ما المقصود بأتمتة إدارة علاقات العملاء (CRM)؟

من خلال أتمتة العمليات مثل إدخال البيانات، ورعاية العملاء المحتملين، وحملات البريد الإلكتروني والمتابعة، يمكن للشركات تحسين مسار المبيعات لديها، وتحسين تفاعلات العملاء، وتوفير الوقت للفرق للتركيز على الأنشطة ذات القيمة الأعلى.

تُتيح أتمتة إدارة علاقات العملاء للشركات إدارة بيانات عملائها وتفاعلاتها بكفاءة مع تقليل عبء العمل اليدوي لممثلي المبيعات وفرق التسويق وموظفي دعم العملاء. ويؤدي هذا إلى تنظيم أفضل، وتحسين رضا العملاء، وزيادة الفرص لإتمام الصفقات.

في السنوات الأخيرة، شهدت أتمتة إدارة علاقات العملاء تطورات كبيرة. تستفيد أنظمة إدارة علاقات العملاء الحديثة من الذكاء الاصطناعي (AI) لإجراء التحليلات التنبؤية وروبوتات الدردشة والتوصيات المخصصة. يعمل العديد من أنظمة إدارة علاقات العملاء (CRMs) الآن كمنصات شاملة تجمع بين وظائف المبيعات والتسويق وخدمة العملاء بطريقة سهلة الاستخدام. تحسِّن الحلول السحابية الوصول عبر الأجهزة المحمولة، ما يُتيح لأعضاء الفريق الوصول إلى نظام إدارة علاقات العملاء من أي مكان لتلقي التحديثات الفورية. وقد أتاحت التحسينات في تقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي وإنترنت الأشياء (IoT) إمكانية التخصيص بشكل أعمق واتخاذ القرارات بشكل أسرع.