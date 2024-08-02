لقد أصبحت تجربة العملاء حالة استخدام قيّمة للتقنيات المدعومة بالذكاء الاصطناعي، حيث يستمر العملاء في توقع المزيد من الشركات. يمكن أن تشمل تقنية الذكاء الاصطناعي التي يتم نشرها بهذا النهج التعلم الآلي، ومعالجة اللغة الطبيعية، وأتمتة العمليات الآلية، والتحليلات التنبؤية، وغير ذلك الكثير. ويعد دمج الذكاء الاصطناعي مكونًا رئيسيًا في أي رحلة تحول رقمي حديثة.

يعزز الذكاء الاصطناعي تفاعلات العملاء من خلال تحليل كميات هائلة من بيانات العملاء وفرزها. وينتج عن تحليل البيانات تجربة عملاء مخصصة للغاية تلبي احتياجات العملاء في جميع نقاط الاتصال وتزيد من الكفاءة التشغيلية.

إن القدرة على جمع البيانات والتحليل المتعمق هو ما يميز تجربة العملاء المعتمدة على الذكاء الاصطناعي عن غيرها من المناهج الأخرى، حيث تمكن قدرتها على اكتشاف الأنماط ومراجعة سجل الشراء ومراقبة سلوك وسائل التواصل الاجتماعي الشركات من تخصيص تفضيلات العملاء وتفاعلاتهم، مما يزيد من رضا العملاء في البداية.