ما المقصود بمشاركة العملاء؟

ازدادت توقعات العملاء في السنوات الأخيرة، ما أدى إلى زيادة ولاء العملاء للعلامة التجارية بسرعة أكبر. وقد توصلت دراسة أجرتها IBM عام 2024 تتعلق بالبيع بالتجزئة أن 77% من المستهلكين من جميع فئات الدخل يقولون إنهم يقومون بالمفاضلة عندما تكون الأسعار مرتفعة للغاية. وعلى هذا النحو، غالبًا ما تحتاج الشركات في كثير من الأحيان إلى إعطاء الأولوية لجهود مشاركة العملاء عبر دورة حياة العميل للحفاظ على رضا العملاء.

ووفقًا لفريق المبيعات1 (الرابط موجود خارج ibm.com)، فإن 80% من العملاء يقدّرون قيمة التجربة التي تقدمها المؤسسة بقدر ما يقدّرون قيمة المنتجات والخدمات التي يبيعونها. تحتاج الشركات إلى التواصل مع العملاء في جميع مراحل رحلة العملاء متعددة القنوات، بدءًا من التفاعلات داخل المتجر إلى وسائل التواصل الاجتماعي والبريد الإلكتروني والمنتديات ومراكز الاتصال. إن توفير خدمة العملاء متعددة القنوات يُعدّ أفضل طريقة لتوفير مشاركة ناجحة للعملاء طوال رحلة العميل.

يرغب بعض العملاء بشكل متزايد في تحقيق علاقة عاطفية أكثر عمقًا مع الشركات التي يشترون منها المنتجات والخدمات. وهناك عملاء آخرون يريدون أن تعمل السلع التي يشترونها دون أي مشكلات.

تساعد مشاركة العملاء الفعالة المؤسسات على جذب عملاء جدد والاحتفاظ بعملائها الحاليين.