرسلها إلى LLM، الذي يُنشئ استجابة. التسليم: يُرجِع نظام RAG الاستجابة التي تم توليدها للمستخدم.

حصل نظام RAG على اسمه من الطريقة التي تستخدمها أنظمة RAG لاسترجاع البيانات ذات الصلة وتعزيز استجابة النموذج اللغوي الكبير التي يتم توليدها. تقدِّم أنظمة RAG الأكثر تعقيدًا عناصر إضافية لتحسين العملية وتعزيز جودة الاستجابة بشكل أكبر.