ما المقصود بالتعلم المستمر؟

العالم في حالة تغيُّر مستمر. تطورت لدى البشر والحيوانات الأخرى القدرة على التعلم لمساعدتهم على التكيف والازدهار في مواجهة الصعاب. على سبيل المثال، إذا نفد أحد الإمدادات الغذائية، فإن معرفة كيفية تناول شيء آخر يمكن أن يضمن البقاء على قيد الحياة.
لكن ليست الحيوانات قادرة على ذلك. فلا يستطيع الكوالا حتى التعرُّف على مصدر طعامه الرئيسي -أوراق الكافور- إذا تمت إزالته من الشجرة ووضعه في كومة على طبق. على الرغم من أن الكوالا أحيانًا يأكل أوراقًا من أشجار أخرى، فإنه يفكّر في الطعام فقط على أنه "أوراق على الأشجار". أدمغتهم البسيطة لا تسمح لهم بالخروج عن هذا التوقع.
تخيَّل نموذج رؤية الكمبيوتر المخصص للاستخدام في السيارات ذاتية القيادة. يجب أن يعرف النموذج كيفية التعرُّف على المركبات الأخرى على الطريق، ولكن أيضًا على المشاة وراكبي الدراجات وراكبي الدراجات النارية والمخاطر. يجب أن يدرك أنماط الطقس وحركة المرور المتغيرة، مثل هطول الأمطار المفاجئ أو إذا كانت سيارة الطوارئ تقترب والأضواء الخاصة بها وصفارات الإنذار مضاءة، ويتكيف معها بشكل لا تشوبه شائبة.
تتغير اللغات بمرور الوقت. يجب أن يكون نموذج معالجة اللغة الطبيعية (NLP) قادرًا على معالجة التحولات في معنى الكلمات وكيفية استخدامها. وبالمثل، يجب أن يكون النموذج المصمم للروبوتات قادرًا على التكيف إذا تغيّرت بيئة الروبوت.