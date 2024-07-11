ويؤدي دمج الأدوات المدعومة بالذكاء الاصطناعي في أنظمة إدارة علاقات العملاء إلى تحقيق نهج قائم على البيانات لتعاملات العملاء وتحسين تلك التعاملات لكل من المستهلك والشركة. يساعد دمج أنظمة الذكاء الاصطناعي والأتمتة في برنامج إدارة علاقات العملاء المؤسسة على الارتقاء ببيانات العملاء من خلال اكتساب معارف أكثر بشأن سلوك العملاء واحتياجاتهم وتفضيلاتهم، ضمن عوامل أخرى مهمة.

ولكن كيف وصلنا إلى هذه المرحلة؟ مشاركة العملاء هي جوهر إدارة علاقات العملاء. ومع تطور التكنولوجيا، تزداد احتياجات العملاء. على الرغم من أن موردي برامج إدارة علاقات العملاء كانوا من مؤيدي الذكاء الاصطناعي، إلا أنه لم يكتسب شعبية كبيرة إلا في الآونة الأخيرة فقط ويحدث ثورة في كيفية تفاعل الشركات والعملاء.

كانت أنظمة إدارة علاقات العملاء الأصلية عبارة عن قواعد بيانات لمعلومات العملاء وتعاملاتهم التي تحتفظ بها أقسام المحاسبة وتستخدمها. ومع مرور الوقت، بدأت الأنظمة في دمج المزيد من المزايا والأدوات للأقسام الأخرى، مثل التسويق وفرق المبيعات ودعم العملاء. إلا إنه، في ظل نمو الشركات، ازدادت توقعات العملاء والحاجة إلى الاحتفاظ بالعملاء.

أصبحت الكمية الهائلة من البيانات التي أنتجتها منصة إدارة علاقات العملاء كثيرة جدًا على النظام التقليدي، وكان لا بد من إيجاد حل جديد. ومن هنا بدأت أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي في الظهور وحينئذ غيرت الطريقة التي تعمل بها أنظمة إدارة علاقات العملاء في الوقت الحالي.

لدى الشركات اليوم العديد من الخيارات عند البحث عن شريك في مجال الذكاء الاصطناعي وإدارة علاقات العملاء، من بينها IBM CRM (IBM watsonx Assistant)، وفريق المبيعات CRM (أينشتاين GPT)، وHubspot CRM (ChatSpot)، وFreshworks (Freddy AI)، وZoho CRM (Zia)، وPipedrive CRM (مساعد مبيعات الذكاء الاصطناعي).

لقد غيرت الأدوات الجديدة القائمة على الذكاء الاصطناعي مثل ملخصات الاجتماعات القابلة للتنفيذ وقوالب البريد الإلكتروني المخصصة والمعالجة الآلية للتذاكر من عملية إدارة علاقات العملاء. وتوفر أدوات التقنية الأخرى، مثل استخدام الإشعارات الذكية معارف بشأن خطوط المبيعات. إن تجربة العملاء في الوقت الحالي هي جوهر عملية إدارة علاقات العملاء وتعتمد على إحصاءات البيانات في الوقت الفعلي للتعاملات المخصصة والمناسبة التي يتوقعها العملاء.