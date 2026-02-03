عمليات الإيرادات (RevOps) عبارة عن وظيفة حيوية للأعمال الحديثة، تقوم بتوحيد فرق المبيعات والتسويق ونجاح العملاء، وأحيانًا فرق المالية، لتحقيق أهداف إيرادات مشتركة. إن وكلاء الذكاء الاصطناعي، الذين يحسّنون العمليات بشكل استباقي من خلال الاستفادة من البيانات في الوقت الحقيقي، مؤهَّلون بشكل فريد للعمل مع فرق عمليات الإيرادات (RevOps). وتقدّم هذه الأنظمة البرمجية المستقلة قدرات مهمة في الأتمتة والتحليل الذكي عبر دورة الإيرادات بأكملها،وقد بدأت في السنوات الأخيرة في إحداث تحول ملموس في عمليات الإيرادات (RevOps).

تطوّر مجال عمليات الإيرادات (RevOps) في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين ليقدّم مصدر واحد للحقيقة عبر فرق العمليات التسويقية المنعزلة (GTM). وبدلاً من إدارة عمليات الإيرادات من خلال سلسلة متفرقة من جداول البيانات ومجموعات التمكين التي تعمل بشكل منفصل، سمح فريق إيرادات موحد للمجموعات بمواءمة الإستراتيجية والأعمال والبيانات عبر دورة حياة العميل بأكملها.

تتفوق هذه الفرق الموحدة بشكل عام على تلك التي تستخدم نماذج أخرى: وفقًا لـ Garnter، فإن 75% من الشركات ذات النمو المرتفع ستتبنى عمليات RevOps في عام 2026.