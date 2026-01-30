مع التزايد اليومي في عدد وكلاء الذكاء الاصطناعي الذين تطوِّرهم المؤسسات، تتجه الشركات إلى استكشاف الأنظمة المستقلة لدعم اتخاذ القرار ومهام سير العمل التشغيلية. وفي الوقت نفسه، تزداد مخاوف المؤسسات بشأن قابلية التفسير (Explainability) والحوكمة والاستعداد لبيئات الإنتاج، خاصةً في الأنظمة متعددة الوكلاء التي تعتمد على النماذج اللغوية الكبيرة (LLMs) في الاستدلال. ويُعَد استخدام الوكلاء في بيئات الأعمال تحديًا عندما يقدِّمون استجابات دون تفسير واضح، أو عندما يُظهرون سلوكًا غير متسق.

يمكن معالجة هذه التحديات باستخدام IBM® watsonx Orchestrate، الذي يوفر منصة منظمة تدعم الاستضافة الذاتية والاستدلال القائم على الأدوات واستدعاءات واجهات برمجة التطبيقات والتحكم على مستوى المؤسسات، دون الحاجة إلى كتابة تعليمات برمجية مخصصة للتنسيق.

على سبيل المثال، طوَّرت Dynamiq مساعدًا قانونيًا متعدد الوكلاء لإجراء الأبحاث لصالح إحدى شركات التأمين الكبرى، حيث يتم توجيه الاستفسارات أولًا إلى مصنِّف منخفض التكلفة يعتمد على IBM Granite قبل تصعيدها إلى وكيل بحث أكثر تقدمًا. ولكي يصبح سير العمل هذا، الذي يتعامل مع مهام عالية الحساسية، قابلًا للتطبيق، كان من الضروري توفير رؤية عميقة لكل خطوة من خطوات الاستدلال وكل استدعاء للأدوات. ومن خلال دمج IBM watsonx Orchestrate، تمكنت Dynamiq من جعل كل قرار قابلًا للتتبُّع والتدقيق ومدعومًا بالمراجع، ما أدى إلى تقليص زمن مراجعة العقود من 90 دقيقة إلى 45 دقيقة دون المساس بمتطلبات الحوكمة.

في هذا البرنامج التعليمي، ستتعرَّف على كيفية إنشاء وكيل ذكاء اصطناعي في watsonx Orchestrate باستخدام watsonx Orchestrate Agent Development Kit (ADK). في الأنظمة المبنية باستخدام LangChain أو LangGraph، يضطر المطورون غالبًا إلى إدارة عمليات إعادة المحاولة وإدارة الحالة والتنفيذ غير المتزامن يدويًا. وتساعد watsonx Orchestrate ADK على تبسيط هذه العملية من خلال توفير إدارة متكاملة لدورة حياة الوكيل، ما يُتيح نشر الوكلاء بصورة متسقة وجاهزة للاستخدام في بيئات المؤسسات.

ستستخدم لغة Python لإنشاء منطق تقييم المخاطر، وتحديد سلوك الوكيل، ودمج Langfuse لمراقبة سلوك الوكيل وتحسينه باستخدام التتبُّعات الفعلية (Execution Traces). يمكنك أيضًا العثور على هذا البرنامج التعليمي على GitHub.