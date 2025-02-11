وكلاء الذكاء الاصطناعي يحظون بشعبية كبيرة هذه الأيام هذه البرامج، التي يمكنها تنفيذ مهام نيابةً عن مستخدميها، تُعَد مستقبل الذكاء الاصطناعي. وأصبحت هذه البرامج جزءًا أساسيًا من استراتيجية الذكاء الاصطناعي لدى شركات التكنولوجيا الكبرى، بما في ذلك Oracle وMicrosoft وSalesforce وبالطبع IBM، فضلًا عن عمالقة الذكاء الاصطناعي مثل OpenAI وPerplexity.
وفقًا لما ذكره Marc Benioff، الرئيس التنفيذي لشركة Salesforce، والذي تم تداول حماسه على نطاق واسع في الصحافة في ديسمبر الماضي، يمكن أن يمثِّل استخدام وكلاء الذكاء الاصطناعي لحل المشكلات واتخاذ القرارات فرصة بقيمة تريليون دولار.
تعرَّف على BeeAI. في العام الماضي، أطلقت IBM Research إطار Bee Agent Framework، وهي منصة مفتوحة المصدر بالكامل ولا تتطلب برمجة للبدء باستخدام الوكلاء. وكلاء الذكاء الاصطناعي، المعروفون باسم "النحل"، يتصلون بالنموذج اللغوي الكبير (LLM) ويمكنهم الوصول إلى الأدوات للرد على استفسارات المستخدمين وأداء المهام. يمكن للوكلاء أيضًا التفكير فيما يفعلونه والتوصل إلى أساليب جديدة. الآن، يعمل الفريق على تطوير BeeAI وإصدار تحسينات، تشمل إضافة إطار عمل Python، ودعم الوكلاء المتعددين، وتحسين تجربة المطورين.
تعمل تحديثات BeeAI على تعزيز الفكرة من خلال إضافة دعم الوكلاء المتعددين. الرؤية الشاملة، وفقًا لما ذكره Michael (Max) Maximilien، المهندس المتميز في IBM، هي "جعل الأمور البسيطة بسيطة، والأمور المعقدة ممكنة".
"الطريقة التي تنظر بها إلى BeeAI هي أنها توسِّع هذا النموذج بحيث لا تحتاج بالضرورة إلى وكيل واحد فقط للإجابة عن سؤال. بل قد تحتاج إلى وكلاء متعددين".
يحاول النهج الوكيل محاكاة طريقة تفاعل البشر وإنجازهم للعمل في الحياة الواقعية.
عادةً، تتكون الفِرق عالية الأداء من أشخاص يركزون بشكل كبير على مهام محددة، لكنهم قادرون أيضًا على إدارة التبعيات المتوازية التي يعمل عليها أعضاء الفريق الآخرون. ولكي يكون العمل فعَّالًا، يجب على الموظفين أداء بعض المهام بشكل متزامن، بينما تتطلب مهام أخرى التنفيذ بشكل متسلسل.
يوضِّح Maximilien: "إن BeeAI لا يُتيح فقط استخدام عدة وكلاء، بل يشمل أيضًا وكلاء من تنفيذات مختلفة. ليس من الضروري أن يكونوا جميعًا من نفس نوع الوكلاء. الفكرة هي أنه يمكنهم التعاون للإجابة عن الاستفسارات أو تنفيذ مهام سير العمل للمستخدمين".
يقول Maximilien إن هناك أيضًا عنصر إعادة الاستخدام في الوكالة المتعددة، أي أن عدة وكلاء متخصصين يعملون معًا بدلًا من أن يحاول وكيل واحد القيام بكل شيء. أحد الجوانب الرئيسية هو أن BeeAI يُعَد مشروعًا مفتوح المصدر، وتم تنفيذه باستخدام TypeScript وPython. ويسعى الفريق المسؤول عن Agent Bee Framework وBeeAI إلى دمج تعليقات المستخدمين. يقول: "نريد للمنصة أن تكون مفيدة وجاهزة من اللحظة الأولى، ولذلك نحتاج إلى تعليقات وملاحظات المستخدمين".
يقول Maximilien: "لدينا مجموعة من الرؤى الواضحة حول الكيفية التي ينبغي بها تنفيذ الوكالة المتعددة، لكننا نؤمن أيضًا بأن الأفضل هو تنفيذها بشكل مفتوح. وهذا يشبه تطوُّر البرمجة من اللغات الإجرائية إلى اللغات القائمة على الكائنات. وقد نجحت هذه النماذج الجديدة لأن العديد من اللغات، مثل Java، تبنّت الانفتاح، ما أدَّى إلى تعزيز الإبداع وتسهيل الاستخدام".
بدأت العديد من المؤسسات بالفعل باستكشاف كيفية استخدام أطر عمل الوكلاء المتعددين لتحقيق مستوى أعلى من التوسع والأداء - خاصةً عند تنفيذ المهام الأكثر تعقيدًا أو المتخصصة في مجالات معينة.
يقول Maximilien: "تحتاج أغلب الشركات إلى معالجة مشكلات محددة. ولحل هذه المشكلات بالذكاء الاصطناعي، يتعيّن عليها إنشاء حل قائم على الوكلاء وتوثيق سير العمل باستخدام النماذج اللغوية الكبيرة والأدوات. إنها تحتاج إلى معالجة مهام سير العمل اليومية، وتمكين المستخدمين، وتعزيز عملياتهم".
يعتقد Maximilien أن المؤسسات ترى أن الذكاء الاصطناعي ليس مجرد وسيلة لأتمتة سير العمل، بل أيضًا لتمكين الموظفين. وهذه هي القيمة الحقيقية.
يقول: "نرى أن هذا سيستمر في النمو مع إضافات الوكلاء المتعددين، لأن المستخدمين الفرديين سيجدون قيمة أكبر في حل المشكلات الأكثر تعقيدًا"، ويدعو المطورين لاستخدام BeeAI ودمجه في أدواتهم.
انضم إلى ندوة عبر الإنترنت مع IBM، نستعرض خلالها كيف يمكن تحقيق عائد حقيقي على الاستثمار من خلال مبادرات الذكاء الاصطناعي الوكيل، مع أمثلة تطبيقية عبر مختلف الصناعات وحالات الاستخدام، إلى جانب قصص نجاح IBM نفسها.
تعرَّف على سبب تصنيف IBM ضمن الشركات الرائدة في تقرير ™Gartner® Magic Quadrant لعام 2025 بشأن منصات علم البيانات والتعلُّم الآلي.
اكتشف كيف تنتقل المؤسسات من تنفيذ مشاريع تجريبية متفرقة للذكاء الاصطناعي إلى استخدامه كعنصر محوري في عمليات التحول الجوهرية.
اطّلع على كتالوجنا الشامل الذي يضم أكثر من 100 دورة تدريبية عبر الإنترنت من خلال شراء اشتراك لمستخدم واحد أو لمستخدمين متعددين، ووسّع مهاراتك عبر مجموعة من منتجاتنا بسعر مناسب.
®IBM® Granite هي مجموعة من نماذج الذكاء الاصطناعي المفتوحة والموثوق بها وعالية الأداء، مصممة خصيصًا لدعم الأعمال، ومحسّنة لتوسيع نطاق تطبيقات الذكاء الاصطناعي. استكشف خيارات اللغة والتعليمات البرمجية والسلاسل الزمنية وآليات الحوكمة والحماية.
وقد صُمم المنهج، الذي يقوده كبار قادة الفكر لدى IBM، لمساعدة قادة الأعمال على اكتساب المعرفة اللازمة لتحديد أولويات استثمارات الذكاء الاصطناعي التي يمكن أن تدفع عجلة النمو.
لقد استطلعنا آراء 2000 مجموعة حول مبادرات الذكاء الاصطناعي لديها لمعرفة ما ينجح وما لا ينجح وكيف يمكنك المضي قدمًا.
فعِّل هذه التحولات الذهنية الخمسة لتجاوز حالة عدم اليقين، ودفع إعادة ابتكار الأعمال، وتسريع النمو من خلال الذكاء الاصطناعي الفاعل.<br>
تعرّف على كيفية دمج الذكاء الاصطناعي التوليدي والتعلّم الآلي بثقة في أعمالك
تدريب الذكاء الاصطناعي التوليدي والتحقق من صحته وضبطه ونشره، وكذلك قدرات نماذج الأساس والتعلم الآلي باستخدام IBM watsonx.ai، وهو استوديو الجيل التالي من المؤسسات لمنشئي الذكاء الاصطناعي. أنشئ تطبيقات الذكاء الاصطناعي في وقت قصير وباستخدام جزء بسيط من البيانات.
استفِد من الذكاء الاصطناعي في عملك بالاستعانة بخبرة IBM الرائدة في مجال الذكاء الاصطناعي ومحفظة حلولها التي ستكون بجانبك.
تساعد خدمات IBM Consulting AI في إعادة تصور طريقة عمل الشركات باستخدام حلول الذكاء الاصطناعي من أجل النهوض بأعمالها.
احصل على وصول شامل إلى القدرات التي تغطي دورة حياة تطوير الذكاء الاصطناعي. توصَّل إلى حلول ذكاء اصطناعي قوية باستخدام واجهات سهلة الاستخدام وتدفقات سير عمل سلسة وإمكانية الوصول إلى واجهات برمجة التطبيقات ومجموعات تطوير البرمجيات وفق معايير الصناعة (SDKs).