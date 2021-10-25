تتجه المجموعات نحو أتمتة سير العمل على نطاق أوسع عبر عمليات الأعمال وضمن عمليات تكنولوجيا المعلومات. وهذا يساعد على تسريع العمليات وتحسين الاتصال.
تعمل الأتمتة على تحسين سير العمل عن طريق استبدال المهام اليدوية ببرنامج ينفذ كل العملية أو جزء منها. واليوم، يتم ذلك عادةً من خلال برمجيات الأتمتة التي تتكون من ميزات السحب والوضع ذات رمز منخفض وواجهات مستخدم سهلة الاستخدام.
تتضمن العديد من الأدوات أيضًا الذكاء الاصطناعي (AI)، على الرغم من أنه ليس مطلوبًا لأتمتة سير العمل بنجاح. وتتمتع برامج المنطق القائمة على القواعد بالقدر نفسه من الفعالية في معالجة عدم كفاءة سير العمل وتوفير التعاون بشكل أسهل.
تقلل الأتمتة من الأخطاء البشرية وتقضي على العديد من المهام المتكررة التي تستغرق وقتًا طويلاً، مثل إدخال البيانات يدويًا. لا يمكن للمجموعات ذات العمليات اليدوية القديمة أن تتوسع بشكل موثوق مع العمليات التي تتطلب عمالة كثيفة ورأس مال كبير. ومن خلال إضافة الأتمتة، قامت الشركات بتحسين قدرتها على قابلية التوسع.
كما أن أتمتة سير العمل تفيد الشركات بالطرق الآتية:
تسهم أتمتة سير العمل في تحسين الإصدارات وتوفير قنوات اتصال أوضح بين المطورين والعمليات، وهما مجالان مستقلان تقليديًا. فهي تتغلب على حواجز عمليات التطوير الشائعة — مثل الاختناقات والمتابعات — التي تنتج عن قنوات المطورين والعمليات المنعزلة.
تعمل أتمتة مهام سير العمل على إنشاء إشراف إداري أفضل عبر السحابة والشبكة ونظام التشغيل وتفاعل الأقسام. بالإضافة إلى ذلك، فهو يضيف طبقة حساسة من التصور لتهيئة الشبكة والإشراف عليها وتحليلها بشكل أفضل من حيث السلامة والأمان وأوجه القصور فيها.
هناك نوعان من أتمتة سير العمل: مهام سير عمل العمليات التجارية (BP) والعمليات الروبوتية (RP).
منهجية إدارة عمليات الأعمال (BPM) هي الطريقة التي تقوم بها الشركات بتنظيم العمليات لتقديم أفضل خدمة للعملاء. وهي تقود سير العمل نحو زيادة الكفاءة للوصول إلى أهداف أعمال المهمة الحساسة. في كثير من الحالات، يتم تصميم برنامج الأتمتة لسير العمل وفقًا لفلسفة BPM. ويقوم البرنامج بأتمتة مهام سير عمل عمليات الأعمال التجارية لتحسين المهام التي تم تنفيذها يدويًا سابقًا. وتُعد ميزات الملء التلقائي والماكرو في Excel أمثلة مبكرة لأتمتة سير العمل.
اليوم، تقوم البرمجيات بأتمتة العمليات الروبوتية (المعروفة باسم أتمتة العمليات الآلية أو RPA) وهي مصممة لتمكين الروبوتات من أداء العمل بشكل مشابه للبشر. وفي كثير من الحالات، تعمل الروبوتات جنبًا إلى جنب مع تكنولوجيا المعلومات (وكذلك في مجالات أخرى) لدعم العمليات الإدارية. ويمكن للروبوتات تحديد المعلومات الأكثر صلة واقتراحها لحل أخطاء المعالجة. ويمكن للروبوتات أيضًا التخفيف من استفسارات مكتب المساعدة ومصادقات تسجيل الدخول والتدخل في أخطاء المعالجة.
أتمتة سير العمل هو مصطلح تقني للممارسة تم استخدامه لمئات السنين. وكانت خطوط التجميع والتصنيع خلال الثورة الصناعية والزراعة بعد ذلك من أوائل الصناعات التي استخدمت سير عمل RPA. ومع ذلك، كانت هذه تعتمد على الآلات — وليس على — البرامج.
يمكنك تطبيق الأتمتة على معظم أنواع عمليات سير العمل. على سبيل المثال، يمكنك أتمتة مستندات قالب تأهيل الموظفين للموارد البشرية أو تعيين مهام سير عمل الموافقة وأتمتتها لجميع أعضاء فريقك.
ستجد برامج أتمتة سير العمل في معظم المجالات والصناعات:
تعمل الشركات الناشئة في مجال أتمتة سير العمل على ابتكار سير العمل لتقديم أتمتة الشبكة القياسية وعمليات الموافقة ومزامنة البيانات عبر التطبيقات باستخدام حلول API المتكاملة.
الأهم من ذلك هو التحول في التصميم إلى أتمتة سير عمل منخفض ذات رمز منخفض، ما يوسع نطاق من يمكنه إنشاء سير العمل ونشره ليشمل صانعي القرار والمتعاونين المباشرين. النتائج هي أن المجموعات قد تبتعد عن الهياكل التنظيمية الهرمية من الأعلى إلى الأسفل إلى أنظمة تعاونية أكثر تناسقًا وتعاونًا تسرّع من تحسين العمليات.
الذكاء الاصطناعي في أتمتة سير العمل هو اتجاه كبير آخر في المؤسسة. تتيح الأتمتة المدعومة بالذكاء الاصطناعي للشركات الاستفادة من أنماط البيانات والتعلم الآلي لاستخدام التحليلات والرؤى التنبؤية لتحسين العمليات.
ستعمل هذه الحلول على تحويل النظام البنائي لشبكات تكنولوجيا المعلومات، حيث تُعد إدارة الشبكة واحدة من آخر العمليات اليدوية التي لم تتم أتمتتها بعد.
ستتضمن برمجيات أتمتة سير العمل التي يتم طرحها في السوق اليوم ميزات تعزز قدرة تكنولوجيا المعلومات على التحكم في مشكلات الشبكة والتعامل معها. وستكتسب مهام سير العمل المرئية قوة دفع لتسهيل إنشاء سير العمل والتوسط عبر شبكات تكنولوجيا المعلومات.
يمكن للشركات أيضًا الاعتماد على عمليات سير العمل النموذجية التي يمكن استخدامها ككتل بناء لإدارة الأتمتة المستقبلية، بالإضافة إلى ميزات التكامل مع عمليات سير العمل الموجودة مسبقًا.
يُعد برنامج أتمتة سير العمل من IBM حلاً ذي رمز منخفض يتكامل مع الحلول السحابية الشائعة الاستخدام من جهة خارجية، ويستخدم تطبيقات منخفضة الرمز والتعلم الآلي.
عرض الأتمتة الأساسي لسير العمل من IBM هو IBM® Cloud Pak for Business Automation. فهو يُمكّن الشركات من ربط العمليات والمعلومات والأشخاص للحصول على رؤية شاملة للأعمال. يتضمن IBM® Cloud Pak for Business Automation أيضًا التحليلات وميزات التعاون ونظام إدارة قواعد الأعمال.
الحل الذي نقدمه مرن — فهو مصمم لتشغيل أي نمط من سير العمل. وهو يستفيد من المنطق القائم على القواعد لإنشاء سير عمل مؤتمت للعمليات التجارية. يمكن توحيد مهام سير العمل وإعادة استخدامها لتقليل أوجه القصور ومنح فريقك مزيدًا من الوقت للمهام عالية القيمة.
