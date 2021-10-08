ما هو البحث الذكي؟

ظهرت أنظمة استرجاع المعلومات المؤسسية قبل انتشار الإنترنت العام بوقت طويل. كانت إحدى أولى الفوائد لتنفيذ أنظمة الكمبيوتر المركزي متعددة المستخدمين هي أنها سهلت اكتشاف المعلومات من خلال مطابقة السلاسل النصية في مستودعات المستندات الضخمة.

مع نمو الحوسبة المكتبية والشبكات الداخلية للشركات، أصبحت حلول البحث المؤسسي التجارية (مثل نظام IBM Storage and Information Retrieval System (STAIRS) وأداة البحث المحلية FAST التي استحوذت عليها لاحقًا Microsoft) شائعة في البيئات المؤسسية.

غير أن ظهور وانتشار محركات بحث الويب المجانية والمتاحة للجمهور، مثل Google (وسابقها AltaVista)، غيّر توقعات المستخدم تغييرًا جذريًا فيما يخص استرجاع المعلومات واكتشاف المحتوى ومنصات البحث المؤسسي.

في ظل النمو السريع لحجم وتنوع البيانات التي يجب على أدوات البحث المؤسسي تحليلها، أصبحت سرعة استرجاع النتائج مؤشرًا رئيسيًا لأداء خوارزميات البحث المعرفي. يجب أن تُبنى حلول البحث الذكي الحديثة على بنى قادرة على التعامل مع متطلبات أداء أحمال العمل للبيانات الضخمة. نظرًا لقدرتها على توفير التوسع اللازم، تُعد البنى التحتية السحابية المزودة بتكاملات مدعومة بواجهات برمجة التطبيقات (API) وأتمتة مُتقدمة الأكثر ملاءمة لهذه المهام.