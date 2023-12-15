يشير الذكاء الاصطناعي مفتوح المصدر (AI) إلى تقنيات الذكاء الاصطناعي حيث يكون مصدر الرمز متاحًا مجانًا لأي شخص لاستخدامه وتعديله ونشره. عندما تكون خوارزميات الذكاء الاصطناعي والنماذج المجهزة مسبقًا ومجموعات البيانات متاحة للاستخدام العام والتجريب، تظهر تطبيقات الذكاء الاصطناعي الإبداعية في شكل مجتمع من المتحمسين المتطوعين يبنون على الأعمال القائمة ويسرعون تطوير حلول الذكاء الاصطناعي العملية. نتيجة لذلك، تؤدي هذه التقنيات غالبًا إلى إيجاد أفضل الأدوات في التعامل مع التحديات المعقدة في العديد من حالات الاستخدام لدى المنظمة.

تغذي مشاريع ومكتبات الذكاء الاصطناعي مفتوحة المصدر، المتاحة مجانًا على المنصات مثل منصة GitHub، الابتكار الرقمي في الصناعات مثل مجال الرعاية الصحية والتمويل والتعليم. تعمل أطر العمل والأدوات المتاحة بسهولة على تمكين المطورين من خلال توفير الوقت والسماح لهم بالتركيز على إنشاء حلول مخصصة لتلبية متطلبات المشروع المحددة. من خلال الاستفادة من المكتبات والأدوات الموجودة، يمكن لفرق صغيرة من المطورين إنشاء تطبيقات قيمة لمنصات متنوعة مثل Microsoft Windows وLinux وiOS وAndroid.

يوفر تنوع أنظمة الذكاء الاصطناعي مفتوح المصدر وإمكانية الوصول إليه مجموعة واسعة من حالات الاستخدام المفيدة، مثل توفير الحماية الفورية من الاحتيال وتحليل الصور الطبية والتوصيات الشخصية والتعلم المخصص. هذا التوافر يجعل المشاريع مفتوحة المصدر ونماذج الذكاء الاصطناعي شائعة لدى المطورين والباحثين والمنظمات. بفضل استخدام الذكاء الاصطناعي مفتوح المصدر، تتمكن المنظمات من الوصول بشكل فعال إلى مجتمع كبير ومتنوع من المطورين الذين يسهمون باستمرار في التطوير والتحسين المستمر لأدوات الذكاء الاصطناعي. تعزز هذه البيئة التعاونية الشفافية والتحسين المستمر، ما يؤدي إلى وجود أدوات غنية بالمزايا وموثوقة ومعيارية. بالإضافة إلى ذلك، تضمن حيادية مورد الذكاء الاصطناعي مفتوح المصدر عدم تقيد المنظمات بمورد معين.

في حين أن الذكاء الاصطناعي مفتوح المصدر يوفر إمكانات مغرية، فإن إمكانية الوصول إليه المجانية تشكل مخاطر تجعل على المنظمات توخي الحذر أثناء استخدامه. يمكن أن يؤدي التعمق في تطوير أدوات الذكاء الاصطناعي المخصصة دون أهداف وغايات محددة جيدًا إلى نتائج غير متسقة وإهدار الموارد وفشل المشاريع. علاوة على ذلك، يمكن أن تنتج الخوارزميات المتحيزة نتائج غير قابلة للاستخدام وتعزز الافتراضات الضارة. كما أن طبيعة الذكاء الاصطناعي مفتوح المصدر المتاح بسهولة تثير مخاوف أمنية؛ يمكن للجهات الفاعلة الخبيثة الاستفادة من الأدوات نفسها للتلاعب بالنتائج أو إنشاء محتوى ضار.

يمكن أن تؤدي بيانات التجهيز المتحيزة إلى نتائج تمييزية، في حين أن انحراف البيانات يمكن أن يجعل النماذج غير فعالة ويمكن أن يؤدي التصنيف الخاطئ إلى نماذج غير جديرة بالثقة. قد تعرض الشركات الأطراف المعنية للمخاطر عند استخدامهم تقنيات لم يعدوها داخل الشركة. وتسلط هذه المشاكل الضوء على الحاجة إلى الدراسة المتأنية للذكاء الاصطناعي مفتوح المصدر وتنفيذه بمسؤولية.

حتى وقت كتابة هذه السطور، انقسمت آراء شركات التكنولوجيا العملاقة حول هذا الموضوع (الرابط ينقلك خارج موقع ®IBM). ففي تحالف الذكاء الاصطناعي، تدعو شركات مثل Meta و®IBM إلى استخدام الذكاء الاصطناعي مفتوح المصدر، مع التركيز على التبادل العلمي المفتوح والابتكار. في المقابل، تفضل شركة Google وMicrosoft وOpenAI اتباع نهج مغلق، مشيرةً إلى مخاوف بشأن سلامة الذكاء الاصطناعي وإساءة استخدامه. تستكشف حكومات مثل حكومة الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي طرقًا لتحقيق التوازن بين الابتكار والمخاوف الأمنية والأخلاقية.