يتمثل الفرق الأساسي بين مهام تجزئة المثيل والكشف عن الكائنات التقليدية في أن تجزئة المثيل تتنبأ بحدود كل كائن على مستوى البكسل بينما الكشف عن الكائن يتنبأ بالموقع التقريبي للكائن فقط.

تعد طرق الكشف عن الكائنات التقليدية مزيجًا متطورًا من تصنيف الصور وتوطين الكائنات. حيث يتم تدريب نموذج كشف الكائنات باستخدام خوارزميات التعلم الآلي المختلفة للتعرف على الأنماط المرئية لفئات الكائنات ذات الصلة؛ فمثلاً، يمكن تدريب نموذج القيادة الآلية للمركبات للتمييز بين أشياء مثل "السيارة" و"المشاة"، بينما يقوم نموذج كشف الكائنات بتحليل البيانات المرئية الموجودة في صورة ما من أجل شرح أي مثيلات كائن ذات صلة ولإنشاء مناطق مستطيلة، تسمى "المربعات المحددة"، والتي بداخلها يقع كل مثيل.

وبالمثل، نجد أنظمة تجزئة المثيل تكتشف الكائنات التي في الصورة، لكن بتفاصيل أكبر بكثير: فبدلًا من الاكتفاء برسم مربع محيط يقارب موقع مثيل الكائن، تقوم خوارزميات تجزئة المثيل بإنشاء "قناع تجزئة" لكل بكسل على حدة في شكل دقيق ومساحة دقيقة لكل مثيل بإحكام.

تقوم العديد من بنيات نماذج تجزئة النماذج الرائدة، مثل Mask R-CNN، بإجراء كشف تقليدي للاعتراض كخطوة أولية في عملية توليد أقنعة التجزئة. عادة ما توفر هذه النماذج "ذات المرحلتين" دقة حديثة، وإن كان ذلك مع مقايضة في السرعة.