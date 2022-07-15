برامج وحلول أتمتة سير العمل
يمكنك زيادة الإنتاجية باستخدام برنامج أتمتة سير العمل الذي يعمل على تبسيط مجموعة كبيرة من العمليات والمهام
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تساعدك حلول أتمتة سير العمل على إنجاز مزيد من الأشياء باستخدام موارد أقل

تؤدي المعالجات اليدوية المتكررة إلى تعطيل العمليات وإبطائها، وهو ما يضر بالإنتاجية والنمو. يساعدك برنامج سير العمل على إدارة الأشخاص، والعمليات، والبيانات. من خلال استخدام المنطق القائم على القواعد لأتمتة عمليات الأعمال وتقليل المهام التي تستغرق وقتًا طويلًا أو التخلص منها، تساعد برامج سير العمل فِرَق عملك على تسريع وتيرة عملهم.

لا تقلل هذه الكفاءة المتزايدة من الأخطاء البشرية فحسب، بل تعمل أيضًا على تمكين فريقك من التركيز على المهام ذات القيمة العالية، وتعزيز جودة العمل، وإزالة أوجه القصور التي تضر بنتائجك النهائية. تتيح لك أتمتة سير عمل الأعمال تحسين العمليات - فنسبة 80% من المعاملات يتم إنجازها في أقل من ساعتَين - وهو ما يؤدي إلى زيادة الإنتاجية، وتحسين تجربة العملاء، والنمو المستمر.

تعرَّف على كيفية تحسين الإنتاجية باستخدام IBM Business Automation Workflow.

 

 
استخدام عملية التعدين لتعزيز الكفاءة

اكتشف كيفية تعزيز كفاءة الأعمال من خلال الاستفادة من التآزر بين IBM Business Automation Workflow وعملية التعدين.
تعرَّف على كيفية تحسين أتمتة سير العمل لعمليات الأعمال، وإدارة شبكات تقنيات المعلومات، وتعاون عمليات التطوير
فوائد برامج أتمتة سير العمل
الأتمتة على نطاق واسع

أنجِز المزيد بموارد أقل من خلال نشر المعالجة غير المباشرة أثناء إدارة الحالات والاستثناءات.
تقديم تجارب متسقة

توفير تجربة مستخدم متسقة وشفافة مع مسارات عمل موحَّدة وقابلة لإعادة الاستخدام.
تشغيل عمليات سير عمل مرنة

تمكّن من دمج العمليات المنظمة وغير المنظمة بسهولة في سير عمل سلس ومتكرر.
حلول برامج أتمتة سير العمل IBM Business Automation Workflow

اكتسب رؤية واضحة للعمل على مستوى المؤسسة. تمكين العاملين على المعارف والحالات من خلال المعالجة المباشرة والإدارة الكاملة لمحتوى المؤسسة.

 ﻿IBM Process Automation Manager

أنشئ تطبيقات سحابية أصلية مخصصة تعمل على أتمتة العمليات باستخدام برامج مفتوحة المصدر.

 IBM Cloud Pak for Business Automation

إدارة كاملة للمهام وتنسيق سير العمل، ومتكاملة مع قدرات مدعومة بالذكاء الاصطناعي وواجهة مستخدم (UI) مشتركة، وأدوات وقوالب منخفضة التعليمات البرمجية.

﻿IBM Workflow Process Service

يمكنك زيادة الإنتاجية والوقت المناسب للقيمة باستخدام أدوات منخفضة التعليمات البرمجية وقوالب محددة مسبقًا، وهو ما يتيح لمستخدمي الأعمال والمطورين إنشاء التطبيقات بشكل أسرع.
دراسات حالة أتمتة سير العمل تعرَّف على كيفية استفادة العملاء من برامج سير العمل لتحويل أعمالهم. TD Ameritrade

استطاعت TD Ameritrade تقليل الأخطاء، وتحسين العمليات، وتقليل الوقت اللازم لإنشاء حساب العميل.

 اطَّلع على دراسة الحالة وكالة تأمين الموظفين UWV

تطلق UWV برنامج التوظيف الهولندي الطارئ خلال ستة أسابيع بمساعدة IBM Automation.

 اطَّلع على دراسة الحالة شركة تطوير للمباني

تساعد شركة تطوير للمباني المملكة العربية السعودية على تحقيق رؤية 2030 من خلال نهج متكامل رقمي لبناء المدارس.

 اطَّلع على دراسة الحالة شركة تصنيع متعددة الجنسيات (MMC) 

استخدام حل IBM Process Mining المدعوم بالذكاء الاصطناعي لتبسيط عمليات تحويل الطلب إلى النقد.

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موارد أتمتة سير العمل تقييمات G2 وتفاصيل المنتج

"أفضل طريقة للعميل لتحسين العمليات". شاهد المزيد على G2.

ما المقصود بسير العمل؟

تعرَّف على أنظمة سير العمل واكتشف كيف يمكن للمؤسسات تحسين كفاءتها من خلال استخدام أنظمة إدارة عمليات الأعمال والأتمتة.

 ما المقصود بمحرك سير العمل؟

تعرَّف على كيفية قيام برنامج محرك سير العمل بأتمتة المهام لدعم التركيز على الأعمال ذات القيمة الأعلى.

 ما المقصود بمخططات سير العمل؟

تعرَّف على مخططات سير العمل، والأنواع الأكثر شيوعًا، وكيفية إنشاء رسم تخطيطي، وفوائد استخدامها في أعمالك.

 ما المقصود بأتمتة سير العمل؟

تعرَّف على كيفية تحسين أتمتة سير العمل لعمليات الأعمال، وإدارة شبكات تقنيات المعلومات، وتعاون فِرَق عمليات التطوير.
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