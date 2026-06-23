تكتسب إدارة دورة حياة الوكلاء أهمية لأن وكلاء الذكاء الاصطناعي ينتقلون من تجارب أولية منعزلة إلى عمليات نشر مؤسسية أوسع نطاقًا. ومع اتساع هذا الانتقال، يصبح الحفاظ على ممارسات الإشراف غير الرسمية أكثر صعوبة. وتحتاج المؤسسات إلى نهج موحّد يمكّنها من معرفة الوكلاء الموجودين، والجهات المسؤولة عنهم، وما يمكنهم الوصول إليه، وكيف يؤدون، ومتى ينبغي تحديثهم أو إيقاف تشغيلهم.

تشير الأبحاث إلى أن تبنّي الوكلاء يتسارع بوتيرة تفوق وتيرة تطور كثير من برامج الحوكمة. وأظهرت IBM 2026 Tech Leader Study أن مسؤولي المعلومات ومسؤولي التقنية (CIOs وCTOs) الذين شملهم الاستطلاع يتوقعون زيادة قدرها 38% في عدد وكلاء الذكاء الاصطناعي المنشورين بحلول عام 2027، بينما قال 11% فقط إنهم مستعدون تمامًا لهذا المستوى من التوسع. كما أظهرت الدراسة أن 77% من المؤسسات التي شملها الاستطلاع أفادت بأن اعتماد الذكاء الاصطناعي يتجاوز بالفعل قدراتها الحالية على الحوكمة. وبالمثل، أظهر استطلاع أُجري عام 2026 لقادة تقنية المعلومات والأعمال أن 21% فقط من المؤسسات أفادت بوجود نموذج حوكمة ناضج معمول به لإدارة مخاطر الذكاء الاصطناعي الوكيل.1

وتكتسب هذه الفجوات أهمية لأن وكلاء الذكاء الاصطناعي ليسوا أدوات برمجية ثابتة. فعادةً ما تعمل البرمجيات التقليدية وفق قواعد محددة: فإذا اتخذ المستخدم إجراءً معينًا، استجاب التطبيق بطريقة يمكن التنبؤ بها. أما وكلاء الذكاء الاصطناعي، فيختلفون عن ذلك. فقد ينتجون مخرجات مختلفة لمدخلات متشابهة. وقد يختار الوكلاء أيضًا خطوات مختلفة بحسب طلب المستخدم، والسياق المتاح، والتفاعلات السابقة، أو الأدوات المتصلة.

وينشأ عن ذلك عدد من متطلبات الإدارة:

الأمن : قد يحتاج الوكلاء إلى الوصول إلى أنظمة الأعمال، والبيانات، وواجهات برمجة التطبيقات، أو حسابات الخدمة. ومن دون ضوابط مناسبة للتحكم في الوصول، قد يصبحون هويات غير بشرية مُنحت أذونات أوسع مما يلزم.

: قد يحتاج الوكلاء إلى الوصول إلى أنظمة الأعمال، والبيانات، وواجهات برمجة التطبيقات، أو حسابات الخدمة. ومن دون ضوابط مناسبة للتحكم في الوصول، قد يصبحون هويات غير بشرية مُنحت أذونات أوسع مما يلزم. الموثوقية : قد يرتكب الوكلاء أخطاء، أو ينتجون هلوسات، أو يستدعون أداة غير مناسبة، أو يتعذر عليهم العمل عند حدوث تغيير في إحدى عمليات التكامل.

: قد يرتكب الوكلاء أخطاء، أو ينتجون هلوسات، أو يستدعون أداة غير مناسبة، أو يتعذر عليهم العمل عند حدوث تغيير في إحدى عمليات التكامل. الحوكمة : تحتاج المؤسسات إلى معرفة الوكلاء المستخدمين، والجهات المسؤولة عنهم، وما يمكنهم الوصول إليه، وما إذا كانوا يلبون السياسات الداخلية أو المتطلبات التنظيمية.

: تحتاج المؤسسات إلى معرفة الوكلاء المستخدمين، والجهات المسؤولة عنهم، وما يمكنهم الوصول إليه، وما إذا كانوا يلبون السياسات الداخلية أو المتطلبات التنظيمية. إمكان التتبع : تحتاج الفرق إلى مسارات تدقيق توضح ما فعله الوكيل، والأدوات التي استخدمها، والبيانات التي وصل إليها، وسبب اتخاذ قرار أو تنفيذ إجراء معين.

: تحتاج الفرق إلى مسارات تدقيق توضح ما فعله الوكيل، والأدوات التي استخدمها، والبيانات التي وصل إليها، وسبب اتخاذ قرار أو تنفيذ إجراء معين. المرونة التشغيلية: عندما يتصرف الوكيل على نحو غير متوقع، تحتاج الفرق إلى وسائل لإيقافه مؤقتًا، وسحب صلاحية وصوله، والتراجع عن التغييرات، والتحقيق في المشكلة، واستعادة الخدمة.

تساعد إدارة دورة حياة الوكلاء (ALM) على تلبية هذه الاحتياجات من خلال إضفاء إطار منظم على دورة حياة الوكيل بأكملها. كما تساعد المؤسسات على تجاوز المراجعات المتفرقة غير المنهجية، عبر وضع عمليات قابلة للتكرار لاعتماد الوكلاء، واختبارهم، ونشرهم، ومراقبتهم، وتحديثهم، وإيقاف تشغيلهم على امتداد دورة حياتهم. وتساعد أيضًا على إدارة مخاطر مثل الذكاء الاصطناعي الظلي، والأذونات المفرطة، وقصور قابلية الملاحظة، والتغييرات التي تطرأ على الموِّجهات أو إصدارات النماذج، وزمن الانتقال، وانكشاف البيانات، والسلوك غير المتسق.