يمنح التعلم التجميعي مصداقية لفكرة «الحِكمة الجماعية»، مما يشير إلى أن عملية اتخاذ القرار بتعاون مجموعة أكبر من الأشخاص عادةً ما يكون أفضل من القرار الذي يتخذه شخص واحد ولو كان خبيرًا. وبالمثل، يشير التعلم الجماعي إلى مجموعة من المتعلمين الأساسيين، أو النماذج، التي تعمل بشكل جماعي لتحقيق تنبؤ نهائي أفضل.

قد لا يؤدي النموذج الواحد، المعروف أيضًا باسم نموذج التعلم الأساسي أو نموذج التعلم الضعيف، أداءً جيدًا بشكل فردي بسبب التباين العالي أو التحيز العالي. ومع ذلك، عندما يتم تجميع المتعلمين الضعفاء، يمكن أن يشكلوا متعلمًا قويًا، حيث يقلل تجميعهم من التحيز أو التباين، مما يؤدي إلى أداء أفضل للنموذج.

غالبًا ما تستخدم أساليب التجميع شجرة القرار للتوضيح. يمكن أن تكون هذه الخوارزمية عرضة للتجهيز الزائد، مما يُظهر تباينًا كبيرًا وتحيزًا منخفضًا، عندما لا يتم تقليمها. وعلى العكس من ذلك، يمكن أن يفسح المجال أيضًا للتناسب، مع تباين منخفض وتحيز كبير، عندما يكون صغيرًا جدًا، مثل جذع القرار، وهو شجرة قرار بمستوى واحد.

تذكّر أنه عندما تفرط الخوارزمية في ملاءمة أو عدم ملاءمة مجموعة التدريب الخاصة بها، لا يمكنها التعميم بشكل جيد على مجموعات البيانات الجديدة، لذا تُستخدم طرق التجميع لمواجهة هذا السلوك للسماح بتعميم النموذج على مجموعات البيانات الجديدة. في حين أن أشجار القرار يمكن أن تُظهر تباينًا كبيرًا أو تحيزًا كبيرًا، تجدر الإشارة إلى أنها ليست تقنية النمذجة الوحيدة التي تستفيد من التعلم الجماعي للعثور على "النقطة المثالية" في مفاضلة التحيز والتباين.