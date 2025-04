نشر معهد IBM Institute for Business Value سلسلة من الأدلة البحثية بعنوان—دليل المديرين التنفيذيين لاستخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي—تدور حول موضوعات تتنوع بين الذكاء الاصطناعي التوليدي في مجال الأمن الإلكتروني وحتى تجربة العملاء. حدد معهد IBM Institute for Business Value ثلاثة أمور يحتاج كل قائد إلى معرفتها وما يمكن أن يفعله حيالها:

1. الذكاء الاصطناعي التوليدي هو بمثابة صدمة مدوية للتجربة.

باستخدام بيانات العملاء في جميع مجالات العمل، بما في ذلك المبيعات والتسويق ووظائف الخدمات، يمكن تخصيص تجربة العملاء واستخدام بيانات إدارة علاقات العملاء بأقصى إمكاناتها.

ما الذي يمكن للقادة فعله: ارفع سقف أهدافك في استخدام قدرات الذكاء الاصطناعي. قد يكون الذكاء الاصطناعي التوليدي متاحًا لجميع الشركات. بيد أن الأمر يتعلق بكيفية اختيار المديرين التنفيذيين لتوظيف هذه القدرات في تلبية احتياجات أعمالهم. تمكين المصممين من تعزيز عملية إنشاء المحتوى باستخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي والتعامل مع تقنية الذكاء الاصطناعي. استخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي لتسهيل الأمور من خلال وضع مبادئ توجيهية خاصة بحالات الاستخدام واستكمال النماذج المفتوحة بالاستثمار في البيانات مسجلة الملكية.

2. ثقة العملاء هي العملة الجديدة.

يعتمد الوعد بما يمكن أن يقدمه الذكاء الاصطناعي التوليدي لعملائه على أساس من الثقة مقدم من الشركة نفسها. وقد توصل معهد IBM Institute for Business Value إلى أن "80% من قادة الأعمال يرون أن قابلية التفسير أو الأخلاقيات أو التحيز أو الثقة تشكل مصدر قلق كبيرًا لهم في أثناء مضيهم نحو تبني الذكاء الاصطناعي التوليدي"1.

ما الذي يمكن للقادة فعله: يجب على المديرين التنفيذيين أن يتفهموا ويعطوا الأولوية للرحلات الأخلاقية. بناء الثقة مع العملاء من خلال وضع أخلاقيات الذكاء الاصطناعي التوليدي المتعلقة بمخاوفهم ومنحهم تجربة جديرة بالثقة تساعد على ضمان تحقيق رضا العملاء. إدخال الذكاء الاصطناعي التوليدي في تجربة المستخدمين منذ البداية، وتخصيص الحملات التسويقية والتواصل المباشر مع العملاء لكسب المزيد من الثقة.

3. الذكاء الاصطناعي التوليدي يفتح الأبواب لإعادة اكتشاف تجربة الموظفين.

في المتوسط، يتوقع 87% من المديرين التنفيذيين أن تزداد الأدوار الوظيفية بفضل الذكاء الاصطناعي التوليدي، لا أن يحل محلها. يتعهد الذكاء الاصطناعي التوليدي بأتمتة المهام التي كانت معقدة للغاية في السابق بحيث لا يمكن للآلات التعامل معها. إن نجاح الشراكة بين الإنسان والآلة هو التحدي الأساسي أمام التغيير المؤسسي عند إدخال أدوات الذكاء الاصطناعي. يحتاج المديرين التنفيذيون إلى التفكير بعناية في المكان الذي يمكن فيه إدخال الذكاء الاصطناعي في سلسلة القيمة وإبقاء الذكاء الاصطناعي التوليدي في الاعتبار في جميع عمليات صنع القرار عندما يتعلق الأمر بتأثير الموظفين ورفاهيتهم.

ما الذي يمكن للقادة فعله: تطوير شراكة بين الإنسان والآلة منذ البداية يمكن أن يحقق قيمة أكبر مما يمكن لأي منهما القيام به بمفرده. إعطاء انطباع جيد عن الذكاء الاصطناعي التوليدي من خلال تقديم رسائل إيجابية حول كيفية تعزيز كفاءة الموظفين وإنتاجيتهم. دمج أدوات الذكاء الاصطناعي وسير العمل الذكي ومنصات السحابة الهجينة بطريقة تشجع الموظفين على الأداء بأعلى مستوى وإشراك الموظفين في تصميم طريقة تطبيق الذكاء الاصطناعي.