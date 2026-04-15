كيف بنت Dynamiq سير عمل قانوني للبحث يراعي التكلفة باستخدام IBM watsonx

حوّلت IBM watsonx Orchestrate® سير عمل مستقلًا متعدد الوكلاء إلى قدرة مؤسسية على مستوى المؤسسة، مما ساعد على خفض وقت مراجعة العقود القانونية إلى النصف.
ومن المتوقع أن تقدّم الفرق القانونية إجابات سريعة وموثقة يمكن الدفاع عنها فيما يتعلق بالعقود والسياسات ومسائل الامتثال. ومع ذلك، يستمر حجم المستندات في التزايد، في حين تتزايد توقعات الأعمال بالحصول على أوقات استجابة شبه فورية. وكانت هذه هي المشكلة الرئيسية التي واجهها عميل أوروبي في قطاع التأمين يعمل مع شريك IBM Partner+®، Dynamiq.
ولمواجهة هذا التحدّي، استخدم شريك IBM Partner+®، Dynamiq، منصة IBM watsonx® لتقديم حل تقني لمشكلة تمثلت في كميات كبيرة من المعلومات غير المنظمة، وكثرة عمليات التسليم بين الأطراف، والحاجة إلى قدر كبير من الجهد اليدوي في المراجعة. ونفذت Dynamiq نظامًا يدعم تجميع العقود من مستندات متعددة، والإجابة عن أسئلة السياسات، والتحليل التنافسي، وإجراء فحوصات الامتثال عبر اختصاصات قضائية متعددة.
وجمعت البنية الناتجة بين التنسيق، وتصنيف الاستعلامات منخفض التكلفة، والبحث المتعمق، مما خفّض وقت مراجعة العقود من 90 دقيقة إلى 45 دقيقة، وقلّص زمن الاستجابة لاستفسارات الأعمال من يومين إلى ساعة واحدة. وعلاوة على ذلك، سرّعت عملية تحديد البنود، وهي عملية العثور على أحكام أو التزامات أو شروط محددة واستخراجها من بين عقود طويلة ومعقدة، من 20 دقيقة إلى دقيقتين.
وفي العمليات القانونية، تمثل هذه السرعة عاملًا بالغ الأهمية. وتكمن أهميتها في أن إغفال بند واحد قد يغيّر المسؤولية أو شروط الدفع أو التزامات الامتثال، كما يضطر المحامون كثيرًا إلى مقارنة عشرات البنود عبر اتفاقيات متعددة ضمن مُهَل زمنية قصيرة.
وكان العميل بحاجة إلى سير عمل واحد يغطي المهام القانونية التي تتوزع عادة بين أدوات منفصلة ومراجعات يدوية. وكان لا بد لهذا السير من تلخيص عدة عقود، والإجابة عن أسئلة السياسات بالاستناد إلى الاتفاقيات الداخلية، ومقارنة الصياغات التعاقدية الداخلية بالمصادر الخارجية، وإجراء فحوصات الامتثال عبر اختصاصات قضائية متعددة. وكان الهدف النهائي واضحًا ومباشرًا: مساعدة الفرق القانونية على تقديم قرارات أسرع وأكثر استنارة للأعمال من دون زيادة التكاليف.
غير أن ما زاد هذا التحدّي صعوبة هو وجود مجموعة صارمة من المتطلبات الوظيفية. وكان لا بد أن يظل النظام مضبوطًا بعناية من حيث التكلفة. وكان عليه أيضًا توجيه العمل عبر مسار قائم على الوكلاء لكنه محدد جزئيًا، بحيث يتولى وكيل التصنيف تصنيف جميع الاستعلامات (انظر الرسم البياني)، مع الحفاظ على إمكانية التتبع الكاملة عبر كل خطوة من خطوات الاستدلال واستخدام الأدوات. كما كان عليه أن يتكامل مع البنية التحتية الحالية للبحث والمستندات، وأن ينجز تنفيذ الاستعلام بالكامل في أقل من أربع دقائق.
وكان مطلوبًا منه كذلك أن يعمل مع مخازن مستندات قانونية خاصة، وأن يدعم البحث القانوني الخارجي عبر EXA، وأن يلتزم بضوابط وصول متوافقة مع متطلبات SOC 2. فالتعامل مع هذه المجموعة من القيود هو ما يحوّل العرض التوضيحي إلى تحدٍّ حقيقي في بيئة الإنتاج.
وبالنسبة إلى المستخدمين النهائيين، كانت القيمة التي قدمها حل Dynamiq فورية وواضحة. فقد أصبح بإمكان المحامين الانتقال من البحث اليدوي عن البنود والمقارنة بين المستندات إلى مخرجات موجّهة ومدعومة بالاستشهادات. كما أصبح بإمكان الأطراف المعنية في الأعمال الحصول على الإجابات بسرعة أكبر. ومن منظور إجمالي تكلفة الملكية (TCO)، يتمثل التحول الأهم في تخصيص الاستدلال الأعلى تكلفة للأسئلة التي تحتاج إليه فعلًا، بدلًا من تطبيقه بصورة موحدة على كل طلب.
وفي جوهر هذا التصميم يوجد نظام مكوّن من ثلاثة أجزاء: منسّق، ووكيل منخفض التكلفة لتصنيف الاستعلامات القانونية، ووكيل متقدم للبحث القانوني. ولكل عنصر دور محدد وخصائص تكلفة مختلفة، وهو ما يجعل سير العمل بأكمله عمليًا وقابلًا للتوسع.
ويساعد المنسّق على ضمان اختيار الوكيل الأقل تكلفة كلما كان ذلك مناسبًا. أما المصنّف، فيوفر فرزًا أوليًا سريعًا وفعالًا من حيث التكلفة، مع توجيه موصى به، والرد على الاستعلامات البسيطة. يركّز وكيل البحث على البحث القانوني المتقدم، ولكن فقط إذا أوصى بذلك وكيل التصنيف.
أنشأت Dynamiq وكيل تنسيق يفرض مسارًا محددًا، ويتخذ القرارات، ويولّد المخرجات المجمّعة. وهو يحيل كل طلب إلى المصنِّف قبل تقديم رد مباشر، ثم يحدد ما إذا كان المسار الأقل تكلفة كافيًا أو ما إذا كان ينبغي تصعيد الطلب. كما يراقب استهلاك الرموز المميزة طوال عملية التنفيذ، ويطبق ضوابط الميزانية بطريقتين.
ففي البداية، يطلب من وكيل البحث تأكيد الافتراضات عندما يرصد المصنِّف طلب استدلال منخفض الثقة وعالي التكلفة. ثم يفرض حدًا صارمًا على عدد الرموز المميزة الخاصة بوكيل البحث في كل خطوة عند ارتفاع التكاليف، مع إرجاع ملخص مقيّد وخيار "continue?" (متابعة؟) التحكم عند الحاجة. كما يعامل المنسِّق تلقائيًا عبارات مثل "our terms" (شروطنا) و"my contracts" (عقودي) و"internal policies" (السياسات الداخلية) على أنها استعلامات داخلية.
وعند تحديد أفضل نموذج للمنسِّق، وجد الفريق أن Claude 4 Sonnet وGPT-5 يتمتعان بقدرات جيدة نسبيًا، لكنهما أبطأ أيضًا وتكلفة الاستدلال فيهما مرتفعة نسبيًا. واختار الفريق Grok-4-fast لأنه حقق التوازن المطلوب بين السرعة والتكلفة والجودة مقارنة بالخيارات الأعلى تكلفة.
وصُمم وكيل تصنيف الاستعلامات القانونية، المشار إليه باسم "agent 1" (الوكيل 1) في الرسم البياني، لإجراء فرز أولي سريع ومنخفض التكلفة. ويستخدم IBM® Granite 4 Small كمحطة أولى لكل طلب، وينتج مخرجات منظمة عبر ستة حقول: التعقيد، ومصادر البيانات، ونوع المهمة، والاستدلال، والتوصية، والثقة.
وتحدد هذه المخرجات ما إذا كان النظام سيبقى في المسار المحلي، أو سيصعّد الطلب إلى وكيل البحث، أو سيسلك مسارًا هجينًا. كما تحدد ما إذا كانت الاستدعاءات الخارجية مسموحًا بها أم لا. وإذا صنّف المصنِّف أحد الطلبات على أنه "INTERNAL_ONLY" (داخلي فقط)، فسيُعطَّل الوصول إلى EXA.
ويمنح التوجيه الحتميّ الفرق وسيلة متوقعة للفصل بين العمل الأقل تكلفة والعمل الأعلى تكلفة قبل أن يبدأ سير العمل في استهلاك مزيد من الرموز المميزة.
تشمل الاستعلامات البسيطة التعريفات القانونية، والأسئلة المباشرة المتعلقة بالسياسات، والاستفسارات المتعلقة بالحالة. وقد تتطلب الاستعلامات متوسطة التعقيد الاستعانة بوكيل البحث لشرح شروط العقود، وتحليل المستندات المنفردة، وإجراء فحوصات امتثال أساسية. أما الاستعلامات المعقدة، فتتطلب تصعيدًا لإجراء تحليل مقارن للمستندات، وتقييم الامتثال على مستوى البنود، والبحث القانوني متعدد المصادر، ومهام الاستدلال القانوني الأكثر تعقيدًا.
وبذلك يصبح المصنِّف عمليًا طبقة توجيه وطبقة للتحكم في التكاليف في آن واحد. وحقق Granite 4 Small كفاءة أفضل بنحو ثلاثة أضعاف في السعر مقابل الأداء وفعالية التكلفة مقارنةً بنموذج Grok-4-fast المستخدم في أجزاء أخرى من النظام.
ويتولى وكيل البحث القانوني المتقدم، المشار إليه باسم "agent 2" (الوكيل 2) في الرسم البياني السابق، المهام الدلالية الأكثر تعقيدًا، ولا يُفعَّل إلا عندما يوصي المصنِّف بمسار "EXTERNAL_ONLY" (خارجي فقط) أو "HYBRID" (هجين). ويتولى وكيل البحث، المدعوم من Grok، عمليات البحث متعددة الأدوات، إلى جانب مهام الاستدلال الأكثر تطلبًا. ويرتبط هذا الوكيل بنظام فرعي للتوليد المعزز بالاسترجاع (RAG) مبني على Milvus، ومخصص للمستندات القانونية الخاصة بالعميل. وللحصول على سياق يتعلق بالقانون العام والسوابق القضائية، يستخدم الوكيل الفرعي منصة EXA.
ويقدم وكيل البحث أربعة مخرجات أساسية:
ويتضمن كل رد ملخصًا تنفيذيًا، وتحليلًا مفصلًا، وتوصيات، واستشهادات بالمصادر، وتقييمًا للمخاطر يمكنه الإشارة إلى أوجه الغموض، وحالات التضارب، والمراجع القديمة، وثغرات التغطية. عندما يكتشف النظام وقائع متناقضة، فإنه يُظهر موضع التعارض من خلال اقتباسات متجاورة. وعندما تكون عمليات الاسترجاع الأولية عبر منصة Milvus ومنصة EXA ضعيفة، يعود الوكيل إلى تمثيلات متجهية أوسع أو استعلامات منسقة، ويسجل العلامة "coverage_gap" (فجوة التغطية).
ولتلبية متطلب العميل المتعلق بإمكانية التتبع الكامل، تستخدم بيئة التشغيل وضع استدلال ReAct بنمط XML، للحفاظ على اتساق حلقة الاستدلال والإجراء والملاحظة وإتاحة تصحيحها. وتنشئ هذه البنية سجلات خطوات دقيقة، أي سجلات مفصلة وممهورة بطوابع زمنية لكل قرار استدلالي، واستدعاء أداة، واستجابة نموذج تحدث أثناء تشغيل واحد لسير العمل. كما تتيح مراجعات لاحقة أوضح عبر المدير، والوكلاء، والأدوات، ونماذج الأساس.
كما تحافظ على إمكانية متابعة كيفية تبادل الموجِّهات والاستجابات بين النظام متعدد الوكلاء وwatsonx Orchestrate عند تشغيل سير العمل عبر واجهة برمجة التطبيقات. ولأغراض التدقيق، تُخزَّن إصدارات النموذج والتمثيلات المتجهية إلى جانب كل أثر تتبع.
وعندما تم بناء النظام متعدد الوكلاء، استوردته Dynamiq إلى IBM watsonx Orchestrate بصفته وكيلًا خارجيًا عبر واجهة برمجة التطبيقات، باستخدام رمز حامل ورابط URL لمثيل خدمة تولده منصة Dynamiq.
واختار الفريق watsonx Orchestrate لأنه يحول سير عمل مستقلًا متعدد الوكلاء إلى قدرة على مستوى المؤسسة. وبدلًا من قصر الوصول على واجهة واحدة، يتيح Orchestrate لكل مستخدم مصرح له استدعاء وكيل البحث القانوني عبر الدردشة. وعلاوة على ذلك، يمكن للمستخدمين تنسيقه إلى جانب وكلاء متصلين بأنظمة مثل SAP وSalesforce وServiceNow.
كما يوفر كتالوجًا خاضعًا للحوكمة يظهر فيه الوكيل بوصفه أداة أساسية، بما يعني احتفاظ فرق تكنولوجيا المعلومات والامتثال بإمكانية المتابعة. وبذلك تستطيع الفرق معرفة ما الذي يعمل، ومن يستخدمه، وكيف يتصل ببقية مجموعة تقنيات المؤسسة، من دون أن تضطر Dynamiq إلى إعادة بناء أي منطق تكامل.
يعالج هذا الحل ثلاث مشكلات رئيسية تتعلق بالحفاظ على وكلاء الذكاء الاصطناعي وتوسيع نطاقهم. أولًا، يعمل النظام متعدد الوكلاء على تحسين التكلفة باستخدام IBM Granite 4 Small. ولا يستهلك الفرز القانوني الروتيني موارد الاستدلال الأعلى تكلفة. ثانيًا، يمكن للفريق القانوني على مستوى المؤسسة بأكملها الاستفادة من نظام الوكلاء من خلال واجهة المستخدم التي يختارها باستخدام IBM watsonx Orchestrate.
وأخيرًا، توفّر البنية العامة لنظام الوكلاء المرونة اللازمة للنشر في السحابة أو محليًا مع انتقاله إلى بيئة الإنتاج.
ولا تقتصر حالة الاستخدام هذه على الإجابة عن الأسئلة القانونية بسرعة أكبر فحسب. بل تتعلق أيضًا بجعل هذه الإجابات أكثر موثوقية وأقل تكلفة عند تشغيلها على نطاق واسع. ويحافظ سير العمل على الفصل بين الاستشهادات من المصادر الداخلية والخارجية، ويسجل خطوات الاستدلال لأغراض التدقيق، ويشير إلى حالات عدم اليقين بدلًا من إخفائها.
وفي العمليات القانونية، يؤثر هذا المستوى من الشفافية مباشرةً في ثقة المستخدم النهائي. فالإجابة الأسرع مفيدة، لكن الإجابة الأسرع المستندة إلى مصادر واضحة، والمصحوبة بإشارات مرئية إلى المخاطر، وملف تكلفة يمكن التنبؤ به، تكون أسهل بكثير في التطبيق العملي.