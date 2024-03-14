ما الاحتفاظ بالعملاء؟

وتزداد أهمية ذلك في عالم يزداد فيه احتمال تبديل المستهلكين للمنتجات أكثر من أي وقت مضى. إن دراسة الجدوى للاحتفاظ بالعملاء واضحة. تنص McKinsey1 على أن الشركات تحتاج إلى اكتساب ثلاثة عملاء جدد لتعويض القيمة التجارية لخسارة عميل حالي واحد.

يُعد الاحتفاظ بالعملاء عنصرًا أساسيًا في رحلة العميل الشاملة. لا شك أن المؤسسات التي تنجح في الاحتفاظ بعملائها ستستفيد من مزايا تشجيع ولاء العملاء. تدرك المؤسسات التي تستثمر في إدارة تجربة العملاء أهمية الاحتفاظ بالعملاء.

وأفضل طريقة للاحتفاظ بالعملاء تتم بالتغلب على العوائق التي تقف أمام زيادة قيمة المنتجات والخدمات لأقصى حد ممكن وتحديثها، وتلبية توقعات العملاء وإثراء تجربة العملاء (CX).