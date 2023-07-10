وقد تبنت العديد من المؤسسات السحابة الهجينة لما توفره من مرونة وقابلية للتوسع، ولقدرتها على تسريع طرح السلع والخدمات في السوق. وتساعد السحابة الهجينة المؤسسات حول العالم على تعزيز أمن البيانات وإمكانية الوصول إليها لدعم مختلف المشاريع والتحليلات. ومع ذلك، قد تكون إدارة بيئات السحابة الهجينة المتعددة مهمة معقدة، لا سيّما مع تطور متطلبات المؤسسات والعدد الكبير من التطبيقات ضمن محافظها التقنية.
ويرى خبراؤنا أن منصة لإدارة السحابة الهجينة تستند إلى أتمتة معززة بالذكاء الاصطناعي التوليدي يمكن أن تساعدك في دفع جهود التحول بنجاح. ويمكن للسحابة الهجينة المتكاملة أن تمنح المؤسسات مرونة تشغيلية تمكّنها من الاستفادة من التقنيات الناشئة والأسواق العالمية الجديدة، وقد ساعدت بالفعل العديد منها في تحقيق وفورات في التكاليف، وتحسين الكفاءة والأداء، وتقديم الخدمات الجديدة وتوسيع نطاقها بسرعة أكبر.
ويعدّ التوحيد عنصرًا محوريًا للمؤسسات التي تتطلع إلى الأتمتة والتحديث. في بيئة السحابة الهجينة، يسهم التوحيد القياسي في معالجة حالات عدم الاتساق والأخطاء والتباينات التي قد تنشأ نتيجة تفاعل مزيج معقد من الأشخاص والتقنيات والعمليات.
وقد يكون الوصول إلى مستوى مناسب من التوحيد القياسي أمرًا صعبًا. ينبغي أن تعتمد المؤسسة نهجا يركز على المنصة، من أجل إنشاء أساس يدعم الممارسات الموحدة والموارد المشتركة والتواصل المفتوح والعمليات المبسطة.
ومن خلال اعتماد منصة سحابية كأساس مركزي، يمكن للمؤسسات وضع ممارسات موحدة لتوفير البنية التحتية وتنفيذ النشر وتوسيع النطاق والمراقبة والأمن، مع ضمان المواءمة مع أهداف العمل. ويساعد ذلك في ضمان بقاء تطبيق التقنية موجها ومركزا، كما يؤكد أهمية اتباع نهج تنازلي في استراتيجية المؤسسة المتعلقة بالذكاء الاصطناعي التوليدي. وبفضل المواءمة مع أولويات العمل، يمكن للمهندسين تحديد مدى الحاجة الفعلية الى الذكاء الاصطناعي التوليدي، أو تقييم ما إذا كان الحل الأبسط القائم على القواعد سيكون كافيا.
إن تطوير استراتيجية شاملة تقودها الإدارة العليا وتُوائم بين أهداف التطوير وأهداف العمل يمكّن المؤسسة من تحديد المصادر المناسبة بسرعة وتنفيذ تطبيق مُحكم ومُنظّم للذكاء الاصطناعي التوليدي.
ويُعد نظام إدارة تكنولوجيا المعلومات المستقل وسيلة لتبسيط العمليات التقنية، وعمليات الأعمال الرئيسة، وأنظمة التصميم. ويستند هذا النظام إلى بيانات مستمدة من مصادر قد تكون متباينة، بعد دمجها في بنية موحّدة، بما يعزّز القدرة على اتخاذ قرارات أسرع وأكثر استنارة.
وتُعد تقنية الذكاء الاصطناعي التوليدي خطوة متقدمة تساعد في تبسيط تطوير التطبيقات من خلال تمكين المهندسين من أتمتة إنشاء التعليمات البرمجية والوثائق. ويستخدم الذكاء الاصطناعي التوليدي محوّلات قوية لتوليد المحتوى من المعلومات غير المُنظمة، مستفيدًا من مجموعة نماذج الأساس المختلفة. نرى اليوم أن عملاءنا يستخدمون، أو يفكّرون في استخدام، قدرات الأتمتة من أجل أتمتة عمليات تكنولوجيا المعلومات، وإدارة أصول تكنولوجيا المعلومات، وتحسين الاستفادة من الأصول.
وباستخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي، يمكن للمؤسسات أتمتة المهام وتعزيز وظائف خدمة العملاء والمبيعات بما يسهم في رفع كفاءة هذه العمليات. ويمكن لمهندسي المبيعات ومهندسي الخدمة تعزيز مهاراتهم عبر الاستفادة من تطبيقات الذكاء الاصطناعي التوليدي القائمة على اللغة، والبحث عن المعرفة السياقية أو الصناعية التي تساعدهم على تقديم تجارب أفضل للعملاء أو معالجة المشكلات بسرعة أكبر.
ويوفّر الذكاء الاصطناعي التوليدي مجموعة واسعة من الفوائد المحتملة، تشمل: تحسين تصنيف المشكلات، وإنشاء التعليمات البرمجية لمعالجة الأعطال، وتعزيز قدرات الإصلاح التلقائي، والأتمتة الحساسة للسياق، وتسريع اكتشاف الأخطاء في التعليمات البرمجية، واقتراح أفضل الممارسات، وتحسين إنشاء وثائق الأنظمة، وقدرات الهندسة العكسية، وإعادة بناء التعليمات البرمجية، وغيرها من الإمكانات.
إن تعزيز قابلية الملاحظة من خلال عمليات تكنولوجيا المعلومات المستقلة يتيح لمهندسي الأنظمة تجاوز المقاييس التقليدية لسلامة الأنظمة، والتركيز بدلا من ذلك على “الإشارات الذهبية” الأكثر عمقًا، مثل زمن الاستجابة، وحجم حركة الشبكة، وتشبع الشبكة، ومعدلات الخطأ.
عند مناقشة أتمتة عمليات تكنولوجيا المعلومات، ينبغي على المؤسسات إدراك أهمية إدارة عمليات الأمن المؤسسي (SecOps) باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي. وقد توصّلت IBM إلى أنّ دمج الذكاء الاصطناعي التوليدي في عمليات SecOps يتيح للمؤسسات تحديد الحالات الأمنية الشاذة ومعالجتها بكفاءة، إضافة إلى كشف التهديدات المحتملة والتقليل من أثرها. وتكمن الغاية من ذلك في الاستفادة من الأتمتة المستندة إلى الذكاء الاصطناعي لتعزيز الوضع الأمني العام للمؤسسة ورفع مستويات الامتثال.
ويمثل الأمن والامتثال مجالين واسعين يختلفان باختلاف الصناعات. ويعتقد خبراؤنا أنّ الذكاء الاصطناعي التوليدي قادر على تحديد الشذوذات داخل البيانات وربطها بمصادر متنوعة للمعلومات، مثل التعليمات البرمجية الأولية وحالات الإخفاق السابقة في الأعمال.
على سبيل المثال، يمكن للمؤسسة استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي لدعم أنشطة الامتثال للتدقيق وإعداد الوثائق وفقًا لمعايير التدقيق ذات الصلة. وبعد اكتمال عملية التقييم، صُمّمت هذه الأدوات للإشارة إلى الكلمات أو العبارات غير الملائمة ليقوم الوكلاء البشريون بتقييمها.
ويمكن لمنصة قوية تعتمد على الذكاء الاصطناعي ونهج يُعطي الأولوية للأتمتة في إدارة أحمال تشغيل السحابة الهجينة أن تدعم تحديث بيئات السحابة الهجينة وتسريع رحلة التحول لدى العملاء. كما يمكن للمؤسسات الاستفادة من أساليب مثل توليد التعليمات البرمجية لأتمتة عمليات تكنولوجيا المعلومات وتحديث التطبيقات القديمة لزيادة المرونة المؤسسية.
وباستخدام مولّدات التعليمات البرمجية، يصبح بإمكان المهندسين صياغة موجّهات توجّه الذكاء الاصطناعي التوليدي لإنشاء تعليمات برمجية قابلة للمراجعة والتعديل والنشر. ويمكن لهذا النهج تسريع تطوير التطبيقات والخدمات بدرجة كبيرة.
فعلى سبيل المثال، يستطيع الذكاء الاصطناعي التوليدي تسهيل عملية كتابة التعليمات البرمجية للمطورين ومشغّلي تكنولوجيا المعلومات من خلال تقديم توصيات مولَّدة بالذكاء الاصطناعي اعتمادًا على مدخلات باللغة الطبيعية.
