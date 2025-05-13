ما المقصود بالتعلم المستمر؟

تعمل أنظمة التعلم الآلي التقليدي على تدريب النماذج على مجموعات البيانات الثابتة الكبيرة. تمر مجموعة البيانات عبر خوارزمية النموذج على دفعات حيث يعمل النموذج على تحديث أوزانها أو مَعلماتها. يعالج النموذج مجموعة البيانات بأكملها عدة مرات، حيث تُعرَف كل دورة باسم "حقبة" (epoch).

يحدِّد المطورون الغرض من نموذج التعلم العميق في وقت مبكر، ويعملون على تجميع مجموعة بيانات تدريب لتناسب هدف التعلم وتدريب النموذج على تلك البيانات. بعد ذلك، يتم اختبار النموذج والتحقق من صحته ونشره. يمكن أن يؤدي الضبط الدقيق لنموذج التعلم الآلي بمزيد من البيانات إلى تخصيص الأداء للمهام الجديدة.

لا تعكس أساليب التعلم التقليدي ديناميكية العالم الحقيقي بشكل كامل. يستخدم التعلم الخاضع للإشراف مجموعات بيانات ثابتة ذات نتائج معروفة. ويُتيح التعلم غير الخاضع للإشراف للنموذج فرز البيانات من تلقاء نفسه، لكن بيانات التدريب لا تزال محدودة وغير متغيرة. ويُعَد التعلم المعزز آمنًا ومقيدًا أيضًا.

على عكس طرق التعلم التقليدي، يحاول التعلم المستمر تطبيق مرونة الدماغ البشري على الشبكات العصبية الاصطناعية. المرونة العصبية هي خاصية الدماغ التي تمكِّنه من التكيف والتعلم دون نسيان المعرفة السابقة عند مواجهة ظروف متغيرة.

لا تزال بعض أنواع التعلم المستمر تبدأ بالتدريب على دفعات دون اتصال بالإنترنت في فترات متعددة، على غرار التدريب التقليدي غير المتصل بالإنترنت. يعتمد التعلم المستمر عبر الإنترنت فقط على تدريب النماذج باستخدام تدفق من البيانات ذات المرور الواحد.