ما المقصود بتصنيف النصوص؟

عادةً ما تُستخدَم النماذج الخاضعة للإشراف لإجراء تصنيف النصوص. الخطوة الأولى هي جمع مجموعة كبيرة من عينات النصوص. يمكن أن تشمل هذه العينات الرسائل الإلكترونية والمنشورات على وسائل التواصل الاجتماعي وتقييمات العملاء والمستندات.

يضع المشرفون البشر تصنيفًا لكل قطعة نصية. على سبيل المثال، "رسائل غير مرغوب فيها" أو "ليست رسائل غير مرغوب فيها"، أو "إيجابي" مقابل "سلبي" في المشاعر. تشكِّل مجموعة بيانات التدريب المصنَّفة هذه الأساس لتدريب نموذج التعلم الآلي. عادةً، كلما زادت كمية البيانات، زادت دقة النتائج.

تعمل المعالجة المسبقة للنصوص على تحويل النص إلى صيغة موحَّدة يمكن للآلة قراءتها. لا يمكن للمصنِّفات العمل إلا مع النصوص التي تم تحويلها إلى تمثيلات عددية، غالبًا باستخدام تضمينات الكلمات أو بنى الترميز المتقدمة التي تلتقط المعنى الدلالي للغة.

تعمل المَعلمات الفائقة على تكوين متغيرات مثل عدد طبقات الشبكات العصبية، أو عدد الخلايا العصبية لكل طبقة، أو استخدام دالة التنشيط. يتم اختيار هذه المَعلمات الفائقة قبل بدء التدريب.

ثم يتم إدخال البيانات في خوارزمية تصنيف، والتي تتعلم ربط الأنماط في البيانات بالتصنيفات المرتبطة بها.

تتضمن خوارزميات تصنيف النصوص ما يلي:

يتم اختبار النموذج المدرَّب على مجموعة بيانات منفصلة للتقييم، سواء أكانت للتحقق أم للاختبار، لقياس أداء النموذج باستخدام مقاييس مثل الدقة والاستدعاء والتغطية ودرجة F1 ويتم تقييمه مقارنةً بالمعايير المعتمدة.

يمكن دمج نموذج تصنيف النصوص عالي الأداء في أنظمة الإنتاج ليصنِّف النصوص الواردة في الوقت الفعلي.

يمكن للنماذج المتقدمة تحسين أدائها مع مرور الوقت من خلال دمج بيانات جديدة وإعادة التدريب. أما النماذج اللغوية المدرَّبة مسبقًا مثل BERT فقد اكتسبت بالفعل فهمًا عميقًا للغة، ويمكن تعديلها بدقة لأداء مهام تصنيف محددة باستخدام بيانات قليلة نسبيًا. يؤدي الضبط الدقيق إلى تقليل وقت التدريب وتعزيز الأداء، وخاصةً للفئات المعقدة أو ذات الفروق الدقيقة.