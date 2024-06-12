ما المقصود بمشاركة العملاء؟

تاريخ النشر: 13 يونيو 2024
المساهمون: كيث أوبراين، وأماندا داوني
مشاركة العملاء هي عملية تقديم تجارب إيجابية للعملاء عبر رحلة العميل بأكملها. تشكل استراتيجية مشاركة العملاء السمة المميزة لتجربة العميل الشاملة.
ازدادت توقعات العملاء في السنوات الأخيرة، ما أدى إلى زيادة ولاء العملاء للعلامة التجارية بسرعة أكبر. وقد توصلت دراسة أجرتها IBM عام 2024 تتعلق بالبيع بالتجزئة أن 77% من المستهلكين من جميع فئات الدخل يقولون إنهم يقومون بالمفاضلة عندما تكون الأسعار مرتفعة للغاية. وعلى هذا النحو، غالبًا ما تحتاج الشركات في كثير من الأحيان إلى إعطاء الأولوية لجهود مشاركة العملاء عبر دورة حياة العميل للحفاظ على رضا العملاء.
ووفقًا لفريق المبيعات1 (الرابط موجود خارج ibm.com)، فإن 80% من العملاء يقدّرون قيمة التجربة التي تقدمها المؤسسة بقدر ما يقدّرون قيمة المنتجات والخدمات التي يبيعونها. تحتاج الشركات إلى التواصل مع العملاء في جميع مراحل رحلة العملاء متعددة القنوات، بدءًا من التفاعلات داخل المتجر إلى وسائل التواصل الاجتماعي والبريد الإلكتروني والمنتديات ومراكز الاتصال. إن توفير خدمة العملاء متعددة القنوات يُعدّ أفضل طريقة لتوفير مشاركة ناجحة للعملاء طوال رحلة العميل.
يرغب بعض العملاء بشكل متزايد في تحقيق علاقة عاطفية أكثر عمقًا مع الشركات التي يشترون منها المنتجات والخدمات. وهناك عملاء آخرون يريدون أن تعمل السلع التي يشترونها دون أي مشكلات.
تساعد مشاركة العملاء الفعالة المؤسسات على جذب عملاء جدد والاحتفاظ بعملائها الحاليين.
أنشئ عرضًا شاملًا للعملاء مثل مطابقة البيانات، وحل الكيانات وفهرسة البيانات.
من المرجح أن ينتج عن تحسين تفاعلات العملاء العديد من المزايا المهمة.
تقليل معدلات خسارة العملاء: العملاء المتفاعلون أقل عرضة لترك الشركة التي يفضلونها. من خلال التركيز على التواصل مع العملاء وفهم احتياجاتهم، يمكن للمؤسسات تصحيح أي مشكلات قبل ابتعاد العميل عنها.
زيادة مستوى رضا العملاء: من المرجح أن يكون العملاء المتفاعلون أكثر سعادة ومن المرجح أن يوصوا بالشركة لأصدقائهم.
زيادة صافي أرباح المؤسسة: يساعد تحسين مشاركة العملاء المؤسسات على إنفاق أموال أقل في رحلة البحث عن عملاء جدد، وهو ما قد يكلف أربعة إلى خمسة أضعاف تكلفة الحفاظ على عملائها الحاليين (الرابط موجود خارج ibm.com).
فهم أفضل لنقاط القوة والضعف الأساسية: من المرجح أن تتلقى المؤسسة التي تعطي الأولوية للتفاعل مع العملاء تعليقات بشأن نقاط القوة والضعف في عروضها الحالية. يمكن للمؤسسة المتقدمة استخدام هذه المعلومات لتحسين منتجاتها لزيادة مستوى رضا العملاء.
هناك العديد من التوجهات الرئيسية لمشاركة العملاء التي ينبغي على المؤسسات متابعتها لضمان تحسين تجربة العملاء لتناسب جمهورها المستهدف.
المؤسسات الذكية لا تنتظر حتى يتواصل معها العميل بخصوص مشكلة أو سؤال، بل تظل هي على اتصال معه. يتواصل موظفو المؤسسة في اللحظات الرئيسية خلال رحلة العميل، خاصةً بعد الشراء، لتقديم التعليقات والمشورة بشأن كيفية استخدام الحلول.
يتوقع العديد من العملاء، وخاصةً من أجيال الشباب، أن تشاركهم الشركات التي يشترون منها السلع في نظرتهم للعالم ووجهات نظرهم. تتبنى بعض المؤسسات دعم القضايا الاجتماعية المهمة، بينما يتبنى البعض الآخر الحد الأدنى فيما يدعمونه.
يحب المستهلكون الأفراد العلامات التجارية لأسباب مختلفة. قد يرغب المستهلكون في شيء يشعرهم بالفخامة أو الحداثة أو الاستدامة. تدرك المؤسسات الذكية ما الذي يحفز عملاءها الحاليين والمحتملين وما يوجه العلامة التجارية نحو إثارة تلك المشاعر.
تتوفر لدى المؤسسات عدة طرق لتحسين مشاركة العملاء.
هناك العديد من مؤشرات الأداء الرئيسية المختلفة التي يمكن للمؤسسة تتبعها لقياس مشاركة العملاء. وتُعدّ الاستفادة من بيانات العملاء في الوقت الفعلي طريقة رائعة لاستباق أي مشكلات تواجه العملاء.
توصلت دراسة أجرتها IBM في عام 2024 بخصوص المستهلكين إلى أن أكثر من نصف المستجيبين أعربوا عن اهتمامهم باستخدام روبوتات أو مساعدين افتراضيين (55%)، والواقع المعزز أو الواقع الافتراضي (55%)، وتطبيقات الذكاء الاصطناعي (59%) في أثناء تسوقهم بالتجزئة.
الذكاء الاصطناعي التوليدي: هناك العديد من حالات الاستخدام الرئيسية للذكاء الاصطناعي التوليدي لتعزيز مشاركة العملاء، بما في ذلك:
الذكاء الاصطناعي الحواري: كل عميل مختلف عن الآخر. يفضل بعض العملاء دائمًا التحدث مع ممثل خدمة العملاء. بينما يفضل البعض الآخر التعامل مع روبوتات المحادثة الذكية للحصول على إجابات لأسئلتهم. يستخدم التسويق الحواري الذكاء الاصطناعي التوليدي للتواصل مع العملاء والعملاء المحتملين من خلال تفاعلات مخصصة في الوقت الفعلي على قنوات التسويق المختلفة. فهو يدعم روبوتات المحادثة وغيرها من الأدوات التي يمكن أن تقضي على الحاجة إلى موظف لتقديم المعلومات.
خدمة العملاء المدعومة بالذكاء الاصطناعي: توصلت دراسة أجراها معهد قيمة الأعمال إلى أن 63% من المديرين التنفيذيين يخططون لاستخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي لمساعدة وكلاء خدمة العملاء بحلول نهاية عام 2023. يمكن أن يساعد الذكاء الاصطناعي التوليدي الوكلاء في العثور على إجابات لمشكلات العملاء بشكل أسرع من خلال البحث في النسخ النصية للمكالمات السابقة أو بيانات العملاء الأخرى.
خدمة العملاء التنبؤية: يمكن للمؤسسات استخدام المعلومات من تفاعلات العملاء لإنشاء الأسئلة الشائعة الديناميكية لمعظم الأسئلة والإجابات الشائعة أو إنشاء حلول استباقية للمشكلات المستقبلية.
تحليل المشاعر: يمكن للذكاء الاصطناعي التوليدي تحليل كميات هائلة من بيانات العملاء لاستخراج التوجهات والسلوكيات والتفضيلات والمشاعر. يؤدي تنسيق هذه المعلومات واستخدامها إلى تمكين الشركات من فهم عملائها والتواصل معهم وتقديم الخدمات لهم. على سبيل المثال، يمكن أن تساعد البيانات في تحسين الحملات التسويقية المستهدفة أو عروض المنتجات والخدمات.
التعلّم الآلي (ML): يمكن للمؤسسات التي تجمع الكثير من تعليقات العملاء استخدام التعلّم الآلي لتحليل تلك المعلومات وإنشاء رؤى قابلة للتنفيذ. يمكن أن يستخدم التعلّم الآلي البيانات والخوارزميات لتمكين الذكاء الاصطناعي من محاكاة الطريقة التي يتعلم بها البشر.
الأتمتة: تساعد الأتمتة المؤسسات على تبسيط عمليات سير العمل وتخصيص تجارب العملاء. ويمكن للمؤسسة التي تعتمد الأتمتة أن توفر تجربة عملاء ممتازة بدءًا من الوعي وحتى الشراء.
على سبيل المثال، يمكن للعميل المحتمل الذي يزور موقع ويب أن يتفاعل مع روبوت المحادثة المدعوم بالذكاء الاصطناعي الذي يمكن أن يوفر المزيد من المعلومات. يمكن لهؤلاء العملاء طلب المزيد من المعلومات من خلال تقديم عنوان البريد الإلكتروني الخاص بهم. ويمكن للمؤسسات إعداد مهام سير عمل البريد الإلكتروني لتوفير المزيد من المعلومات والعروض الحصرية وطلب التعليقات.
الواقع المعزز (AR): يتضمن الواقع المعزز التكامل في الوقت الفعلي للمعلومات الرقمية في بيئة المستخدم. يمكن للمؤسسات تحسين مشاركة العملاء من خلال استخدام الواقع المعزز لإظهار كيف تبدو منتجات العناية الشخصية عليهم أو كيف ستبدو السلع المنزلية في منازلهم.
الواقع الافتراضي (VR): يمكن للمؤسسات استخدام الواقع الافتراضي لإنشاء تجارب أكثر شمولًا لعملائها. يمكنها إنشاء مواد تسويقية وتصورات للمنتجات وغيرها من التجارب لمساعدة العملاء على اتخاذ قرارات الشراء المهمة.
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قدّم خدمة عملاء متواصلة وذكية بمساعدة الذكاء الاصطناعي الحواري.
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يدفع الذكاء الاصطناعي التوليدي القادة إلى إعادة التفكير في افتراضاتهم وخططهم واستراتيجياتهم في الوقت الفعلي.
نظرًا لظهور الذكاء الاصطناعي، تعمل العلامات التجارية الذكية على زيادة قدراتها وتحسين التجارب بسرعة.
يهتم كلاهما بتحقيق رضا العملاء، ولكنهما يركزان على جوانب مختلفة من رحلة العميل لتحقيق هذا الهدف.