بمجرد تحويل السلسلة الزمنية إلى حالة ثابتة وتحديد طبيعة الارتباطات الذاتية، من الممكن ملاءمة نموذج ARIMA. هناك 3 مَعلمات رئيسية لنموذج ARIMA والتي يُشار إليها عادةً بالأحرف p وd وq.

p: ترتيب جزء الانحدار الذاتي من نموذج ARIMA.

d: درجة الاختلاف المعنية

q: رتبة جزء المتوسط المتحرك

تتم كتابتها عادةً بالترتيب التالي: ARIMA(p, d, q). ستوفر العديد من لغات البرمجة والحزم وظيفة ARIMA التي يمكن استدعاؤها مع السلاسل الزمنية المُراد تحليلها وهذه المَعلمات الثلاث. غالبًا ما يتم تقسيم البيانات إلى مجموعة تدريب ومجموعة اختبار ليتم التمكُّن من اختبار دقة النموذج بعد تدريبه. عادةً، لا يمكن تحديد القيم المناسبة لكلٍّ من p وq فقط من خلال النظر إلى المخطط الزمني للبيانات. ومع ذلك، من الممكن في كثير من الأحيان استخدام مخططات ACF وPACF لتحديد القيم المناسبة لكلٍّ من p وq، وبالتالي فإن هذه المخططات هي مصطلحات مهمة للعمل باستخدام ARIMA

المعيار التقريبي لاستخدام مصطلحات الانحدار الذاتي (AR) في النموذج هو في الحالات التالية:

إذا أظهرت مخططات ACF تناقص الانحدار الذاتي باتجاه الصفر

إذا انخفض مخطط PACF بسرعة باتجاه الصفر

إذا أظهر مخطط ACF لسلسلة زمنية ثابتة ارتباطًا موجبًا عند التأخير 1

المعيار التقريبي لاستخدام مصطلحات MAS في النموذج هو في الحالات التالية:

إذا كان هناك ارتباط ذاتي سلبي عند (التأخير - 1)

إذا انخفض ACF بشكل حاد بعد بضعة تأخيرات

إذا انخفض PACF تدريجيًا وليس فجأة

هناك بعض الأنواع الكلاسيكية لنماذج ARIMA التي قد تصادفها.

ARIMA(1,0,0) = نموذج الانحدار الذاتي من الدرجة الأولى: إذا كانت السلسلة ثابتة ومترابطة ذاتيًا، فقد يمكن التنبؤ بها باعتبارها مضاعفًا لقيمتها السابقة، مضافًا إليها ثابت. إذا كان من الممكن التنبؤ بمبيعات الآيس كريم ليوم غد مباشرةً باستخدام مبيعات اليوم فقط، فهذا يُعتبر نموذج انحدار ذاتي من الدرجة الأولى.

ARIMA(0,1,0) = المشي العشوائي: إذا لم تكن السلسلة الزمنية ثابتة، فإن أبسط نموذج ممكن لها هو نموذج المشي العشوائي. يختلف نموذج المشي العشوائي عن قائمة الأرقام العشوائية؛ لأن القيمة التالية في التسلسل هي تعديل للقيمة السابقة في التسلسل. غالبًا ما تكون هذه هي الطريقة التي نمثِّل بها القيم المختلفة لأسعار الأسهم.

ARIMA(1,1,0) = نموذج الانحدار الذاتي من الدرجة الأولى المختلف: إذا كانت أخطاء نموذج المشي العشوائي مترابطة ذاتيًا، فربما يمكن حل المشكلة بإضافة فارق زمني واحد للمتغير التابع إلى معادلة التنبؤ - أي بانحدار الفرق الأول لقيمة Y على نفسه متأخرًا بفترة واحدة.

ARIMA(0,1,1) دون ثابت = نماذج التسوية الأسية البسيطة: يُستخدم هذا النموذج لبيانات السلاسل الزمنية دون موسمية أو اتجاه. وهو يتطلب مَعلمة تجانس واحدة تتحكم في معدل التأثير من الملاحظات السابقة (المُشار إليها بقيمة مُعامل بين 0 و1). في هذا الأسلوب، تعني القيم الأقرب إلى 1 أن النموذج لا يولي اهتمامًا كبيرًا للملاحظات السابقة، بينما تنص القيم الأصغر على أخذ المزيد من التاريخ في الاعتبار خلال إجراء التنبؤات.

ARIMA(0,1,1) ثابت = نماذج التجانس الأسي البسيطة مع النمو. هذا النموذج هو نموذج التجانس الأسي البسيط نفسه باستثناء أن هناك حدًا ثابتًا مضافًا يجعل قيمة Y للسلسلة الزمنية تنمو مع تقدمها.

بالطبع، هناك العديد من الطرق الأخرى التي يمكن من خلالها ضبط نماذج ARIMA؛ ولهذا السبب غالبًا ما نقوم بحساب نماذج متعددة ومقارنتها لمعرفة أيها سيوفر أفضل توافق مع بياناتنا. كل هذه النماذج هي نماذج من الدرجة الأولى، ما يعني أنها ترسم العمليات الخطية. وهناك نماذج من الدرجة الثانية تقوم بتعيين العمليات التربيعية والنماذج الأعلى التي تحدِّد العمليات الأكثر تعقيدًا.