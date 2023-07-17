سواء كان العميل بصدد تقديم طلب، أو طلب استبدال منتج، أو الاستفسار عن فاتورة، فإن العميل اليوم يتوقع تجربة استثنائية تشمل إجابات سريعة وشاملة على استفساراته. كما يتوقع أن تكون الخدمة متوفّرة على مدار الساعة وعبر قنوات متعددة.

ورغم أن الأساليب التقليدية للذكاء الاصطناعي تتيح خدمات سريعة، فإن لها قيودًا واضحة. تعتمد روبوتات المحادثة الحالية عادةً على أنظمة قائمة على قواعد أو على نماذج تعلم آلي تقليدية لتنفيذ المهام وتقديم استجابات محددة مسبقًا.

أما الذكاء الاصطناعي التوليدي، فيمتلك القدرة على إحداث تغيير جذري في تجربة خدمة العملاء من خلال الاستفادة من النماذج اللغوية الكبيرة (LLMs) وتقنيات التعلم العميق المصممة لفهم الاستفسارات المعقّدة وتقديم ردود محادثية طبيعية وأكثر دقة. بدأت العديد من المؤسسات الكبرى بالفعل رحلتها مع الذكاء الاصطناعي، وتسعى الآن إلى توظيف قوة الذكاء الاصطناعي التوليدي في خدمة العملاء. تحلل نماذج الذكاء الاصطناعي التوليدي المحادثات لفهم السياق، وتولّد ردودًا مترابطة وملائمة، وتتعامل مع استفسارات وسيناريوهات العملاء بفعالية أكبر. يمكنها التعامل مع استفسارات معقّدة تشمل النية الدقيقة، والمشاعر، والسياق، وتقديم استجابات مناسبة. كما يمكن للذكاء الاصطناعي التوليدي الاستفادة من بيانات العملاء لتقديم إجابات وتوصيات مخصصة، وتقديم اقتراحات وحلول مصممة لتعزيز تجربة العميل.