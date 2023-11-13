أكاديمية الذكاء الاصطناعي

ماذا لو كان بإمكانك توسيع نطاق خدمة العملاء التي تتسم بالطابع الشخصي، والتعاطف، وتقديم المعلومات، وسرعة الاستجابة؟ لأول مرة، يمنح الذكاء الاصطناعي التوليدي الشركات الثقة في تقديم خدمة عملاء تتمحور حول الإنسان على نطاق واسع.