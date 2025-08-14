لماذا تُعدّ قابلية الملاحظة ضرورية لوكلاء الذكاء الاصطناعي

مع استمرار الإثارة التي تسود عالم الأعمال حول الذكاء الاصطناعي (AI)، يتجه الاهتمام الآن إلى أحدث أشكال هذه التقنية: وكلاء الذكاء الاصطناعي.

على عكس نماذج الذكاء الاصطناعي التقليدية، يمكن لوكلاء الذكاء الاصطناعي اتخاذ القرارات دون إشراف بشري مستمر. فهي تعمل بشكل مستقل لتحقيق أهداف معقدة مثل الإجابة على أسئلة العملاء، أو تحسين سلسلة التوريد أو تحليل بيانات الرعاية الصحية لتقديم تشخيص.

على المستوى التطبيقي، هذا يعني أن وكلاء الذكاء الاصطناعي يمكنها التعامل مع مهام سير العمل بالكامل من البداية إلى النهاية—مثل معالجة مطالبات التأمين تلقائيًا أو إدارة مستويات المخزون—بدلاً من مجرد تقديم التوصيات.

تشير التقديرات الأخيرة إلى أن المؤسسات تتبنى وكلاء الذكاء الاصطناعي بسرعة. أظهر استطلاع أجرته KPMG أن 88% من المؤسسات إما تستكشف أو تختبر مبادرات وكلاء الذكاء الاصطناعي1. وتتوقع مؤسسة Gartner أنه بحلول عام 2028، سيتضمن أكثر من ثلث تطبيقات البرامج المؤسسية الذكاء الاصطناعي الوكيل—وهو التقنية الأساسية التي تمكّن وكلاء الذكاء الاصطناعي.2

ومع ذلك، فإن القدرات ذاتها التي تجعل وكلاء الذكاء الاصطناعي قيّمة للغاية يمكن أن تجعل من الصعب أيضًا مراقبتها وفهمها والتحكم فيها.

يستخدم وكلاء الذكاء الاصطناعي نماذج لغوية كبيرة (LLMs) للتفكير وإنشاء مهام سير العمل وتقسيم المهام إلى مهام فرعية. وهم يصلون إلى الأدوات الخارجية—مثل قواعد البيانات ومحركات البحث والآلات الحاسبة—ويستخدمون الذاكرة لتذكر المحادثات السابقة ونتائج المهام.

في حين أن هذه العملية تمكنهم من العمل بشكل مستقل، فإنها تجعلهم أيضًا أقل شفافية بكثير من التطبيقات التقليدية المبنية على قواعد ومنطق صريح ومُحدد مسبقًا.

يمكن أن تؤدي هذه التعقيدات الكامنة والافتقار إلى الشفافية إلى صعوبة تتبع كيفية قيام وكلاء الذكاء الاصطناعي بإنشاء مخرجات محددة. بالنسبة إلى المؤسسات، يمكن أن يشكل ذلك مخاطر كبيرة، من ضمنها:

انتهاكات الامتثال: عندما يتعامل الوكلاء مع البيانات الحساسة، لا تستطيع المؤسسات إظهار عمليات اتخاذ القرار أو إثبات الالتزام باللوائح التنظيمية.

عندما يتعامل الوكلاء مع البيانات الحساسة، لا تستطيع المؤسسات إظهار عمليات اتخاذ القرار أو إثبات الالتزام باللوائح التنظيمية. الإخفاقات التشغيلية: من دون وضوح الرؤية في منطق الوكلاء، يمكن أن تكافح الفرق لتحديد الأسباب الأساسية أو منع تكرار الأخطاء.

من دون وضوح الرؤية في منطق الوكلاء، يمكن أن تكافح الفرق لتحديد الأسباب الأساسية أو منع تكرار الأخطاء. تآكل الثقة: يمكن أن تؤدي تصرفات الوكيل غير المبررة إلى الإضرار بثقة الأطراف المعنية، خاصة عندما يتخذ الوكلاء قرارات تجارية حاسمة أو يتفاعلون مباشرةً مع العملاء.

وللتخفيف من هذه المخاطر، تلجأ المؤسسات بشكل متزايد إلى قابلية الملاحظة لاكتساب رؤى حول سلوك وكلاء الذكاء الاصطناعي وأدائهم.