إن تطوير استراتيجية شاملة تقودها الإدارة العليا وتُوائم بين أهداف التطوير وأهداف العمل يمكّن المؤسسة من تحديد المصادر المناسبة بسرعة وتنفيذ تطبيق مُحكم ومُنظّم للذكاء الاصطناعي التوليدي.

ويُعد نظام إدارة تكنولوجيا المعلومات المستقل وسيلة لتبسيط العمليات التقنية، وعمليات الأعمال الرئيسة، وأنظمة التصميم. ويستند هذا النظام إلى بيانات مستمدة من مصادر قد تكون متباينة، بعد دمجها في بنية موحّدة، بما يعزّز القدرة على اتخاذ قرارات أسرع وأكثر استنارة.

وتُعد تقنية الذكاء الاصطناعي التوليدي خطوة متقدمة تساعد في تبسيط تطوير التطبيقات من خلال تمكين المهندسين من أتمتة إنشاء التعليمات البرمجية والوثائق. ويستخدم الذكاء الاصطناعي التوليدي محوّلات قوية لتوليد المحتوى من المعلومات غير المُنظمة، مستفيدًا من مجموعة نماذج الأساس المختلفة. نرى اليوم أن عملاءنا يستخدمون، أو يفكّرون في استخدام، قدرات الأتمتة من أجل أتمتة عمليات تكنولوجيا المعلومات، وإدارة أصول تكنولوجيا المعلومات، وتحسين الاستفادة من الأصول.

وباستخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي، يمكن للمؤسسات أتمتة المهام وتعزيز وظائف خدمة العملاء والمبيعات بما يسهم في رفع كفاءة هذه العمليات. ويمكن لمهندسي المبيعات ومهندسي الخدمة تعزيز مهاراتهم عبر الاستفادة من تطبيقات الذكاء الاصطناعي التوليدي القائمة على اللغة، والبحث عن المعرفة السياقية أو الصناعية التي تساعدهم على تقديم تجارب أفضل للعملاء أو معالجة المشكلات بسرعة أكبر.

ويوفّر الذكاء الاصطناعي التوليدي مجموعة واسعة من الفوائد المحتملة، تشمل: تحسين تصنيف المشكلات، وإنشاء التعليمات البرمجية لمعالجة الأعطال، وتعزيز قدرات الإصلاح التلقائي، والأتمتة الحساسة للسياق، وتسريع اكتشاف الأخطاء في التعليمات البرمجية، واقتراح أفضل الممارسات، وتحسين إنشاء وثائق الأنظمة، وقدرات الهندسة العكسية، وإعادة بناء التعليمات البرمجية، وغيرها من الإمكانات.

إن تعزيز قابلية الملاحظة من خلال عمليات تكنولوجيا المعلومات المستقلة يتيح لمهندسي الأنظمة تجاوز المقاييس التقليدية لسلامة الأنظمة، والتركيز بدلا من ذلك على “الإشارات الذهبية” الأكثر عمقًا، مثل زمن الاستجابة، وحجم حركة الشبكة، وتشبع الشبكة، ومعدلات الخطأ.